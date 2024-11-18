«Не жду пенсию Барриоса, хочу сам выиграть конкуренцию». Молодая надежда «Зенита»

«Зенит» часто ругают за отсутствие воспитанников в составе, поэтому каждый выход «своего» — отдельное событие. Дмитрий Васильев сейчас главная надежда болельщиков из Санкт-Петербурга, а Семак выпускает его на поле, когда возможно. В интервью «Чемпионату» полузащитник «Зенита» рассказал об ожиданиях от поездки в Бразилию с молодёжной сборной, конкурентах в клубе и вспомнил время работы с Марцелом Личкой.

«Этот сбор может быть последним для нашего 2004 года в молодёжке»

— У молодёжки сейчас турне по Бразилии. Как тебе эта страна?

— Пацаны там уже были год назад, когда у молодежки было первое турне по этой стране, а я — ещё нет. Ждём серьёзное сопротивление, потому что соперники хорошие. Уровень футболистов приличный, из Бразилии каждый год много игроков уезжает в Европу. У нас в «Зените» есть Педро, молодой, а уже в большом порядке. Будет нелегко.

— Как думаешь, молодые бразильские футболисты сильно отличаются от сверстников из России?

— Я же в клубе с ними тренируюсь. На мой взгляд, сильно отличаются. У людей другой менталитет. Они иначе играют в футбол, стараются действовать эстетично, больше берут на себя. Мы же больше прагматики, у нас всё систематично, больше фокуса на результат, а они просто получают удовольствие.

— Педро такой же?

— Да, часто идёт в обводку, лезет один на троих-пятерых.

— Получает от партнёров за это?

— Да не особо, у него просто часто получается, поэтому на него не ругаются (смеётся).

— Как тебе идея игр на другом континенте? Долгий перелёт, но что-то новое.

— Да, всё правильно. Как я понимаю, существует вероятность, что этот сбор может быть последним для нашего 2004-го года, поэтому лечу с большим энтузиазмом. Я вызывался в эту команду с самого начала — с 14 лет, знаю всех ребят очень давно. В каком-то смысле мы росли все вместе. Следили и болели друг за друга. Ну и тот факт, что я никогда не был в Бразилии, добавляет интерес. Хочется посмотреть на ребят с другого континента. Круто!

— Из «Зенита» едет ещё Никита Лобов. Не грустишь, что так мало одноклубников будет в поездке?

— Да нет, тут много пацанов, с которыми я играл ещё в детстве — Илья Кирш, Богдан Москвичёв, Саня Дёгтев. Все они воспитанники «Зенита», просто сейчас выступают за другие клубы. Да и с другими ребятами давно знаком. У нас очень хорошие коллектив и атмосфера.

«Хотелось бы попасть в основную сборную России, но нужно больше играть в «Зените»

— Про взрослую сборную России все всё знают. Как живёт молодёжная?

— Понятно, что её освещают чуть меньше. Даже нравится, что это всё менее афишируемо, сюда приезжаешь и немного отдыхаешь от давления со стороны. Это позволяет полностью сконцентрироваться на футболе. В остальном не особо чем-то отличается от взрослой.

— Устаёшь от давления и внимания в «Зените»?

— Не сказал бы так. Всё-таки это часть жизни футболиста. Но иногда хочется подальше от этого отойти и просто играть в футбол…

— Самый интересный матч сборной за последние два года?

— Много было интересных. Когда мы ещё маленькими были, выезжали играть с топовыми европейскими сборными — с англичанами, бельгийцами, французами. Было неплохо. Сейчас посмотрим, как будет в Бразилии.

Дмитрий Васильев Фото: РФС

— Ты вызывался Карпиным, когда в команде было 49 человек. Как прошёл тот сбор?

— Поработать с тренером главной сборной всегда интересно. Тот сбор мне понравился. Конечно, перелёт и дорога в Египет были очень тяжёлые, матчи тоже тяжело складывались. Во время игры было, кажется, 40 градусов жары. Повторюсь, интересно посмотреть на требования Карпина, изнутри узнать, что такое главная сборная, увидеть и почувствовать эту рабочую атмосферу.

— С Карпиным успел познакомиться?

— Особо нет, личных бесед у нас не было. Основной состав готовился к другому матчу.

