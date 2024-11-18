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Первая лига России, ФНЛ, обзор 19-го тура: результаты матчей, видео голов, статистика, события, таблица

Две драки и чудо-гол со своей половины поля. Что произошло в туре Первой лиги
Айнур Шаймарданов
Обзор 19-го тура Первой лиги
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Эмоционально приближаемся к зимней паузе.

Мелбет Первая лига близка к уходу на зимнюю паузу: до неё осталось ещё два тура, а в 19-м мы получили сразу несколько эмоциональных моментов. «Балтика» продавила всех своей победной серией и стала единоличным лидером, «Арсенал» опять сыграл вничью и вылетел из топ-4, в двух матчах футболисты получили красные карточки за драки, а Роман Акбашев забил потрясающий гол со своей половины поля.

«Уфа» — «Сокол»

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 13:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Анисимов – 49'     2:0 Агеян – 58'    

«Уфа» одержала три победы в четырёх последних матчах и выбралась из зоны вылета. Команда Евгения Харлачёва оторвалась от «красной» зоны на два очка. А «Сокол», наоборот, опустился в зону вылета, пропустив вперёд себя не только «Уфу», но и «Шинник». Наверное, в связи с этим в отставку у саратовцев и был отправлен Алексей Бага.

В первом тайме команды обменялись ударами по штангам и при всей активности хозяев ушли на перерыв с нулями на табло. В начале второго счёт открыл Андрей Анисимов, расторопнее всех оказавшийся в штрафной. Он забил после передачи Романа Пасевича. Окончательный счёт установил Мигран Агеян, парашютом перебросивший Петра Косаревского. Для 20-летнего футболиста этот матч стал 55-м в составе «Уфы», а гол – 15-м (11+4) результативным действием за команду.

«Урал» — «Енисей»

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Енисей
Красноярск
0:1 Мазурин – 10'     1:1 Бевеев – 11'     2:1 Мишкич – 22'     2:2 Ломакин – 40'     2:3 Ломакин – 70'     3:3 Секулич – 72'     4:3 Секулич – 75'    

«Урал» победил во втором матче подряд с момента назначения Олега Шатова и. о. главного тренера. Команда остаётся в топ-3 чемпионата. А «Енисей», наоборот, проиграл дважды в последних двух встречах. Команда Андрея Тихонова потеряла уверенное положение в середине таблицы.

Потрясающий по драматичности матч. Красноярцы дважды вели в счёте, но практически сразу теряли преимущество. Встречу, завершившуюся волевой победой «Урала», рекомендуем к просмотру.

У Шатова 100-процентный набор очков по итогам двух туров, но об официальном назначении говорить очень рано: Олег сможет стать главным тренером «Урала» без приставок только после получения лицензии PRO.

«Нефтехимик» — «Арсенал»

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Ситдиков – 21'     1:1 Магомедов – 56'     1:2 Одейинка – 69'     2:2 Магомедов – 85'    

«Нефтехимик» набрал первые очки после двух поражений, до этого дважды сыграл 0:0. Нижнекамцы поднялись на строчку в таблице. А «Арсенал» восемь из последних девяти матчей (при одном поражении) сыграл вничью. У туляков 12 ничейных результатов в 19 матчах сезона – у ближайшего преследователя — 10. Команда выпала из топ-4.

Грубейшая ошибка Никиты Яновича на выходе при подаче углового привела к автоголу Марата Ситдикова. После схожей по грубости ошибки хозяева сравняли счёт на 56-й минуте: Никита Печёнкин скинул мяч в направлении соперника, а Рашид Магомедов переправил его в ворота. На 69-й минуте туляки вновь вышли вперёд после хитрой подачи со штрафного, но всё тот же Магомедов всё после такого же заброса сравнял счёт.

«КАМАЗ» — «Балтика»

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Гассама – 86'    

«КАМАЗ» чередует победы с поражениями четыре матча подряд. Команда потеряла строчку в турнирной таблице, и теперь от зоны вылета её отделяет всего три очка. А у «Балтики» шестиматчевая победная серия. Калининградцы обошли «Торпедо» и вышли на единоличное первое место в Первой лиге.

Матч был скуп на опасные моменты, и его исход решил один точный удар. После третьего подряд углового Натан Гассама головой отправил мяч в ворота, а свою команду — на первую строчку.

«Алания» — «Ротор»

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 3
Ротор
Волгоград
0:1 Касимов – 10'     0:2 Лаврищев – 17'     0:3 Мальцев – 34'     1:3 Багаев – 90+2'    
Удаления: Татаев – 89' / нет

«Алания» проиграла трижды за последние четыре тура. Команда располагается на предпоследней строчке. «Ротор» же победил впервые за три матча.

Вопросы о победителе были сняты ещё в первом тайме, когда волгоградцы забили все три своих гола. «Алания» в конце матча осталась в меньшинстве после грубого фола Алексея Татаева, но в меньшинстве владикавказцы даже сумели отыграть один мяч.

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
1:0 Покидышев – 33'     1:1 Бородин – 85'     1:2 Костин – 87'     2:2 Гонгадзе – 90+1'    
Удаления: Поярков – 90+4' / Галкин – 90+4'

«СКА-Хабаровск» проиграл лишь раз за 11 осенних туров чемпионата. А «Торпедо» – единственная команда, ещё ни разу не уступившая в чемпионате. Коллектив Олега Кононова потерял очки после двух побед кряду и отдал первую строчку калининградской «Балтике».

До 85-й минуте хозяева вели в счёте, но затем быстро пропустили два и вырвали ничью на 90+1-й минуте, реализовав пенальти. А в концовке встречи команды устроили массовую драку. Лидер чемпионата не выдержал проверки самым далёким выездом в сезоне и потерял столь важные очки.

«Тюмень» — «Сочи»

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Барт – 90+5'    
Удаления: Карпов – 90+1' / Суслов – 90+14'

«Тюмень» проиграла третий матч подряд и 14-й в сезоне. Команда идёт на последнем месте. «Сочи» победил трижды в пяти последних встречах и выбил «Арсенал» из топ-4.

У гостей было огромное количество моментов в основное время, но самое интересное произошло в добавленное. Сначала вторую жёлтую карточку за отмашку получил Данил Карпов, и спустя несколько минут Руслан Барт со штрафного всё-таки отправил мяч в ворота.

А потом в игре произошла массовая драка, сам же матч закончился на 104-й минуте.

«Родина» — «Черноморец»

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Акбашев – 23'    

«Родина» проиграла впервые за три тура. Команда идёт в середине турнирной таблицы. «Черноморец» победил во втором матче кряду и остался на шестой строчке.

У «Черноморца» второй гол дальним ударом в сезоне. И седьмое — 4+3 — результативное действие Романа Акбашева в 17 матчах Первой лиги. Это всё, что нужно знать о данной встрече.

«Шинник» — «Чайка»

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 0
Чайка
Песчанокопское

«Шинник» сыграл вничью в седьмой раз в сезоне и выбрался из зоны вылета. Для «Чайки» эта ничья стала восьмой в розыгрыше. Команда осталась на восьмой строчке.

Нулевая ничья. На этом всё.

Первая лига. Турнирная таблица после 19 туров
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