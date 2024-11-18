Досталось не только главному тренеру «Ленинградца», но и его помощнику.

«Глаза пока не видят». Что известно о нападении на Вадима Евсеева

Вчера, 17 ноября, после матча «Волгарь» – «Ленинградец» в 18-м туре Второй лиги А было совершено нападение на Вадима Евсеева. Также пострадал его помощник. Рассказываем всё, что известно на данный момент.

Команды сыграли вничью, причём результат был сделан на последних минутах. В самой концовке «Ленинградец» забил, и команда Евсеева стала третьей, что по итогам сезона отправляет её в стыки за право отобраться в Первую лигу. В случае же победы «Волгаря» именно астраханцы ушли бы третьими на зимний перерыв.

Пока сложно сказать, связано ли нападение с результатом матча, но исключать подобное нельзя. Хотя никаких окончательных результатов во Второй лиге ещё нет: «Ленинградец» лишь претендует на Первую лигу, а «Волгарь» не стал одной из худших команд осени, чтобы вылететь во Вторую лигу Б.

Что случилось

К Евсееву после игры подошли сзади, окликнули, попросили закурить. Специалист сказал, что не курит – и в этот момент ему брызнули перцовым баллончиком в лицо. Нападавшего попробовали задержать помощник тренера Александр Шмарко и ещё один сотрудник клуба. В итоге первому полоснули ножом по лицу, а медики в дальнейшем наложили ему пять швов.

Александр Шмарко после нападения Фото: Телеграм-канал «ТЕЛЕГРАНТ»

Как сообщают разные телеграм-каналы, нападавших было несколько. И, несмотря на атаку на тренеров, их удалось задержать и передать полиции. Евсеев же вместе со Шмарко и заместителем гендиректора «Ленинградца» уехал в больницу на карете скорой помощи.

Вот что сказал специалист в беседе с «РБ Спорт»:

Вадим Евсеев главный тренер «Ленинградца» «Состояние нормальное, больницу уже покинул. Глаза пока не видят. Готовимся к вылету в Санкт-Петербург».

«Футбольный клуб «Ленинградец» хотел бы официально подчеркнуть, что нападение носило криминальный характер и не имело ничего общего с футболом. И мы бы не хотели, чтобы эта неприятная история бросала тень на клубы, лигу, город Астрахань. К сожалению, уроды бывают везде. И в Астрахани, и в Петербурге, и в Москве, и где бы то ни было. И неприятные ситуации случаются. Слава богу, всё обошлось. Хотя Александр Шмарко получил ножевое ранение в лицо, ему наложили пять швов. Но на данный момент со всеми участниками всё в порядке. Ведутся следственные действия, приезжали следователи в отель, всех опросили. Сейчас команда выезжает Санкт-Петербург и приступит тренировочному процессу в среду», – заявил глава пресс-службы клуба Георгий Начкепия «Чемпионату».

«Волгарь» выразил поддержку тренерам «Ленинградца», а также пожелал здоровья Евсееву и Шмарко.