— Но он захотел посмотреть на тебя, сейчас там молодой состав. Как оценишь перспективы оказаться во взрослой сборной?

— Конечно, хотелось бы. Но понимаю, что для этого нужно чаще выходить на поле за клуб. Про перспективы ничего говорить не буду, чтобы не сглазить (смеётся).

«Не жду выхода Барриоса на пенсию, хочу сам выиграть конкуренцию»

— Как для тебя проходит нынешний сезон в РПЛ? В чемпионате не так много времени, но в Кубке сыграл почти во всех матчах и дважды забил.

— С точки зрения Кубка России — получше. В том году я выбыл из-за травмы, сейчас даже по минутам больше сыграл, чем в том сезоне. Но всегда хочется большего — в отличие от прошлого года, сейчас меня ничего не беспокоит, я всегда готов выходить и помогать команде — как в сборной, так и в клубе.

— У тебя 11 игр в РПЛ. Как себя чувствуешь, когда появляешься на поле? Полностью готов к сопротивлению?

— Конечно, готов. У меня не так много матчей, каждая игра — возможность показать себя, стараюсь выкладываться на все 100%.

— Сильно переживаешь, когда не выходишь в матче?

— Я понимаю, что это спорт, в команде 25 человек, а на поле всего 11. Мне остаётся только работать на тренировках и ждать свой шанс.

Дмитрий Васильев Фото: fc-zenit.ru

— Сергей Богданович тебя может за что-то отругать?

— Это рабочий процесс. Да, бывало такое, когда объяснял и показывал. Это у всех есть. Но Сергей Богданович не такой человек, чтобы жёстко доносить информацию, всё спокойным тоном. Он объясняет со стороны опытного футболиста и человека.

— На твоей позиции очень сильные игроки. Ты видишь, как можно выиграть конкуренцию, или пока это нереально?

— Можно, просто надо прибавлять. Упорство и ежедневная работа приводят к прогрессу.

— Ждёшь выхода на пенсию Барриоса?

— Не, не жду (смеётся). Вильмар очень хороший футболист, наверное, лучший на своей позиции. Хочу сам выиграть конкуренцию.

«Для «Зенита» есть только первое место, но «Краснодар» набрал хороший темп»

— Первый круг в РПЛ завершён, «Зенит» на втором месте. Как его можно оценить?

— Выделилась тройка лидеров, эти команды в хорошем темпе идут. Набрать больше 30 очков за первый круг — уже очень хорошо. Скоро будет зимняя пауза, она сыграет ключевую роль — как команды подготовятся. Будет интересно.

— Непривычно быть не на первом месте?

— Мы и в прошлом году закончили первый круг на втором. Я не так давно в команде, так что именно у меня нет никакой привычки.

Дмитрий Васильев с партнёрами по «Зениту» Фото: fc-zenit.ru

— Да, но «Зенит» заставил нас привыкнуть к его доминации в чемпионате.

— Понятно, что для «Зенита» есть только первое место, но все понимают, что «Краснодар» набрал хороший темп и до матча с «Рубином» вообще не терял очков. Перед каждой игрой обговариваем, что конкуренты практически не теряют очки, поэтому и нам нельзя проигрывать. Это упорная борьба, однако все ребята в команде спокойны и уверены в себе.

— Самый обидный результат в этом сезоне? Были и поражение от «Краснодара», и ничья с «Химками».

— А больше мы особо очки не теряли. С «Акроном» обидная игра была, но это в Кубке России.

— От «Химок» не ждали такого?

— Меня не было на поле в той игре. Тяжёлый матч получился, Глуш [Глушенков] вылетел. Может быть, это немного повлияло на нас морально. Однако тут и «Химки» молодцы.

«Возможно, Глушенков сейчас лучший российский футболист в Премьер-Лиге»

— В команду пришёл Глушенков. Тебя впечатлил его старт?

— Конечно, это всех впечатлило. Глуш — прекрасный футболист, все данные для его позиции у него есть. Наверное, мало кто мог предположить, что он за месяц-полтора сможет набить такую статистику, которая будет позволять быть в топе до сих пор. Но он топ-футболист. Он и за «Локомотив» много отдавал передач, однако тогда я особо не следил за ним.

— Его можно назвать лучшим российским игроком в РПЛ?

— Возможно. Есть ещё Тюкавин, Батраков. Но Максим сейчас был травмирован, сложно сравнивать.

