«Амкал» забил три «Динамо» и выиграл! Но матч омрачила адская травма с открытым переломом

Выставочный матч «Динамо» и медийного «Амкала» — куда больше про шоу, чем про футбол. Где вы ещё могли увидеть на поле в составе одной команды одновременно Диего Лаксальта и актёра Павла Деревянко? И вот судьба непостижимым образом свела их вместе. Плюс фигуристку Евгению Медведеву, которая вышла на последние пять минут. Параллельно устроив фотосессию и дав интервью, пока игроки всё ещё бегали.

Несмотря на две медийных персоны, в остальном динамовцы выставили максимально боевой состав. Насколько это вообще возможно во время паузы на игры сборных. И медиаклуб на его фоне смотрелся прекрасно. Если бы ещё всё не испортила жуткая травма амкаловца.

Тренерский штаб «Динамо» оценил физическую форму Деревянко и доверил ему восемь минут. Перед тем как Павел, как он сам сказал в интервью, кайфанул и ушёл отдыхать, «Амкал» организовал дебютный момент: Пичугин убежал от Зайдензаля и прострелил — Кудравцу пришлось тащить удар Карпова.

Забило, впрочем, «Динамо». И уже через пару минут. Швагирев отразил выстрел Гладышева, а Боков поймал отскок и подал на дальнюю штангу, где караулил Макаров.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Следом отличный шанс был и у Назаренко: никто не мешал ему пробить в ближний угол — отпраздновать помешала штанга. Бело-голубые ощутили преимущество и расслабились. Медиаклуб за это наказал. Сперва Пичугин отправил Костюкова один на один с Кудравцом, и вратарь снёс соперника — привет, пенальти и жёлтая карточка.

Эпизод этот – самый страшный момент матча. Такое редко увидишь в официальных играх, а тем более – в товарищеских. Костюков получил открытый перелом, его унесли на носилках. Какая-то лютая жесть, других слов тут не подобрать. Не советуем вам смотреть на эти кадры. А Степану – здоровья! «Динамо» уже сообщило, что полностью возьмёт на себя лечение. Респект! Пичугин же 11-метровый чётко реализовал.

Автор гола постоянно терроризировал правый динамовский фланг, словно за классную игру ему пообещали контракт с клубом РПЛ. Вот и на 22-й минуте он вновь прострелил, и после рикошета Карпов, более известный как Чужой, вывел вперёд «Амкал». Два с половиной года назад в матче этих же соперников «Динамо» унизило амкаловцев (5:0). Сейчас такого не было и близко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Моменты пошли один за другим. Причём у обоих ворот. Экс-защитник «Зенита» Скроботов дважды вынес мяч из пустых ворот и не дал сравнять счёт «Динамо», Кудравец в прыжке отбил замыкание Имаева в упор, штанга остановила попытку Гладышева. В добавленное время к первому тайму Ярослав был уже неудержим, красиво исполнив в левую девятку. Слабо повторить в РПЛ?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Главный герой, впрочем, всё равно играл за «Амкал». В самом дебюте второго тайма Пичугин прибавил к голу и ассисту ещё один мяч: и в штрафную рванул, и Зайдензаля с пути убрал, и в ближний угол вколотил. Маэстро.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Матч при этом совсем не напоминал товарищеский. Несчастье Костюкова — чистая случайность, а в остальном команды играли довольно жёстко: судья Сухой показал четыре жёлтых, хотя мог и гораздо больше.

Во второй половине и голов, и опасных эпизодов набралось куда меньше, нежели в первой. И всё равно футбол держал в напряжении. Скроботов, например, спас выносом в третий раз, а за «Амкал» со штрафного едва не отличился Агекян.

Медиаклуб победил «Динамо», и случайностью это не назвать. Бело-голубые привыкли пропускать много. Соперник сделал всё, чтобы представитель РПЛ не изменил традиции. Жаль только, нельзя отменить тот злосчастный выход один на один Костюкова.