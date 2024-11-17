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Расписание спортивных матчей 18 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Лига наций УЕФА, баскетбол и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 ноября 2024 года
Аудио-версия:
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Начинаем рабочую неделю со спорта: игры сборных Беларуси, Португалии и Испании в футболе, «Сиэтл» — «Рейнджерс» в НХЛ, а также НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли результативную серию Мартин Нечас?

«Каролина» стабильна – команда вновь уверенно начала регулярный чемпионат и идёт в группе лидеров. А вот «Сент-Луис» подкосили травмы в начале сезона, и пока команда находится далеко от зоны плей-офф. Фаворит ясен и очевиден, но смогут ли «блюзмены» хотя бы навязать борьбу «ураганам»?

Нечас — один из фаворитов в борьбе за «Харт Трофи»:
Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии Bleacher Report, Кучеров — третий

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «молнии» возьмут реванш за поражение в серии плей-офф?

Во втором раунде плей-офф НБА 2024 года «Даллас Маверикс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 4-2. «Бродяги» в итоге вышли в финал, где уступили в борьбе за чемпионство «Бостону». В новом сезоне же команда под руководством Джейсона Кидда показывает нестабильную игру и находится на 10-м месте Запада. «Оклахома» же хоть и потеряла на определённое время одного из своих лидеров Чета Холмгрена, но до сих пор возглавляет турнирную таблицу своей конференции, проиграв лишь дважды в 13 матчах. Удастся ли Луке Дончичу и компании остановить такого мощного соперника?

У «воинов» дела идут лучше некуда!
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🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ворвётся ли Артемий Панарин в топ-10 бомбардиров?

«Кракен» одержали четыре победы подряд и на расстоянии вытянутой руки находятся от зоны плей-офф. «Рейнджерс», в свою очередь, попали в небольшой кризис – команда через раз проигрывает, а победы достаются порой с большим трудом. Но при этом «синерубашечники» пропускают меньше всех на Востоке – ждать от Игоря Шестёркина очередной суперматч?

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🏒 19:30: «Спартак» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервётся ли беспроигрышная серия «Адмирала»?

«Спартак» одержал шесть побед в последних семи играх, уступив только лидеру чемпионата. «Адмирал» традиционно тяжёл на выезде – вот и в предыдущей встрече подопечные Тамбиева не смогли забить в Екатеринбурге. Последние три матча между командами получились результативными, как будет на этот раз?

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⚽️ 22:45: Испания — Швейцария, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Испания завершит групповой этап без поражений?

Сборная Испании уже отобралась в плей-офф Лиги наций. А Швейцария потеряла шансы на спасение — следующий сезон турнира команда начнёт в дивизионе В. В 6-м туре осталась последняя интрига: закончат ли чемпионы Европы групповой этап без поражений? И сможет ли Швейцария завершить выступления красиво?

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⚽️ 22:45: Хорватия — Португалия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Хорватия выберется в плей-офф?

Сборная Португалии без особых проблем обеспечила себе выход в 1/4 финала Лиги наций. А вот Хорватия ещё не забронировала место. Для этого команде Златко Далича нужно, чтобы в 6-м туре они набрали хотя бы одно очко во встрече с Португалией. Либо (в случае поражения) надеяться, что Шотландия в параллельном матче не обыграет Польшу. Но лучше всё же достичь результата самим и не надеяться на кого-то.

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