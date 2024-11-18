Безголевая серия Соболева в «Зените» — ещё не приговор. Это даже хорошая примета

Переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» за € 10 млн (по данным Transfermarkt) – самое громкое событие летнего трансферного окна РПЛ. Новый нападающий петербургской команды забил два мяча в Кубке России — в ворота «Акрона» и «Ахмата». Сделал дубль и в недавней товарищеской встрече сине-бело-голубых с сербской «Войводиной». Но, конечно, «Зенит» подписывал Соболева ради голов в чемпионате, чтобы экс-спартаковец помог взять очередное золото к 100-летию клуба. А там у Александра совсем не клеится.

Соболев сыграл уже восемь матчей за «Зенит» в РПЛ. Три раза попал в основу, пять раз вышел на замену. Нанёс 11 ударов по воротам, но только трижды попал в створ и не забил ни одного мяча. Реализация – нулевая. Кто ещё из нападающих «Зенита» так плохо дебютировал за команду в российских чемпионатах? Вспоминаем безголевые серии предшественников Александра.

Антон Заболотный, 9 матчей

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если Соболев не забьёт в следующем туре РПЛ, то повторит неудачную серию нынешнего форварда «Химок» Заболотного. Антон перешёл в петербургский клуб из «Тосно» в январе 2018 года за € 1,5 млн. Тогдашнему главному тренеру сине-бело-голубых Роберто Манчини требовался крупный, но динамичный форвард на место отправленного в Тулу Артёма Дзюбы. Заболотному не хватало опыта, зато желания было хоть отбавляй.

Антон дебютировал в матчах плей-офф Лиги Европы с «Селтиком» – не забил. Затем возобновился чемпионат, и форвард продолжал «молчать». Он ушёл с поля без гола во встречах с «Амкаром», «Ростовом», «Уфой», «Краснодаром», «Анжи», московским «Динамо», тульским «Арсеналом». ЦСКА и «Локомотивом». Только в последней игре того сезона РПЛ, которую «Зенит» выиграл у хабаровского СКА со счётом 6:0, центрфорвард наконец забил. Замкнул прострел на дальней штанге. На радостях сделал сальто – трибуны встретили это овацией.

В «Зените» Заболотный провёл полтора сезона. Забил четыре гола в 44 матчах во всех турнирах. Хотя карьера Антона в петербургском клубе сложилась не так, как он мечтал, болельщики его приняли.

«Уверен, Соболев сможет там хорошо адаптироваться. Думаю, я ему здесь не советчик. У меня суперские воспоминания о Питере, о болельщиках. Это был период, проведённый на высоком уровне. Я играл в Лиге Европы, прошёл хорошую школу, школу хейта. Многие болельщики меня поддерживали. К Питеру только тёплое отношение», – рассказывал в недавнем интервью Заболотный.

Лука Джорджевич, 10 матчей

Лука Джорджевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джорджевич переходил в «Зенит» совсем юным, 18-летним игроком. Петербургский клуб купил нападающего летом 2012-го у черногорского «Могрена». Луку подписывали на перспективу, однако Лучано Спаллетти стал доверять ему. Джорджевич дебютировал уже в матче 4-го тура со «Спартаком» (5:0) Унаи Эмери, выйдя на замену за 10 минут до конца. А в 5-м и вовсе появился в основе во встрече с «Анжи» (1:1) Гуса Хиддинка в Махачкале. Провёл на поле все 90 минут, был даже близок к голу, но попал в штангу.

После этого Джорджевич выходил в основном на замену и никак не мог забить. Матчи с «Рубином», «Мордовией», «Аланией», «Ростовом», «Волгой», «Кубанью» не принесли ему долгожданного гола. Более того, не было голов у нападающего и в других турнирах. Потом Лука стал ездить по арендам – поиграл за «Твенте», «Сампдорию», испанскую «Понферрадину». В сезоне-2016/2017 получил новый шанс у Мирчи Луческу, но не забил на старте чемпионата «Локомотиву» и «Уфе». Наконец, в августе 2016-го – спустя четыре года после своего дебюта – впервые отличился за «Зенит». Матч с «Ростовом» оказался для Луки 11-м в РПЛ. Команда Луческу уступала 0:2, однако одержала волевую победу – 3:2, а автором победного гола головой на 85-й минуте стал черногорец.

«Джорджевича я выпустил потому, что мне требовался быстрый атакующий игрок в штрафную площадь, – объяснил Луческу, почему доверился черногорцу. – Во втором тайме появилось много фланговых передач, и Джорджевич откликался на многие из них. У него было три момента, но он использовал лишь последний. Я не удивился бы, забей Лука три мяча».

