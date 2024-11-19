Кто из россиян близок к 100-му голу в карьере? Алексей Миранчук под вопросом

В последнее время широко обсуждается тема лучшего бомбардира в истории российского футбола. Артём Дзюба забивает за «Акрон» и вплотную подобрался к достижению Александра Кержакова: согласно Transfermarkt, у первого — 231 гол, у второго — 234. И как-то в тени осталась другая важная планка в 100 забитых мячей. А ведь к ней подобрались сразу несколько футболистов.

Важное уточнение: чтобы было справедливее, помимо матчей за сборные, кубков, еврокубков и суперкубков, учитываются только высшие дивизионы разных стран . Потому что забивать в РПЛ гораздо сложнее, нежели в Первой и тем более во Второй лиге — поинтересуйтесь у Ивана Сергеева, который только там настрелял 104 гола.

Фёдор Чалов, ПАОК (26 лет, 93 гола)

Фёдор Чалов Фото: Getty Images

За какие команды забивал: ЦСКА (89), «Базель» (4), сборная России (3), ПАОК (1)

В последнее время дела у Фёдора не слишком-то складываются. В 17 матчах за ПАОК у него только один гол, и то во многом случайный — вратарь «Волоса» выбивал мяч и угодил в ногу россиянина. Да, далеко не всегда Чалов начинает в старте, но это как раз следствие слабой результативности. В игре с Брунеем он имел несколько 100-процентных шансов и непостижимым образом не использовал их.

Тем не менее 27 лет лет ему исполнится только в апреле, а у него уже практически выбита сотня. Тот же Дзюба, например, достиг такой отметки за четыре с половиной месяца до 28-летия. Так что воспитанник ЦСКА даже опережает график Артёма. ПАОК — один из лидеров греческого чемпионата, и большинство соперников заметно уступают ему в классе. Нужно только набрать уверенность – и голы попрут. Как Фёдор умеет забивать, всем нам прекрасно известно.

Николай Комличенко, «Ростов» (29 лет, 93 гола)

Николай Комличенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

За какие команды забивал: «Млада-Болеслав» (46), «Ростов» (31), «Динамо» Москва (8), «Слован» Либерец (7), сборная России (1)

Бо́льшую часть голов Комличенко назабивал ещё в Чехии, где он с огромным отрывом (29 мячей против 15 у главного преследователя) выиграл гонку бомбардиров в сезоне-2018/2019. Причём за далеко не самую сильную «Младу-Болеслав». В 24 года Николай вернулся в Россию и ощутил, насколько сложнее здесь забивать. Но не стоит недооценивать чешскую лигу: в таблице коэффициентов она идёт девятой — уступает бельгийской и португальской, зато превосходит турецкую и тем более греческую, которая вообще 14-я.

В конце июня нападающему исполнится 30 лет. Судя по его средней результативности, отпраздновать 100 голов в карьере к тому моменту вполне реально. За половину нынешнего сезона у Николая пять забитых мячей, и это он ещё три матча РПЛ пропустил из-за травмы.

Александр Соболев, «Зенит» (27 лет, 88 голов)

Александр Соболев Фото: ФК «Зенит»

За какие команды забивал: «Спартак» (58), «Крылья Советов» (13), сборная России (6), «Томь» (6), «Енисей» (3), «Зенит» (2)

Выше мы писали, что у Чалова непростой период. Забудьте, потому что по-настоящему тяжёлые времена у Соболева: слабый последний сезон за «Спартак», бунт, тренировки по индивидуальной программе, скандальный трансфер в «Зенит» и затянувшаяся адаптация. Сотню голов за карьеру он точно оформит, но вот когда — на этот вопрос хотя бы даже примерно не ответит никто.

Александр пока вчистую проигрывает конкуренцию Матео Кассьерре. И это с учётом лимита. В последних девяти официальных матчах «Зенита» Соболев оказался в основе только трижды. А теперь и Дуглас Сантос получил местный паспорт и перестал считаться легионером, так что у Сергея Семака ещё меньше необходимости выпускать на поле не всегда проходящих в состав россиян.

Алексей Миранчук, «Атланта Юнайтед» (29 лет, 70 голов)

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

За какие команды забивал: «Локомотив» (43), «Аталанта» (13), сборная России (7), «Торино» (4), «Атланта Юнайтед» (3)

Здесь уже не всё так очевидно. Больше 100 голов в целом-то забили немногие россияне-полузащитники. И сплошь легенды: Дмитрий Лоськов, Андрей Тихонов, Сергей Семак, Валерий Карпин, Егор Титов, Игорь Семшов. Попасть в такую компанию Миранчуку было бы максимально почётно. Для этого придётся как следует потрудиться. За 13 матчей «Атланты Юнайтед» у него три гола, что не так уж и плохо.

Если представить, что результативность Алексея сохранится на том же уровне, для достижения отметки в 100 забитых мячей ему потребуется ещё 130 выходов на поле. Это примерно четыре сезона в МЛС, если избегать тяжёлых травм, всё время быть одним из основных, оставаться штатным пенальтистом и находиться в хорошей форме. Задача сложная, но для футболиста класса Миранчука вполне посильная.

Константин Тюкавин, «Динамо» Москва (22 года, 46 голов)

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За какие команды забивал: «Динамо» Москва (45), сборная России (1)

Тюкавин здесь исключительно авансом — всё-таки пока не забил и половины от сотни мячей. Просто Константин из остальных действующих футболистов, кому ещё не покорилась данная планка, максимально к ней близок. Да, в нынешнем сезоне у него пока только пять голов. Но у динамовца и ранее случались неудачные отрезки, которые неизменно сменялись ударными. Лишь бы не отвлекался на съёмки в кино.

А то актёр Павел Деревянко уже приглашает: Актёр Деревянко пригласил нападающего московского «Динамо» Тюкавина сняться в кино

Много у кого больше 70 голов. Тем не менее сотня для них, если не произойдёт нечто сверхординарное, так и останется недостижимой: