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Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Помощнику главного тренера сборной Венгрии стало плохо во время матча с Нидерландами — 16 ноября 2024, что случилось, подробности

Форс-мажор в Лиге наций! Тренеру сборной Венгрии стало плохо, а матч остановили
Константин Кринский
Тренеру сборной Венгрии стало плохо
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Не обошлось без помощи медиков.

Матч Нидерландов и Венгрии в 6-м туре группового этапа Лиги наций был остановлен по ходу первого тайма. Повод не самый хороший.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Перерыв
2 : 0
Венгрия
1:0 Вегорст – 21'     2:0 Гакпо – 45+12'    

На восьмой минуте встречи стало плохо одному из помощников Марко Росси. Скамейку запасных сборной Венгрии быстро закрыли от камер, а встречу остановили. Врачи моментально побежали на помощь и развернули на месте медицинскую палатку.

Трибуны погрузились в тишину, главный судья Хесус Хиль Мансано общался с футболистами. Обстановка была явно нервная.

Помощнику главного тренера сборной Венгрии стало плохо

Помощнику главного тренера сборной Венгрии стало плохо

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Около пяти минут тренеру сборной Венгрии оказывали помощь, а после под аплодисменты «Йохан Круифф Арены» унесли для оказания дальнейшей помощи. На данный момент неизвестно, в каком состоянии пострадавший.

Практически сразу после возобновления игры ошарашенные венгры пропустили от Ваута Вегорста с пенальти.

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