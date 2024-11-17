Противостояние Италии и Франции — как хорошо вы его знаете? Здесь только легенды!

Матчи Италии и Франции — настоящая футбольная классика. И сегодня состоится ещё один – в 6-м туре группового этапа Лиги наций (Лига А). Глобально командам не важен результат встречи, так как обе сборные сыграют в плей-офф вне зависимости от того, какое место займут в группе 2. Вопрос лишь, кто кому достанется из соперников по сетке плей-офф в Лиге А. Всё это означает, что команды могут отвлечься от задач и показать красивый футбол.

Знаковых моментов в противостоянии Италии и Франции хватало, и даже с избытком. Здесь мы могли бы их перечислить сами, но почему бы не освежить память в формате теста? Вам нужно ответить на 10 вопросов. Желаем удачи и заодно просим не подсматривать ответы в поисковике!