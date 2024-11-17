Топ-матчи понедельника: Лига наций УЕФА, баскетбол и хоккей

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Посмотреть все события 18 ноября в Матч-центре
- 🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 19:30: «Спартак» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 22:45: Испания — Швейцария, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 6-й тур
- ⚽️ 22:45: Хорватия — Португалия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 6-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продлит ли результативную серию Мартин Нечас?
«Каролина» стабильна – команда вновь уверенно начала регулярный чемпионат и идёт в группе лидеров. А вот «Сент-Луис» подкосили травмы в начале сезона, и пока команда находится далеко от зоны плей-офф. Фаворит ясен и очевиден, но смогут ли «блюзмены» хотя бы навязать борьбу «ураганам»?
🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «молнии» возьмут реванш за поражение в серии плей-офф?
Во втором раунде плей-офф НБА 2024 года «Даллас Маверикс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 4-2. «Бродяги» в итоге вышли в финал, где уступили в борьбе за чемпионство «Бостону». В новом сезоне же команда под руководством Джейсона Кидда показывает нестабильную игру и находится на 10-м месте Запада. «Оклахома» же хоть и потеряла на определённое время одного из своих лидеров Чета Холмгрена, но до сих пор возглавляет турнирную таблицу своей конференции, проиграв лишь дважды в 13 матчах. Удастся ли Луке Дончичу и компании остановить такого мощного соперника?
🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: ворвётся ли Артемий Панарин в топ-10 бомбардиров?
«Кракен» одержали четыре победы подряд и на расстоянии вытянутой руки находятся от зоны плей-офф. «Рейнджерс», в свою очередь, попали в небольшой кризис – команда через раз проигрывает, а победы достаются порой с большим трудом. Но при этом «синерубашечники» пропускают меньше всех на Востоке – ждать от Игоря Шестёркина очередной суперматч?
🏒 19:30: «Спартак» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервётся ли беспроигрышная серия «Адмирала»?
«Спартак» одержал шесть побед в последних семи играх, уступив только лидеру чемпионата. «Адмирал» традиционно тяжёл на выезде – вот и в предыдущей встрече подопечные Тамбиева не смогли забить в Екатеринбурге. Последние три матча между командами получились результативными, как будет на этот раз?
⚽️ 22:45: Испания — Швейцария, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Испания завершит групповой этап без поражений?
Сборная Испании уже отобралась в плей-офф Лиги наций. А Швейцария потеряла шансы на спасение — следующий сезон турнира команда начнёт в дивизионе В. В 6-м туре осталась последняя интрига: закончат ли чемпионы Европы групповой этап без поражений? И сможет ли Швейцария завершить выступления красиво?
⚽️ 22:45: Хорватия — Португалия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Хорватия выберется в плей-офф?
Сборная Португалии без особых проблем обеспечила себе выход в 1/4 финала Лиги наций. А вот Хорватия ещё не забронировала место. Для этого команде Златко Далича нужно, чтобы в 6-м туре они набрали хотя бы одно очко во встрече с Португалией. Либо (в случае поражения) надеяться, что Шотландия в параллельном матче не обыграет Польшу. Но лучше всё же достичь результата самим и не надеяться на кого-то.