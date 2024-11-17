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Италия — Франция. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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История встреч футбольных сборных Италии и Франции, когда и где играли, памятные матчи, Зидан, Платини, Матерацци, ЧМ-2006

Противостояние Италии и Франции — как хорошо вы его знаете? Здесь только легенды!
Георгий Илющенко
Тест: противостояние Италии и Франции в футболе
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Всеобъемлющие вопросы — от давних времён до современности.

Матчи Италии и Франции — настоящая футбольная классика. И сегодня состоится ещё один – в 6-м туре группового этапа Лиги наций (Лига А). Глобально командам не важен результат встречи, так как обе сборные сыграют в плей-офф вне зависимости от того, какое место займут в группе 2. Вопрос лишь, кто кому достанется из соперников по сетке плей-офф в Лиге А. Всё это означает, что команды могут отвлечься от задач и показать красивый футбол.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Знаковых моментов в противостоянии Италии и Франции хватало, и даже с избытком. Здесь мы могли бы их перечислить сами, но почему бы не освежить память в формате теста? Вам нужно ответить на 10 вопросов. Желаем удачи и заодно просим не подсматривать ответы в поисковике!

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