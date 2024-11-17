Германия нашла свой Бруней в Лиге наций. Жуткий разгром в Лиге А!

Босния и Герцеговина пропустила через минуту после начала игры и в итоге получила семь голов.

Впечатляющий разгром в Лиге наций. Сборная Германии разнесла боснийцев и гарантировала себе победу в группе. А вот Босния и Герцеговина вылетает из Лиги А.

Германия, заранее решив вопрос выхода в плей-офф, играла в своё удовольствие. Боснийцы ещё сохраняли призрачные надежды на выживание в элите и сделали ставку на то, чтобы добыть хотя бы ничью за счёт мощной обороны. Команда Сергея Барбареза ушла в глубокую защиту по схеме 5-3-2. Впрочем, это не спасло боснийцев от пропущенного гола уже через минуту после начала матча. Немцы разыграли стенку на третьего, причём при помощи паса головой, а Киммих сделал кросс на сместившегося в центр штрафной Мусиалу. Хабвека «Баварии» не закрыл защитник «Базеля» Баришич. Первый удар – и, пожалуйста, вынимайте!

Немцы действовали тактически грамотно, эффективно использовали то, что боснийцы со своей схемой оставляли какое-то пространство на флангах. Центр гости перекрывали, но что толку? Хозяева владели тотальным преимуществом, легко возвращали себе мяч после потерь и в середине первого тайма забили второй гол. На сей раз сборная Германии развила свою атаку слева, а после неудачного выноса Андрих пробил с подбора. Кляйндинст в штрафной влез в шкуру Леона Драйзайтля – лёгкое касание ногой на «пятаке», и мяч рикошетом влетает в сетку.

Сборная Боснии и Герцеговины в течение почти что 20 минут не доходила до ворот временно основного голкипера немцев Бауманна. На мяче была приблизительно так же эффективна, как Бруней в Краснодаре. Только перед самым перерывом команде Нагельсмана потребовался сейв кипера из «Хоффенхайма» (Бауманн лишил гола Гиговича – экс-хавбек «Ростова» с досады лупил кулаками по газону), но к тому времени счёт был уже 3:0.

Сборная Германии продолжала создавать голевые моменты после кроссов. Хаверц первые два свои шанса загубил, причём во втором случае потрясающее спасение совершил голкипер «Санкт-Паули» Василь, доставший мяч из нижнего угла. Один из ярчайших эпизодов матча! Но на 37-й минуте немцы организовали контрвыпад три в два, и Хаверц, разыграв двоечку с Вирцем, покатил мяч в сетку. Это был нокаут интриге.

После перерыва сценарий игры не поменялся. Германия доминировала, а команда Барбареза изображала сопротивление. Вот только за эту роль «актёра второго плана» боснийцы футбольный «Оскар» точно не получат. Уже на пятой минуте второго тайма немцы забили четвёртый. Красивейший гол обводящим ударом со штрафного сотворил Вирц – действительно шедевр! Но, конечно, в первую очередь это ошибка вратаря. Мяч летел по центру, так что Василь должен был отбивать.

Более того, на исходе часа матча Вирц оформил дубль. Германия наслаждалась своим футболом. Хозяева накрыли соперника прессингом на чужой трети и в штрафной получили численное преимущество (четыре в три). Хаверц со второй попытки доставил мяч Вирцу, который стоял один на дальней штанге. Хавбек «Байера» забил и пошёл на скамейку – Нагельсман сделал сразу четыре замены.

После этого футбола не было – было избиение слабого. Германия делала на поле стадиона во Фрайбурге, что хотела. Если Гнабри простил Василя, который просто выкатил мяч сопернику перед своими воротами, то Зане вскоре забил шестой гол. Вингер «Баварии» и Хаверц вдвоём легко вскрыли оборону боснийцев в быстрой атаке по центру.

Затем дубль оформил Кляйндинст – это первые голы центрфорварда мёнхенгладбахской «Боруссии» за сборную Германии. Боснийцы в очередной раз прозевали подключение вперёд и подачу Рюдигера из правого полуфланга. У защитника «Реала» получился идеальный пас на нападающего, который здорово сыграл на опережение.

Итоговая статистика ударов – 23:7 в пользу Германии (в створ – 13:3, из штрафной – 17:5). Единственной неприятностью для Нагельсмана стало повреждение, которое получил Киммих. Его пришлось менять. В концовке мог быть ещё и пенальти назначен в ворота Василя, но, возможно, судьи просто пожалели бедных боснийцев.