«11:0 не обыграть даже «Амкал» или команду Второй лиги». Накоротке с тренером «Динамо»

Перед спаррингом с «Амкалом» тренер «Динамо» Личка приехал на турнир по падел-теннису. «Чемпионат» пообщался с Марцелом об этом виде спорта, матче сборной России с Брунеем, «Амкале» и грустной ситуации «Оренбурга».

— В воскресенье у «Динамо» матч с «Амкалом» — даже такой соперник лучше, чем сборная Брунея?

— Понятно, что, если бы всё было нормально, сегодня Россия играла бы в Лиге наций, отборе на ЧМ. Вам очень тяжело искать соперников. Когда видишь счёт 11:0, можно задаться вопросом, нужно ли вообще это всё. Не хочется принижать Бруней, надо уважать всех соперников, однако такой уровень — слишком низко. Но я понимаю Карпина, который хочет, чтобы игроки сборной встречались, тренировались вместе и получали игровую практику. Также я рад, что мои игроки — Фома и Тюка — не травмируются в таких матчах. Если выигрываешь 11:0 и получаешь повреждение, болит в три раза сильнее. Не хочу говорить, хорошо играть с такими соперниками или плохо.

— Вы понимаете принципиальность Карпина, который хочет играть только с другими сборными, а не с клубами, например?

— Это мнение Валерия Карпина. У каждого может быть своё. Честно, я бы искал партнёра из чемпионата России в такой ситуации. Но говорю только за себя, Карпина я тоже хорошо понимаю.

— Откуда должен быть соперник «Динамо», чтобы счёт мог быть 11:0?

— Думаю, так не обыграть даже «Амкал» или команду из Второй лиги (смеётся).

— Игра с «Амкалом» для вас шоу или серьёзная подготовка?

— Понимаю, что для большинства людей этот матч — шоу. Для меня это и тренировочный процесс. Вчера и сегодня ребята получили хорошую нагрузку, несмотря на то что у нас игра. Для меня это подготовка, игровая практика. Главное, чтобы никто не получил травму. Если будет счёт 4:4, я тоже буду доволен, потому что это шоу для людей, которые придут. Результат игры с «Амкалом» не так важен.

— «Оренбург», где вы работали, уже даже ниже «Ахмата». Грустно видеть такую картину?

— Я слежу за результатами, смотрю игры «Оренбурга», когда есть возможность. Нелегко. «Оренбург» для меня семья, многие, с кем я работал, играют там до сих пор. Желаю, чтобы Слишкович нашёл способ поменять результаты команды. Это будет сложно, но в зимнюю паузу можно хорошо подготовиться и за весну вылезти оттуда, где «Оренбург» сейчас.

Марцел Личка Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Слишкович только пришёл, но для вас это перспективное назначение?

— Уверен, что да. Владимир показал это, долго работая в «Спартаке», знаком с другими тренерами. В тех играх, когда он был и. о. главного тренера «Спартака», Слишкович добился хорошего результата. Сейчас желаю ему терпения, чтобы всё получилось.

— И немного про падел — вы играли в него раньше?

— Стараемся играть иногда, и не только сейчас — уже давно. К сожалению, у меня были проблемы с ахиллом, долго не играл. В последнюю неделю возобновил, сходил два раза. Очень рад, что смог сыграть на турнире, но на третьей игре ахилл снова начал болеть.

— Почему падел так популярен у футбольных людей?

— Футболисты умеют играть в теннис. Это чуть-чуть другая игра, но футболисты и хоккеисты, по моему опыту, умеют многое. Падел — это хорошо, потому что маленькое поле, меньше мяч, большая интенсивность. Поэтому те, кто могут, часто играют в падел. Но если проблемы с коленом, например, это опасно.

— Если игрок «Динамо» в выходной захочет поиграть в падел, отпустите?

— Если он здоров, может поиграть в теннис, в падел. Знаю, что аргентинцы из «Оренбурга» играют в мини-футбол. Ты должен знать о своих проблемах со здоровьем. Если они есть и ты пойдёшь играть в падел, можешь травмироваться. Об этом надо думать. Никогда не буду говорить, что нельзя, но это то же самое, что и хоккей зимой — опасно. Надо осознавать ответственность. Это твоя жизнь, твои деньги, твой контракт. И ты как профессионал должен знать, что тебе положено, а что — нет.

— То есть если вдруг травма на подобном мероприятии, это штраф?

— Этот игрок оштрафует сам себя. Он потеряет место в составе, премиальные за победу. К тому же, если контракт заканчивается, клуб может сказать: «Всё, ищи новую команду». Футболист должен думать. Но вообще падел — это отличный способ поддержать физическое состояние, когда долго нет матчей. Например, после Нового года.

— Был случай с Нойером, который поехал кататься на лыжах и сломал руку.

— А вдруг ты пойдёшь по улице и тебя кто-то собьёт. Это ситуация, которая может случиться. Каждый игрок отвечает сам за себя и должен знать, что ему можно и когда, а когда нельзя. Если никаких проблем — пожалуйста, поиграй в падел один-два раза в неделю по часу.