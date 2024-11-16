Не обошлось без помощи медиков.

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Форс-мажор в Лиге наций! Тренеру сборной Венгрии стало плохо, а матч остановили

Матч Нидерландов и Венгрии в 6-м туре группового этапа Лиги наций был остановлен по ходу первого тайма. Повод не самый хороший.

На восьмой минуте встречи стало плохо одному из помощников Марко Росси. Скамейку запасных сборной Венгрии быстро закрыли от камер, а встречу остановили. Врачи моментально побежали на помощь и развернули на месте медицинскую палатку.

Трибуны погрузились в тишину, главный судья Хесус Хиль Мансано общался с футболистами. Обстановка была явно нервная.

Помощнику главного тренера сборной Венгрии стало плохо Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Около пяти минут тренеру сборной Венгрии оказывали помощь, а после под аплодисменты «Йохан Круифф Арены» унесли для оказания дальнейшей помощи. На данный момент неизвестно, в каком состоянии пострадавший.

Практически сразу после возобновления игры ошарашенные венгры пропустили от Ваута Вегорста с пенальти.