Вот только Джорджевич забил три гола за всю карьеру в «Зените» – в 30 матчах. По большому счёту Лука не использовал свои шансы и не раскрылся. Сейчас в 30 лет доигрывает на Кипре – в бывшей команде Александра Кержакова «Кармиотиссе».

Александр Кержаков, 12 матчей

Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Дальше в списке идёт сам Кержаков. Если сейчас оглянуться на карьеру лучшего бомбардира в истории сборной России, это покажется какой-то нелепой фантазией, но Александр действительно не мог забить в течение 12 матчей в чемпионате после дебюта за «Зенит». Если бы не доверие опытнейшего тренера Юрия Морозова, нападающий мог бы скиснуть на скамейке.

18-летний Кержаков появился в «Зените», проведя сезон в любительском «Светогорце». Форвард понравился тренеру в предсезонке и сразу получил место в основе. Выдавал нужный объём работы, но в завершении действовал не так, как нужно. Ушёл с поля без гола в матчах с «Ротором», «Ростсельмашем», «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурном», «Факелом», московским «Динамо», «Крыльями Советов», «Торпедо», «Аланией», «Анжи», ЦСКА и «Черноморцем».

Оказалось, Кержаков ждал встречи со «Спартаком»! В 13-м туре «Зенит» одержал волевую победу в матче с командой Олега Романцева – 2:1, а Александр сравнял счёт на 70-й минуте. После этого были его легендарные кувырки с Андреем Аршавиным – так два молодых таланта Санкт-Петербурга отпраздновали долгожданный гол.

«Для меня тот гол «Спартаку» самый главный и самый важный. Это точка отсчёта. Без него вряд ли бы что-то произошло. И это был гол «Спартаку». Неописуемые эмоции! Если бы «Спартак» был в 1-м туре, может, мне бы удалось отличиться и тогда. Раз уж у меня такая неразрывная связь со «Спартаком»: все значимые голы я забивал «Спартаку» и, кажется, больше всего голов забил ему. Празднование мы отрабатывали с Аршавиным в день игры после разминки. Первый раз так сделали. Может, стоило и раньше потренироваться. Был хороший солнечный день, летний, в день игры с утра появилось настроение что-то придумать. Остались после разминки с Андреем и придумали», – рассказывал уже после завершения карьеры Кержаков. За «Зенит» он забил 163 мяча в 386 матчах.

Матео Кассьерра, 18 матчей

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самая дикая безголевая серия в «Зените» была у лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ. Это во втором своём сезоне в петербургской команде Кассьерра разыгрался и наколотил 21 мяч за чемпионат. А по ходу первого почти все были убеждены, что чемпион совершил на трансферном рынке большую ошибку, подписав колумбийца.

Кассьерра перешёл в «Зенит» летом 2022-го из «Сочи» за € 4,5 млн. В южном клубе Матео забивал стабильно, помог сочинцам взять серебро в РПЛ, но в новой команде – как отрезало. Хотя начал нападающий с гола в ворота «Спартака» в Суперкубке России. Кроме того, пока ширилась его безголевая серия в чемпионате, Кассьерра положил три мяча в Кубке России. Сергей Семак терпеливо ждал, когда форварда-новичка прорвёт.

«К нему придёт уверенность лишь тогда, когда он забьёт первый гол, – говорил главный тренер «Зенита». – Он почувствует её и раскрепостится. Напрягает ли меня то, что он не забивает? Нет, моментов у нас предостаточно».

У Кассьерры получился «сухим» весь первый круг того сезона, в котором он сыграл 12 матчей. Затем Матео не забил и в шести играх второго круга – с «Ахматом», «Торпедо», «Пари НН», «Химками», ЦСКА и «Уралом». Только в апреле 2023-го, через девять месяцев после своего дебюта за «Зенит» в РПЛ, колумбиец отличился. Да и в том матче с «Локомотивом» (2:1) в Москве победный гол записали на счёт Кассьерры, хотя мяч влетел в сетку от соперника.

Сейчас у Матео уже 37 голов в 91 матче за «Зенит». Приличная средняя результативность. Сам форвард так говорил о своём прогрессе:

«Мне важно чувствовать веру в меня со стороны тренерского штаба. Я нечасто об этом говорил, но ментально я очень сильный человек, прошедший через многое. Конечно, я приехал в «Зенит» с большими амбициями, хотелось быть столь же продуктивным, как в последнем сезоне в «Сочи». К сожалению, не вышло. Но я всегда выкладывался по максимуму на поле, оставлял все силы».

Кассьерра – пример для Соболева, как преодолеть чёрную полосу.

В тексте использованы цитаты из материалов официального сайта «Зенита», RT и «Советского спорта».