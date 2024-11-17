«Мы это видели». Улётный выстрел со своей половины поля в Первой лиге стал победным! Видео

Интересно, считают ли аналитики количество голов с центра поля по лигам? Если такая статистика за сезон и существует, то в ней российская Мелбет Первая лига должна быть в лидерах. Смотрите сами: в июле голом с центра отметился Мераб Уридия из «Черноморца», в сентябре – Тимур Жамалетдинов и Георгий Гонгадзе. И вот сегодня – снова футболист из «Черноморца» – Роман Акбашев.

Команда из Новороссийска приехала в гости в Черкизово – там свои домашние матчи проводит «Родина». Наверное, прозвучит удивительно, но скорее гости подходили к встрече в статусе фаворита. Хотя прошлый сезон московская команда закончила на пятом месте, а «Черноморец» – на 15-м. Сейчас всё иначе: гости перед игрой шли шестыми, а хозяева – 10-ми.

Игру тяжело было назвать яркой. За весь первый тайм – четыре удара на двоих, при этом сразу 24 фола (не все такой статистики за весь матч достигают). За весь второй – семь, и это на две команды! Но главное, что классного выстрела Акбашева с метров 55-60 (ещё на 22-й минуте) хватило, чтобы заполонить соцсети. И, скорее всего, стать главным хайлайтом всего тура. Комментатору Артёму Шмелькову только оставалось сказать: «Мы это видели». Посмотрите и вы.

Хотя «Родина» и играла дома – сравнять счёт не получилось. И этот гол стал не просто эффектным, но и победным.

Так в Первой лиге завершился 19-й тур. А вот тут вы можете ознакомиться с её турнирной таблицей.