Франция отомстила Италии — и вдруг стала первой в группе! Помогло неожиданное оружие

Сборная Италии потерпела поражение впервые с Евро-2024 и отдала первое место в Лиге наций. Пятиматчевая беспроигрышная серия прервана. Франция, победив в Милане, выиграла вторую группу Лиги А.

У команд Лучано Спаллетти и Дидье Дешама не было особой турнирной мотивации, так как обе сборные досрочно вышли в четвертьфинал Лиги наций. Но всегда хочется занять первое место и победить столь же сильного соперника, поэтому игра получилась живой и эмоциональной. Французы сделали ставку на 4-4-2 с ромбом в центре – Нкунку поддерживал в атаке Коло Муани с Тюрамом. Впрочем, когда «трёхцветные» не прессинговали, а оборонялись позиционно, форварды закрывали полуфланги и опускались пониже. Таким образом, гости перекрывали всё пространство в центре, а хозяева с трудом проходили среднюю треть поля.

Вдобавок команда Дешама забила быстрый гол уже на второй минуте. Французы агрессивно начали, заработали угловой, а Динь исполнил отличную подачу во вратарскую. Очевидно, что на этот мяч должен был выходить Викарио, тем не менее голкипер «Тоттенхэма» остался на линии. В результате экс-хавбек «Ювентуса» Рабьо напомнил о себе Италии: выиграл воздух у Буонджорно и забил головой.

Дальше сборная Франции пыталась сбить темп за счёт перепасовки и не уступала Италии по проценту владения мячом. Итальянцам же не хватало качественного отбора, а при развитии атак – предложений впереди.

Складывалось впечатление, что Спаллетти поставил в основу слишком много центрхавов, а в атаке при схеме 3-5-1-1 потерялся одинокий Ретеги. Не было скорости и на флангах. На исходе получаса матча Нкунку заработал штрафной метрах в 25 от цели. Динь так располагался к воротам, что казалось – пробежит мимо мяча. А он взял да и ударил! Попал фактически в девятку, получился гол-шедевр. Это украшение игрового дня в Лиге наций.

Франция показала идеальную реализацию в первом тайме: два удара в створ – два забитых мяча. Но сборной Италии повезло тут же отыграть этот гол. Димарко протащил мяч слева, разыграл двоечку с партнёром и подал в центр штрафной. Там уже ждал передачу совершенно свободный Камбьязо. Секундная потеря концентрации стоила команде Дешама пропущенного гола перед перерывом.

Сборная Италии победила в первом круге во Франции со счётом 3:1, так что сохраняла перевес по личным встречам. Поэтому команде Дешама требовалось забивать ещё. После перерыва «Скуадра адзурра» начала бодро, но потом «трёхцветные» поддавили. Вот только хороших взаимодействий впереди французам недоставало. Создавать моменты со стандартов получалось у них лучше, чем с игры.

Зато штрафные и угловые действительно превратились в кошмар для команды Спаллетти. Над этим элементом Лучано стоит получше поработать, как минимум при обороне. В середине второго тайма, когда итальянцы более-менее контролировали ситуацию, сборная Франция опять забила после стандарта. Вышел микст первых двух голов. Динь не ударил, а подал со штрафного слева, и Рабьо опять выиграл воздух – оформил дубль ударом головой.

За полчаса до конца сборная Франции поднялась на первое место благодаря лучшей разнице мячей во всех матчах группы. Тогда Спаллетти полностью поменял группу атаки: «Скуадра Адзурра» действовала уже с трио Мальдини – Распадори – Кин впереди. Тем не менее у итальянцев не клеилась атакующая игра. Меньян стоял в воротах французов без дела.

Последние минуты превратились в сплошную позиционную атаку сборной Италии. Но французы здорово защищались: перехватывали, отбирали или блокировали все мячи. Хозяева нанесли больше ударов (10:6), однако до компенсированного времени уступали по попаданиям в створ (3:4). Только на 90+4-й минуте Кин сумел подобрать в штрафной отскочивший мяч и пробил с полулёта – Меньян сотворил красивый сейв и сохранил команде Дешама первое место.