История у этой сборной тоже насыщенная. Как с Брунеем вряд ли получится.

Сирия способна удивить Россию. У неё интересный тренер, а в составе есть южноамериканцы

Сборная России после разноса Брунея (11:0) снова окажется в деле. Во вторник, 19 ноября, команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией. Это первая встреча сборных в истории. Что мы знаем о предстоящем сопернике? Рассказываем!

Сирия занимает 94-е место в рейтинге ФИФА. Серьёзный соперник на фоне Брунея (189-е). История сирийской сборной длится давно — аж с 1939 года. Однако команда ни разу не отбиралась на чемпионат мира. Хотя на турнир в Россию сирийцы могли попасть. Они вышли в четвёртый раунд и находились в шаге от первенства планеты. Но в двухматчевой серии уступили Австралии (1:1, 1:2).

Интересно, что история связывает Сирию с СССР. Команда единственный раз в истории попала на олимпийский футбольный турнир именно в 1980 году. Но тогда сирийцы заняли четвёртое место в группе с ГДР, Алжиром и Испанией.

Матч Алжир — Сирия на ОИ-1980 Фото: ТАСС

На Кубке Азии Сирия выступала семь раз, лучший результат — выход в 1/8 финала на турнире 2023 года. Команда набрала четыре очка в группе с Австралией, Узбекистаном и Индией, но уступила в плей-офф Ирану (1:1, 3:5 пен.). Хороший результат.

Большие успехи у Сирии есть в менее статусном турнире — чемпионате Федерации футбола Западной Азии. Участие в нём принимают и статусные для региона сборные: Иран и Саудовская Аравия. Сирийцы дважды забирали серебро (2000, 2004), а в 2012-м стали обладателями трофея. При этом с 2011 по 2015 год Сирия не участвовала в матчах отборочных циклов ЧМ и Кубка Азии из-за гражданской войны на территории государства.

Несколько раз сирийцев тренировали представители СССР или его бывших республик: Виктор Яремченко (СССР, 1985-1987), Анатолий Азаренков (СССР/Украина, 1987-1990, 1992) и Юрий Курненин (Беларусь, 1996).

Самый известный тренер в истории команды — Эктор Купер. Аргентинец работал со сборной Сирии с 2023 по 2024 год. А сейчас её возглавил испанец Хосе Лана. Это первая для 49-летнего испанца работа со взрослой командой. Ранее Лана тренировал молодёжные сборные Испании и был ассистентом в «Расинге» из Сантандера.

Главный тренер сборной Сирии — испанец Хосе Лана Фото: Seb Daly/Getty Images

Футболистов сборной Сирии вы вряд ли знаете. Самый известный игрок из страны — Махмуд Дауд. Но когда ему ещё не было и года, родители переехали из сирийского Курдистана в Германию. Так что Дауд выступает за сборную Германии, хотя имеет сирийские корни и гражданство.

Самый дорогой футболист в нынешнем составе сборной — полузащитник Халиль Элиас. 28-летний игрок родился в Аргентине и выступает за местный «Велес Сарсфилд». Однако из-за своих сирийских корней получил паспорт страны и с 2024-го выступает за сборную. Transfermarkt оценивает стоимость Элиаса в € 3 млн.

Халиль Элиас (№18) Фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС

Привлечение футболистов с сирийскими корнями — нормальная практика для сборной. Преимущественно это игроки из Южной Америки. Например, также за команду выступают Пабло Саббаг (колумбиец), Симон Амин и Элиас Хадайя (шведы), Эмильяно Амор и Эсекьель Хэм (аргентинцы).

Так что Сирия представлена разными чемпионатами: Аргентины, Чили, Перу, Норвегии, Бельгии, первой и второй лиг Швеции и даже Ирака. А игроки из местной сирийской лиги составляют меньшинство в сборной.