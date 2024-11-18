Две драки и чудо-гол со своей половины поля. Что произошло в туре Первой лиги

Мелбет Первая лига близка к уходу на зимнюю паузу: до неё осталось ещё два тура, а в 19-м мы получили сразу несколько эмоциональных моментов. «Балтика» продавила всех своей победной серией и стала единоличным лидером, «Арсенал» опять сыграл вничью и вылетел из топ-4, в двух матчах футболисты получили красные карточки за драки, а Роман Акбашев забил потрясающий гол со своей половины поля.

«Уфа» — «Сокол»

«Уфа» одержала три победы в четырёх последних матчах и выбралась из зоны вылета. Команда Евгения Харлачёва оторвалась от «красной» зоны на два очка. А «Сокол», наоборот, опустился в зону вылета, пропустив вперёд себя не только «Уфу», но и «Шинник». Наверное, в связи с этим в отставку у саратовцев и был отправлен Алексей Бага.

В первом тайме команды обменялись ударами по штангам и при всей активности хозяев ушли на перерыв с нулями на табло. В начале второго счёт открыл Андрей Анисимов, расторопнее всех оказавшийся в штрафной. Он забил после передачи Романа Пасевича. Окончательный счёт установил Мигран Агеян, парашютом перебросивший Петра Косаревского. Для 20-летнего футболиста этот матч стал 55-м в составе «Уфы», а гол – 15-м (11+4) результативным действием за команду.

«Урал» — «Енисей»

«Урал» победил во втором матче подряд с момента назначения Олега Шатова и. о. главного тренера. Команда остаётся в топ-3 чемпионата. А «Енисей», наоборот, проиграл дважды в последних двух встречах. Команда Андрея Тихонова потеряла уверенное положение в середине таблицы.

Потрясающий по драматичности матч. Красноярцы дважды вели в счёте, но практически сразу теряли преимущество. Встречу, завершившуюся волевой победой «Урала», рекомендуем к просмотру.

У Шатова 100-процентный набор очков по итогам двух туров, но об официальном назначении говорить очень рано: Олег сможет стать главным тренером «Урала» без приставок только после получения лицензии PRO.

«Нефтехимик» — «Арсенал»

«Нефтехимик» набрал первые очки после двух поражений, до этого дважды сыграл 0:0. Нижнекамцы поднялись на строчку в таблице. А «Арсенал» восемь из последних девяти матчей (при одном поражении) сыграл вничью. У туляков 12 ничейных результатов в 19 матчах сезона – у ближайшего преследователя — 10. Команда выпала из топ-4.

Грубейшая ошибка Никиты Яновича на выходе при подаче углового привела к автоголу Марата Ситдикова. После схожей по грубости ошибки хозяева сравняли счёт на 56-й минуте: Никита Печёнкин скинул мяч в направлении соперника, а Рашид Магомедов переправил его в ворота. На 69-й минуте туляки вновь вышли вперёд после хитрой подачи со штрафного, но всё тот же Магомедов всё после такого же заброса сравнял счёт.

«КАМАЗ» — «Балтика»

«КАМАЗ» чередует победы с поражениями четыре матча подряд. Команда потеряла строчку в турнирной таблице, и теперь от зоны вылета её отделяет всего три очка. А у «Балтики» шестиматчевая победная серия. Калининградцы обошли «Торпедо» и вышли на единоличное первое место в Первой лиге.

Матч был скуп на опасные моменты, и его исход решил один точный удар. После третьего подряд углового Натан Гассама головой отправил мяч в ворота, а свою команду — на первую строчку.

«Алания» — «Ротор»

«Алания» проиграла трижды за последние четыре тура. Команда располагается на предпоследней строчке. «Ротор» же победил впервые за три матча.

Вопросы о победителе были сняты ещё в первом тайме, когда волгоградцы забили все три своих гола. «Алания» в конце матча осталась в меньшинстве после грубого фола Алексея Татаева, но в меньшинстве владикавказцы даже сумели отыграть один мяч.

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»

«СКА-Хабаровск» проиграл лишь раз за 11 осенних туров чемпионата. А «Торпедо» – единственная команда, ещё ни разу не уступившая в чемпионате. Коллектив Олега Кононова потерял очки после двух побед кряду и отдал первую строчку калининградской «Балтике».

До 85-й минуте хозяева вели в счёте, но затем быстро пропустили два и вырвали ничью на 90+1-й минуте, реализовав пенальти. А в концовке встречи команды устроили массовую драку. Лидер чемпионата не выдержал проверки самым далёким выездом в сезоне и потерял столь важные очки.

«Тюмень» — «Сочи»

«Тюмень» проиграла третий матч подряд и 14-й в сезоне. Команда идёт на последнем месте. «Сочи» победил трижды в пяти последних встречах и выбил «Арсенал» из топ-4.

У гостей было огромное количество моментов в основное время, но самое интересное произошло в добавленное. Сначала вторую жёлтую карточку за отмашку получил Данил Карпов, и спустя несколько минут Руслан Барт со штрафного всё-таки отправил мяч в ворота.

А потом в игре произошла массовая драка, сам же матч закончился на 104-й минуте.

«Родина» — «Черноморец»

«Родина» проиграла впервые за три тура. Команда идёт в середине турнирной таблицы. «Черноморец» победил во втором матче кряду и остался на шестой строчке.

У «Черноморца» второй гол дальним ударом в сезоне. И седьмое — 4+3 — результативное действие Романа Акбашева в 17 матчах Первой лиги. Это всё, что нужно знать о данной встрече.

«Шинник» — «Чайка»

«Шинник» сыграл вничью в седьмой раз в сезоне и выбрался из зоны вылета. Для «Чайки» эта ничья стала восьмой в розыгрыше. Команда осталась на восьмой строчке.

Нулевая ничья. На этом всё.