Чья тренерская работа — лучшая в первом круге? У Мусаева и Галактионова мало конкурентов

В этом сезоне РПЛ поработали уже 20 тренеров. Кто из них был лучше остальных в первом круге? Претендентов хватает, ведь некоторые команды приятно удивили в нынешнем чемпионате России, а другие продолжают сохранять прежний уровень вопреки обстоятельствам.

Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. Мы отобрали самых очевидных, на наш взгляд, кандидатов на победу, но есть возможность отдать свой голос и за кого-то другого. Делитесь мнением в комментариях!

В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.