— Успели подружиться с ним?

— Да, Глуш хороший, добрый парень.

«Соболев прекрасно адаптировался в «Зените» — подшучиваем над ним, а он над нами»

— Пришёл и Соболев. Его адаптация ещё не закончилась?

— Не сказал бы. Наоборот — подшучиваем над ним, а он над нами. Никто не обижается, такие шутки всегда есть в футбольном коллективе. Саня прекрасно адаптировался. Конечно, были всякие истории, но это с юмором воспринимается. Такого, чтобы «ты с нами не будешь», конечно, нет. Долго вливаться ему не пришлось, он уже давно в РПЛ, всех знал, плюс со многими был знаком по сборной.

— Что можешь сказать о нём как о футболисте?

— Он даёт дополнительную опцию большого нападающего. Можем на него играть, как на столба. Его топ-качества — борьба наверху, выигрывает единоборства, скидывает мяч.

Александр Соболев и Дмитрий Васильев Фото: fc-zenit.ru

— У тебя была аренда в «Оренбург». Как тебе то время?

— Было прикольно съездить, вырваться из детского футбола, посмотреть на взрослый футбол. Стать более самостоятельным. Но там я тоже не особо много играл. В ФНЛ у меня было время, а в РПЛ я травмировался и восстанавливался. Вроде даже не успел провести матч и уехал обратно в Питер.

— Пошло на пользу?

— Конечно, это опыт. И он сильно отличается от «Зенита»: город, команда, тренер. Всё это пошло на пользу. Стал более самостоятельным, серьёзным. Привыкаешь играть в футбол с мужиками, а не с ребятами, с которыми всю жизнь.

— Твоим тренером был Марцел Личка. Каким ты его запомнил?

— Марцел — харизматичный. Много кричал, постоянно требовал. Но он душевный мужик, классный. Выглядит добряком.

— Когда он оказался в «Динамо», удивился?

— Нет. Я уже по тому сезону понимал, что уйдёт на повышение, когда «Оренбург» в таблице высоко забрался. Было понятно, что многие из команды уйдут. Вот Марцел и ушёл.

— У тебя была серьёзная травма — перелом. Как ты это перенёс?

— Поначалу было тяжело. Я только как-то начал играть в «Зените», психологически это меня немного надломило. Спасибо врачам, которые поставили меня на ноги, теперь всё прекрасно. Сначала побаливало чуть, но после зимы уже всё прошло.

— Надломило? Было депрессивное настроение?

— Не сказал бы, что именно так. Просто обидно, потому что только набрал форму, вообще не хотелось ломаться. После травмы, конечно, есть страх поставить ногу в стык, но это психология — со временем, с каждой тренировкой проходит. До этого только палец на ноге ломал.

«Совру, если скажу, что совсем не горжусь всеми своими трофеями, которые только можно выиграть в России»

— К 20 годам у тебя есть все трофеи, которые можно выиграть в России. Гордишься?

— Совру, если скажу, что совсем не горжусь. Но понимаю, что моя роль в этих победах была очень второстепенной, хотя я был частью команды и в Кубке играл чуть больше. Хочется выиграть ещё и принимать в этих победах непосредственное участие.

— Есть футбольная мечта?

— Наверное, Лигу чемпионов выиграть. С «Зенитом» было бы круто, всё-таки я воспитанник этого клуба и очень ему благодарен.

— Ты всю жизнь в Санкт-Петербурге. Московская молодёжь отличается от петербургской?

— В моём окружении она не московская или петербургская, а просто футбольная — так что мало отличается. А разницы с москвичами я особо не замечал, хотя не так много общаюсь с людьми из Москвы.

— Главное твоё увлечение вне футбольного поля?

— Рыбалка. Летом в отпуске езжу в Карелию. Я пока новичок, самый большой улов — щука, 2 кг (смеётся).

— А в каких ещё интересных местах бывал в отпуске?

— Из прикольных — сам в Тайланд ездил.

— Как тебе Азия? Недавно там молодёжная сборная играла.

— Мы там жили далеко от города, за два-три часа от Пекина. Не особо что-то посмотрели. Нас вывезли на какую-то прогулку, нам не особо понравилось.

— Это в сборной. А в отпуске?

— А про отпуск я не буду рассказывать (смеётся).