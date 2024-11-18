Секретная база «Краснодара» изнутри. В чём её уникальность

Сначала короткая история о том, как почувствовать себя дураком. Я первый раз был в Четуке, где тренируется «Краснодар». Долгое время только слышал о новой базе, а теперь ходил по ней под впечатлением. Тренажёрный зал — просторный, дизайн помещений такой, что в него явно вложились… А потом мне говорят: «Ты не понял. Это старый корпус. Теперь тут занимается «Краснодар-2». А новая база — воооон там, чуть в стороне».

В наше время достаточно тяжело кого-то хвалить — в комментариях сразу напишут, что это заказная статья. Думаю, тут фотографии будут исчерпывающе говорить о том, что находится в новом корпусе, если даже старый был симпатичнее большинства баз футбольных клубов РПЛ.

Теперь футболистам не нужно никуда выходить с базы. Жилые номера, столовая, тренажёрный зал и всё остальное — в одном месте, а корпуса связаны между собой. Идти на улицу нужно только на футбольное поле. Не покидало ощущение, что игроки сборной России Дивеев, Круговой и Обляков могут впасть в депрессию, когда вернутся на устаревшую базу ЦСКА в Ватутинках.

В оформлении базы присутствует много зелёного цвета (даже бутылки с водой и сиденья), но без перебора. На стенах висят кадры, которые делал клубный фотограф Андрей Шрамко. Правда, один из самых удачных (с Жоаозиньо у рекламного борта) не подошёл, потому что требовались только вертикальные снимки. Интервью с фотографом «Краснодара» можно прочесть тут.

Жоаозиньо Фото: fckrasnodar.ru

Чем уникальна новая база «Краснодара»?

Вряд ли кого-то удивят русский и американский бильярдные столы, как и шахматы на разных этажах. Однако собственные теплицы, где выращивают овощи, — точно редкое явление для футбольной базы (вероятно, такого больше нет ни у одного клуба в России). Игроков сборной кормили свежими огурцами, помидорами и зеленью без пестицидов. Продукты из теплицы шли сразу на кухню.

Отдельного внимания заслуживают тренажёры — одни из лучших, которые только существуют. В основе лежит линейка Kaizer. Тренажёры с пневмонагрузкой подходят для спортсменов именно в игровых видах спорта. Особое внимание заслуживает комната гипоксии с велотренажёрами. В таком помещении можно создавать атмосферу высокогорья для дополнительной нагрузки. А для тех, кто отыграл полный матч, предусмотрена, наоборот, гипероксия (повышенное содержание воздуха), которая способствует восстановлению.

Тренажёрный зал «Краснодара» Фото: «Чемпионат»

Строительство новой базы пришлось на период, когда владелец «Краснодара» Сергей Галицкий болел. Тем не менее он всё равно был вовлечён в процесс. Об этом «Чемпионату» рассказали в архитектурном бюро RYMAR.studio из Санкт-Петербурга:

«Сергей Галицкий всегда погружён лично во все свои проекты! При этом доверяет архитекторам. Основное его желание было сделать современный функциональный комплекс. Эстетическую часть он доверил нам. Референсов никаких не было, мы сами придумывали здание с нуля. Основная идея была в том, чтобы из всех помещений открывался вид на окружающий ландшафт, а такая форма здания позволила его органично вписать».

На эту тему «Краснодар» ответил нам лаконично: «Базу делало не только RYMAR. Роль агентств преувеличена». Понятно, что никто не раскрыл стоимость проекта, но в клубе даже не стали сообщать, когда именно основной состав перебрался в новый корпус. Дословный ответ: «Команда заехала на новую базу уже довольно давно». По информации «Чемпионата», это случилось в начале нынешнего сезона — летом 2024 года.

Вид на базу «Краснодара» Фото: rymar.studio

Почему «Краснодар» не афиширует новую базу?

Если зайти на официальный сайт клуба, то можно найти отдельный раздел про базу в Четуке. Правда, информация там устаревшая. О базе не рассказывают и в соцсетях «Краснодара». Экскурсии для болельщиков не проводятся. В 2023 году появилась съёмка новой базы с дрона (на тот момент стройка близилась к завершению), но то видео сделал и опубликовал местный фотограф Евгений Таранжин, а не клуб.

Поскольку на базу «Краснодара» заехала сборная России, потребовалось допустить журналистов на тренировку, а затем и внутрь помещений, чтобы взять ряд интервью. Пять человек общались с прессой на брифинге для СМИ. Ещё несколько футболистов раздали эксклюзивные интервью. Само собой, это не могло происходить на холоде из-за риска простудиться перед матчем. Так что журналистов допустили внутрь новой базы. И тут возник небольшой парадокс.

Футболисты сборной России Фото: РФС

С одной стороны, представители «Краснодара» были вежливы, накормили, помогали и даже провели для СМИ небольшую экскурсию. Лишь по одному из этажей, но было всё равно интересно увидеть тренажёры своими глазами. Тем более разрешили съёмку. С другой – на следующей открытой тренировке сборной России журналистов попросили снимать исключительно футболистов на поле, но не базу. Фотографии корпусов, сделанные в этот день, пришлось удалить (даже если съёмка была издалека). Официальный ответ клуба: «Не видим смысла что-то афишировать. Вы узнали, потому что заехала сборная России».

Похоже, боссы «Краснодара» считают дурным тоном хвастаться. Вполне понятная позиция, хотя таким домом стоит гордиться. И им наверняка гордятся руководители клуба. Я был в гостях у всех российских топ-команд, и есть ощущение, что эта база — лучшая в России. Очевидно, строительство и начинка не были дешёвыми, хотя со стоимостью стадиона, само собой, не сравнить. Вся инфраструктура «Краснодара» в целом позволяет продавать вратаря во Францию за € 20 млн и содержать 37 филиалов академии с 10 тысячами детей. Для них шикарная (и даже чуть секретная) база — ещё одна мотивация заниматься футболом.