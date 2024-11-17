Чудесное спасение Армении с голом Сперцяна! В такие расклады перед матчем верили немногие

Были на грани вылета, а в итоге вышли в стыки Лиги B. И это несмотря на выдающийся гол игрока сборной Латвии!

Сборная Армении перед последним туром Лиги наций была в непростой ситуации. После отставки Александра Петракова и назначения исполняющим обязанности главного тренера Сурена Чахаляна команда неожиданно проиграла дома Фарерским островам (0:1). У армян осталось четыре очка. Столько же было у аутсайдера – Латвии, которая уступала им по личным встречам. А вот Фареры, набрав шесть очков, поднялись на второе место.

Таким образом, сборная Армении, с одной стороны, рисковала вылететь в слабейший дивизион или отправиться в стыки Лиги D – это случилось бы в случае поражения в Риге. Но с другой – ещё могла выйти в стыки за попадание в Лигу В. Для этого требовалось побеждать Латвию в 6-м туре и надеяться на поражение Фарер в Северной Македонии.

В основе сборной Армении вышли Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян из «Краснодара», Наир Тикнизян из «Локомотива» и Угочукву Иву из «Рубина». Кроме того, обращало на себя внимание появление в стартовом составе 20-летнего уроженца Санкт-Петербурга и воспитанника «Зенита», защитника Сергея Мурадяна. Он выступает за участника Лиги конференций «Ноа». А вот Эдгар Севикян из «Локомотива» остался на скамейке запасных.

В первом тайме почти ничего интересного на поле не происходило. Сборная Армении владела небольшим преимуществом, но в целом соперники допускали массу брака. Ударов в створ болельщики не дождались. Лучший шанс забить получил Тикнизян, ворвавшийся в штрафную слева после проникающего паса Иву и бивший в дальнюю девятку, однако железнодорожник чуть-чуть не попал. Несколькими отборами, перехватами и заблокированными ударами запомнился Мурадян.

Зато после перерыва стало горячо! На 48-й минуте Сперцян вывел сборную Армении вперёд. Команда Чахаляна разыграла угловой, главный креативщик армян Селараян (родившийся и выросший в Аргентине) навесил во вратарскую, а хавбек «Краснодара» классно пробил головой.

Латвия совсем потерялась. Тем не менее в середине второго тайма первые два удара хозяев в створ в исполнении вышедшего на замену нападающего Роберта Улдрикиса принесли хозяевам ответный гол. Сначала голкипер Огньен Чанчаревич совершил красивый сейв, но затем пропустил. Потому что не ожидал удара. Да и кто бы ждал в такой ситуации? Улдрикис, находясь спиной к воротам, решился на удар пяткой из-под Мурадяна. Вот это шедевр!

Тем временем Фареры стали проигрывать в Северной Македонии. Это означало, что один забитый или пропущенный гол в концовке отправлял сборную Армении либо в Лигу D (минимум в стыки), либо в стыковые матчи Лиги В. Армяне всё же вырвали победу, забив необычный гол.

Селараян нанёс удар по воротам, после которого мяч попал в перекладину и отскочил в землю, а от газона снова срикошетил в перекладину и приземлился не за линией ворот! Защитник Андрей Цыганик должен был выносить мяч первым касанием, а вместо этого сделал какое-то неловкое движение. Свежий форвард Артур Миранян прибежал на добивание – протолкнул мяч в сетку.

Вот так Армения спасла свой сезон в Лиге наций и финишировала второй с семью очками. Отстала на девять очков от Северной Македонии и сыграет в стыках за путёвку во второй дивизион. Фареры заняли третье место, а Латвия — четвёртое.