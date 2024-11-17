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Вторые лиги Англии, Италии, Германии, Франции, Испании, Чемпионшип, Бундеслига 2, Серия Б, Сегунда, Лига 2, 2024

Форвард «Зенита» тащит, экс-игрок «Спартака» — тонет. Что творится под топ-лигами
Георгий Илющенко
Вторые лиги Европы
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В Чемпионшипе, Сегунде, Серии В, Лиге 2 и Второй Бундеслиге много интересного!

В плане интриги клубный сезон в топ-лигах пока что великолепен. В Англии «Ливерпуль» пользуется осечками «Манчестер Сити» — неужели чемпион наконец-то сменится? В Испании «Барселона» вроде бы неудержима, но способна допустить ошибки — «Реал» держится рядом. Ну а в Италии вообще ситуация крышесносная: сразу шесть лидирующих команд разделяют каких-то два очка. Разве что в Германии «Бавария» возвращает былую мощь и уходит в отрыв, а во Франции отсутствие сенсаций давно привычно.

Но всё это и так на виду. А как давно вы заглядывали в таблицы вторых дивизионов? Там тоже есть на что посмотреть. Сейчас убедитесь.

Вторая Бундеслига: «Шальке» и экс-игрок «Спартака» тонут, а в элиту рвутся аж 12 клубов

Вторая Бундеслига

Вторая Бундеслига

Прошло 12 туров, но ясности о фаворитах вообще никакой. Даже 12-й «Дармштадт» отстаёт от единолично лидирующего «Ганновера» всего на шесть очков. Да и как иначе, когда лучшая команда турнира уступила треть матчей? Например, 15-му «Айнтрахту» из Брауншвейга. Другая хохма — второй «Падерборн» в половине случаев расписывал мировую: дело «Сатурна» нулевых живёт и причём приносит успех.

Зато стабилен «Шальке». В плохом смысле. В прошлом сезоне команда долго шла вблизи зоны вылета, но спуртанула на финише и стала 10-й. Толчком к будущим достижениям это вообще не стало — один из самых титулованных клубов Германии набирает в среднем по очку за матч и находится на грани пропасти. Тот случай, когда очищение второй по силе лигой зашло слишком далеко.

Что касается знакомых лиц, нападающий сборной Грузии Бубу Зивзивадзе настрелял восемь голов за «Карлсруэ»: всего на один меньше, чем у ведущего бомбардира лиги — Исака Лидберга из «Дармштадта». Мирослав Клозе ведёт «Нюрнберг» в группе лидеров. Экс-полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс обосновался в скромном «Пройссен Мюнстер»: железно основной, но борется за выживание. А вот бывший защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич нацелился с «Гамбургом» на повышение в классе и провёл восемь матчей.

Как сейчас дела у героев Грузии на Евро-2024:
Что нового у звёзд Грузии после мощного Евро. Хвича идёт за трофеем, Мамардашвили — на дне
Что нового у звёзд Грузии после мощного Евро. Хвича идёт за трофеем, Мамардашвили — на дне

Серия B: Гроссо и Индзаги на вершине вместе с большой сенсацией

Серия B

Серия B

В Италии есть тройка явных лидеров и все остальные. С «Сассуоло» всё понятно: команда чемпиона мира 2006 года Фабио Гроссо ну просто на голову сильнее всех по составу: оценивается в € 81,55 млн (не ушёл даже Доменико Берарди) против € 48,88 млн у «Палермо». Только вот сами розово-чёрные отстают от лидера уже на 13 очков. Неудивительно, когда выигрываешь только четыре раза в 13 матчах.

Впереди всех идёт «Пиза» другого триумфатора ЧМ-2006 – Филиппо Индзаги. Там тоже есть хорошо знакомый россиянам футболист — бывший полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор чаще сидит на лавке, чем играет. Настоящая сенсация — закончившая предыдущий чемпионат на 15-й позиции «Специя», которую тащат два Эспозито: арендованный у «Интера» 19-летний Франческо (6+0) и 24-летний Сальваторе (3+6). Тоже, кстати, воспитанник чёрно-синих.

Про зону вылета рассуждать сейчас смысла нет — уж больно серьёзная внизу плотность. Разве что озадачивает последнее место вылетевшего из Серии А «Фрозиноне». Близка к краху и «Сампдория» с Фабио Борини (выходит крайне редко) и Бартошем Берешиньским из сборной Польши.

Чемпионшип: Изидор держит наверху «Сандерленд», «Лутон» собрался на вылет

Чемпионшип

Чемпионшип

Чемпионшип

Чемпионшип

«Лутон» в сезоне-2022/2023 сенсационно пробился в АПЛ. А теперь так же сенсационно рискует попрощаться с Чемпионшипом: у команды равное количество очков с «Кардифф Сити» из зоны вылета. Хотя по составу полный порядок: третий по силе и оценивается в € 101,15 млн. Примерно как у «Сандерленда», который внезапно забрался на вершину. Причём во многом за счёт пяти голов арендованного у «Зенита» Вильсона Изидора. Может, РПЛ — просто не его лига? Плюс неплох брат Джуда Джоб Беллингем (2+1 в 13 матчах).

«Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли», в отличие от «Лутона», планируют сразу же вернуться в элиту и сражаются за повышение в классе. Рядом и «Лидс» Даниэля Фарке, которому не удалось как следует поработать с «Краснодаром». Немец даже воскресил экс-латераля «Барсы» Хуниора Фирпо (1+13 за полтора сезона). А лучший бомбардир Чемпионшипа, вы удивитесь, — 23-летний Борха Сайнс с 11 голами. «Норвич» полтора года назад подобрал его бесплатно у турецкого «Гиресунспора»! Максимально удачная сделка.

Достаточно высоко располагается и «Уотфорд» Тома Клеверли, и «Мидлсбро» Майкла Кэррика, и «Блэкберн» с экс-армейцем Арнором Сигурдссоном. У того, правда, лишь 57 проведённых на поле минут. Может, не стоило сбегать из ЦСКА? «Плимуту» Уэйна Руни будет нелегко сохранить прописку, однако такая ситуация прогнозировалась — всё-таки один из беднейших клубов лиги еле спасся сезоном ранее.

Изидор реально в порядке:
Нападающий «Зенита» уехал в Англию и феерит! Изидор тащит знаменитый клуб в АПЛ
Нападающий «Зенита» уехал в Англию и феерит! Изидор тащит знаменитый клуб в АПЛ

Франция: парижане рвутся к власти в Лиге 2, Кэрролл кайфует в подземелье четвёртой лиги

Лига 2

Лига 2

Вполне возможно, в следующем сезоне Лиги 1 нас ждёт парижское дерби. ФК «Париж» на всех парах мчит к повышению и выиграл восемь раз из 13 попыток. Впрочем, как и конкуренты из «Дюнкерка» и «Лорьяна» с бывшим защитником «Рубина» Монтассаром Тальби. В случае последних это ожидаемо: по силе состава они на голову выше других — € 66,2 млн против € 28,1 млн у парижан. И это у столичных ещё Максим Лопес (€ 6 млн) толком не играет — вы можете помнить его по «Марселю», «Сассуоло» и «Фиорентине».

Особенно впечатляет подъём «Дюнкерка». Команда четвёртая снизу по бюджету, а сезоном ранее стала 16-й. Ни один футболист оттуда не оценивается выше € 1 млн. И вот такой сюрприз. Настораживает довольно низкое положение отлетевшего из элиты «Клермона». Как бы таким темпом и ещё ниже не спуститься, последовав за «Мартигом». Если, конечно, тот не отыграет пятиочковое отставание, во что с трудом верится. В 90-х он даже выступал в Лиге 1, а за три года поднялся из четвёртой лиги во вторую. Но это явно потолок.

Отдельно упомянем «Бордо», который исключили из второй лиги и перевели сразу в четвёртую. Со знаменитым Энди Кэрроллом команда идёт пятой в одной из трёх конференций и вряд ли помышляет о моментальном подъёме — «Сен-Мало» впереди на восемь очков, а выше скакнёт только один претендент. Что ж, хотя бы англичанин кайфует: забил семь раз в шести матчах.

В чём вообще была мотивация Кэрролла:
Энди Кэрролл отказался от большой зарплаты, чтобы играть в четвёртом дивизионе. Ради чего?
Истории
Энди Кэрролл отказался от большой зарплаты, чтобы играть в четвёртом дивизионе. Ради чего?

Сегунда: внезапный гегемон, вечно молодой Касорла, россиянин внизу таблицы

Сегунда

Сегунда

Сегунда

Сегунда

«Расинг» психанул и за 15 туров благодаря 11 победам оторвался от хихонского «Спортинга» и «Гранады» на 11 очков. А единственное поражение ему нанесла «Картахена» с последнего места! Такие вот испанские Робин Гуды. Команда третий год выступает в Сегунде и постепенно развивается: была 12-й и седьмой, теперь вот всех уничтожает. Сказать спасибо за гегемонию стоит 25-летнему вингеру Андресу Мартину, на счету которого семь голов и пять ассистов. В следующем сезоне блеснёт и в Ла Лиге?

Довольно слабо для своих амбиций держится «Альмерия»: состав на € 56,5 млн (против € 42 млн у «Гранады» и € 30,5 млн у «Расинга») позволяет занимать лишь 13-ю строчку. Что ж, хотя бы 26-летний тёзка того самого уругвайца Луис Суарес с девятью голами возглавляет гонку бомбардиров. Ещё бы остальные играли, как он. Ну а также выпавший из элиты «Кадис» вообще совсем сдал: клуб в зоне вылета.

Рядом и «Кордова» Николая Обольского. У россиянина 11 матчей и отсутствие результативных действий. Однако нужно учесть, что только раз он начинал в старте. Вверху располагается «Гранада» с Ману Тригеросом и Рейниером: когда-то бразилец считался талантом «Реала», теперь ротируется в Сегунде. А помните защитника Налдо? Он ещё за «Краснодар» играл в 2016 году. Сейчас экс-представителю РЛП 36 лет, и он в ранге основного пытается спасти «Расинг» из Ферроля. Нельзя не отметить и успешный ход «Овьедо», где 39-летний Санти Касорла провёл все 14 матчей и отдал четыре голевые. Интересно, откуда он стащил эликсир вечной молодости?

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