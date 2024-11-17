Чья тренерская работа — лучшая в первом круге? У Мусаева и Галактионова мало конкурентов

В этом сезоне РПЛ поработали уже 20 тренеров. Кто из них был лучше остальных в первом круге? Претендентов хватает, ведь некоторые команды приятно удивили в нынешнем чемпионате России, а другие продолжают сохранять прежний уровень вопреки обстоятельствам.
Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. Мы отобрали самых очевидных, на наш взгляд, кандидатов на победу, но есть возможность отдать свой голос и за кого-то другого. Делитесь мнением в комментариях!
В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Мурад Мусаев, «Краснодар»
Мусаев преодолел всю критику и даже хейт в свой адрес – превратил «Краснодар» в реального претендента на золотые медали. Первый круг «быки» прошли без поражений, более того, выдали серию из 11 побед. 37 очков после 15 туров – один из лучших результатов за всю историю российских чемпионатов. Это на пять больше, чем годом ранее. Лидер РПЛ меньше всех пропустил наряду с «Зенитом» (всего семь мячей), а по забитым голам только на один отстаёт от действующего чемпиона. Можно смело утверждать, что сегодняшний «Краснодар» – тренерская команда.
Михаил Галактионов, «Локомотив»
«Локомотив» – пожалуй, главное откровение нынешнего сезона. Потеряв в летнее трансферное окно с десяток игроков и не сделав громких покупок, команда Михаила Галактионова включилась в борьбу за чемпионский титул. Завершила первый круг всего в трёх очках от лидера «Краснодара». А если брать результаты в РПЛ за весь год, то железнодорожники уступают только на очко «Зениту» (56 за 27 матчей). Несомненно, это заслуга Галактионова, который поставил «Локомотиву» быстрый и организованный футбол. Заодно помог раскрыться феноменальному Батракову.
Хасанби Биджиев, «Динамо» Мх
Дебютант элиты махачкалинское «Динамо» удивляет в этом сезоне, ведь после выхода в РПЛ клуб ограничился лишь «косметическим ремонтом» состава, а не стал менять всю команду. Тем не менее южане после первого круга выше зоны вылета и даже зоны стыков. Динамовцы находятся на 11-м месте, а по пропущенным мячам входят в топ-5 чемпионата. Меньше команды Биджиева пропустили только «Зенит» с «Краснодаром», ЦСКА и «Спартак». Махачкалинцы играют на своих сильных качествах, неплохо прессингуют и бьются за каждый мяч, как за последний. А тренерские идеи работают.
Заур Тедеев, «Акрон»
«Акрон» – лучший из новичков РПЛ, занимает после первого круга девятое место. У тольяттинцев есть проблемы в обороне, но они компенсируют это поставленной игрой в атаке. По забитым мячам команда Тедеева входит в топ-8 российского чемпионата. Несмотря на то что по ходу сезона клуб подписал Артёма Дзюбу, под которого так или иначе потребовалось менять свой футбол, «Акрон» сумел перестроиться. Сам Дзюба быстро вписался в игру. Это означает, что Тедеев создал достаточно гибкую команду. Вопреки опасениям тольяттинцы – отнюдь не лишние в РПЛ.
Марцел Личка, «Динамо» М
Весной московское «Динамо» фактически держало в руках золото российского чемпионата, а теперь — только на четвёртом месте. Тем не менее по сравнению с первым кругом прошлого сезона у команды Марцела Лички прогресс. Тогда бело-голубые набрали 25 очков, а теперь — на пять больше. В какой-то мере динамовцам не везёт. Например, они лидируют в РПЛ как по общему количеству ударов в среднем за матч (16,8), так и по попаданиям в створ (6,8), а забили меньше дуэта лидеров. Другое дело, что в обороне не хватает надёжности. Но Личка любит зрелищный футбол, а значит, просто идёт более сложным путём. За это достоин уважения.
Лучший тренер этого сезона РПЛ — другой специалист
Если вы считаете, что мы недооцениваем работу Валерия Карпина, Марко Николича или других тренеров команд РПЛ, то голосуйте за этот вариант. Можно похвалить, например, Рашида Рахимова за то, что удерживает «Рубин» в топ-7. На слухи об отставке отвечает победами. Стоит отметить прогресс «Факела» под руководством Дмитрия Пятибратова. Да и испанец Франк Артига на фоне разговоров о задержках зарплаты в «Химках» пока решает задачу – подмосковный коллектив вне зоны вылета. Кого мы ещё забыли?
Деян Станкович, «Спартак»
Сербский тренер «Спартака» в этом списке как минимум по той причине, что команда сделала шаг вперёд по сравнению с первым кругом минувшего сезона. Набрала на четыре очка больше, чем тогда при Гильермо Абаскале. Красно-белые недостаточно стабильны, но выиграли дерби у ЦСКА и ни в чём не уступили «Зениту» в Санкт-Петербурге. «Спартак» – лидер РПЛ как по допущенным ударам по своим воротам (9,2 за матч), так и по ударам в створ (2,5). На первом месте по владению мячом (62,7%). Работа Станковича, безусловно, видна. Осталось улучшить какие-то детали.
Сергей Семак, «Зенит»
Несмотря на то что к игре «Зенита» бывают претензии, команда Сергея Семака показала очень приличный результат по количеству набранных очков. Петербуржцы взяли на шесть больше, чем в первом круге прошлого сезона, и потерпели только одно поражение от «Краснодара». Действующий чемпион делит первое место с «быками» по пропущенным мячам (семь) и лидирует по забитым (33 гола). Если брать результаты в РПЛ за весь год, то именно «Зенит» набрал наибольшее количество очков (57 в 27 матчах). В общем, Семак держит уровень, не допускает сильных провалов.