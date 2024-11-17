Холанд унизил команду Черчесова. Кошмарный итог турнира для Казахстана

Норвегия и Казахстан встречались в 1-м туре Лиги наций, и команде Черчесова даже удалось остановить звёздного Холанда. Правда, кроме как в том безголевом матче, очков казахстанцы больше не набирали. Более того, не забивали они в пяти играх, пропустив в общей сложности 10 раз. Встреча в Осло ничего нового не преподнесла.

Черчесов выбрал схему с тремя центральными защитниками, и звёздная норвежская атака напрягала их с первой же минуты. Казахстанцы впервые дошли до финальной трети на девятой минуте. Именно дошли — атака ничем внятным не закончилась. А сами за то же время приняли по пять ударов и угловых. Разумеется, их количество постоянно росло. И это у норвежцев не было Эдегора.

Впервые что-то осмысленное Казахстану удалось на 14-й минуте: выстрел Зайнутдинова заблокировали. Команда два раза подряд подала с угла поля — и Алип замкнул подачу, попав в затылок Холанду.

Норвегия постоянно давила: чаще сама, а если мяч был не у неё — прессингом, несколько раз удачно сыграв на перехвате недалеко от чужих ворот. Как раз такой способ и принёс первый гол. Нуса подловил обрез Тапалова, продвинулся вперёд, ушёл от Астанова и пальнул низом в дальний угол. Отбить-то Покатилов отбил, но прямо на набегавшего Холанда. Эрлинг, разумеется, не простил.

Холанд празднует гол в ворота Казахстана Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Дальше — больше. Тот же Нуса перехитрил финтом Чеснокова и подал с левого фланга — Холанд отклеился от Вороговского и кивнул головой в противоход Покатилову. 2:0. Всё? Нет. Ещё один загруз Нусы Алип отразил головой к 11-метровой отметке, а Сёрлот только этого и ждал. Нападающий «Атлетико» спокойно катнул низом и оформил разгром уже к 41-й минуте.

Казахстан, конечно, пытался что-то предпринять. Тем не менее в позиционном наступлении никак себя не проявил. Было несколько отборов в центре поля, но дальше норвежские защитники легко «съедали» соперников.

Несмотря на три быстрые замены Черчесова, Норвегия продолжила доминировать и в начале второго тайма. Лишь благодаря двум эффектным прыжкам Покатилова Торсбю не забил, а Холанд не оформил хет-трик. Только после 60-й минуты норвежцы ослабили хватку и позволили казахстанцам перехватить инициативу. Временно, потому что лидер «Ман Сити» вскоре всё-таки вонзил третий: Эрлинг одним движением одурачил Алипа и поразил левый нижний угол.

Эрлинг Холанд Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

4:0 — хорошо. А 5:0 — вообще замечательно. Так и подумал Нуса, неотразимо закрутив под дальнюю штангу. Норвежцы как следует отвели душу за нули в предыдущем матче с казахстанцами. Плюс Австрия параллельно не смогла обыграть Словению и позволила норвежцам занять первое место — есть путёвка в элиту Лиги наций! Ну а Казахстан бесславно возвращается в Лигу С. Такой результат читался. Но вот что точно вызывает вопросы, так это разница мячей 0:15. К Черчесову у руководства явно возникнут претензии.