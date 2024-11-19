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Россия – Сирия, товарищеский матч: Максим Сарраф – российский вратарь сирийской сборной, история игрока ЦСКА, статистика

В сборной Сирии есть россиянин. Он громил «Спартак» в составе ЦСКА
Анатолий Романов
В сборной Сирии есть россиянин
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Голкипер Максим Сарраф – воспитанник армейцев. Тренировался с Акинфеевым, но уехал в Узбекистан.

В 2024 году сборная России уже проводила матч с соперником, ворота которого защищал российский голкипер. Это было в товарищеской встрече с Вьетнамом. Тогда команда Валерия Карпина забила три мяча уроженцу Москвы и воспитаннику «Динамо» и «Спартака» Льву Дангу. Теперь история может повториться в спарринге с Сирией. В заявке сирийцев тоже присутствует вратарь из нашей страны.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

19-летний Максим Сарраф – пока неизвестный широкому кругу болельщиков футболист. Он родился в Москве, начинал заниматься мини-футболом как полевой игрок, но затем стал голкипером и прошёл академию ЦСКА. Сарраф выступал за армейцев в ЮФЛ (Юношеской футбольной лиге). За команду U16 провёл 23 матча, в которых пропустил 27 мячей и 13 раз сыграл «на ноль». С ним в воротах армейцы, например, дважды громили всухую «Спартак» – 6:0 в сентябре 2021-го и 3:0 в апреле 2022-го. За команду U17 у Максима было 14 матчей, 23 пропущенных мяча и три игры «на ноль». Результаты в дерби со спартаковцами получались разными – 2:1 в сентябре 2022-го и 2:4 в апреле 2023-го.

Отец Саррафа – сириец, а мать из России. Сам Максим рассказывал в этом году о своей семье следующее:

«Отец в 18 лет приехал в Москву из Алеппо. Зовут Филипп – в честь прадедушки. Он закончил МИСИ, по образованию инженер, кандидат наук. Хотел вернуться обратно в Сирию, но началась перестройка, и он занялся бизнесом в России. Мать – русская, закончила Первый медицинский институт. Тоже занималась бизнесом, а потом нашим воспитанием – у меня есть старший брат и младшая сестра. У родителей были салоны красоты, а сейчас – арендный бизнес, ретейл» (Sport24).

Сарраф привлекался к тренировкам основы ЦСКА, работал с Игорем Акинфеевым. Был кандидатом в сборную России по своему 2005 году, но его единственный вызов закончился тем, что… сборы отменили из-за пандемии коронавируса. Значит, не судьба. Ещё в 2022-м с голкипером связались из сборной Сирии и предложили приехать на просмотр. Сам Максим арабского языка не знал, поэтому ответил далеко не сразу, и дальше все контакты шли через отца.

Максим Сарраф

Максим Сарраф

Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

В декабре того же года Сарраф отправился в молодёжную сборную Сирии, а в марте 2023-го, получив паспорт страны, дебютировал в товарищеской встрече с Катаром (1:3). После этого сыграл на Кубке Азии U20 и в других матчах. Закрепился в основе молодёжки, несмотря на более юный возраст, вскоре стал выступать и за национальную команду U23.

По словам Максима, в детстве семья каждый год ездила к бабушке в Алеппо, но после начала гражданской войны в Сирии в 2010-м поездки прекратились, так как это стало небезопасно. До 2023-го Сарраф не был на родине отца – потом прилетел на неделю к родне. Сирийская сборная вынуждена проводить домашние матчи на нейтральной территории.

С марта 2023-го Сарраф привлекается в главную национальную команду Сирии. Впервые он попал в заявку в товарищеской встрече с Таиландом, но остался на скамейке запасных. Затем Максим был включён в состав сборной на Кубок Азии – 2024, где сирийцы под руководством известного аргентинского тренера Эктора Купера (дважды доводил «Валенсию» до финала Лиги чемпионов) неожиданно вышли из группы и только по пенальти проиграли в плей-офф Ирану. Однако дебют Саррафа до сих пор не состоялся. Вот уже полтора года Максим ждёт шанса.

«Что представляет собой сборная Сирии? Габаритные, физически более развитые [чем российские игроки]. Купер любит играть в контроль мяча, хочет, чтобы мы часто разворачивали атаки. Эктор старается использовать все наши сильные стороны. А ещё мы прессингуем в среднем блоке – это тоже идея Купера», – рассказывал Сарраф о национальной команде.

Впрочем, затем сборная Сирии провалилась в отборочном цикле ЧМ-2024, и Купера отправили в отставку. Сейчас сирийцев тренирует испанец Хосе Лана. Он тоже вызывает Саррафа, следовательно, убеждён, что его уровень достаточно высок.

Вскоре после Кубка Азии в феврале этого года воспитанник ЦСКА ушёл из московского клуба свободным агентом. Пробиться в основу и так-то было непросто, а в статусе легионера – тем более. Сарраф уехал в Узбекистан, где подписал годичный контракт с «Андижаном». Впрочем, и в узбекской команде у Максима пока не получается закрепиться в основе. Он сыграл только один матч в чемпионате, в котором пропустил три мяча. Зато стал обладателем трофея – Кубка Узбекистана. В октябре «Андижан» победил в финале «Навбахор» (3:2).

В заявке сборной Сирии на матч с Россией есть два опытных голкипера – 34-летний Ахмад Маданья из «Аль-Риффы» (Бахрейн) и 33-летний Ибрахим Альма, выступающий в сирийском чемпионате. Первый был основным на Кубке Азии и сыграл 30 матчей за национальную команду. У второго вообще 80 матчей. Скорее всего, кто-то из них сыграет и в Волгограде, но, возможно, Лана даст дебютировать Саррафу, понимая, что это особенный день для воспитанника ЦСКА.

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Между тем за сирийскую сборную уже мог выступать натурализованный россиянин. В 2016 году воспитанник «Зенита» и экс-защитник молодёжной сборной России Басель Абдулфаттах отправился в Сирию, где играл за местный «Аль-Джаиш» и обсуждал с федерацией тему национальной команды. Но – не срослось.

«В Федерации футбола Сирии мне сказали, что Азиатская федерация якобы не дала добро, потому что я заигран за молодёжную сборную России, – рассказывал Абдулфаттах в интервью для «Чемпионата». – Бред какой-то. Наверное, не смогли нормально собрать документы, хотя я всё предоставил. Кстати, спасибо РФС, вовремя передали все бумаги».

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