«Леванте» вышел на матч в «грязной» форме
«Леванте» вышел на поле в матче с «Эльче» (1:1) в Сегунде в «грязной» форме. Так клуб решил поддержать пострадавших от наводнения в Испании.
Особая акция
Формой с пятнами грязи «Леванте» решил почтить память жертв наводнения в Валенсии. «В память о всех тех, кто был рядом, когда мы нуждались в вас», — написал клуб.
Страшное бедствие
После игры футболки были отданы на аукцион, все вырученные деньги с которого пойдут на ликвидацию последствий бедствия. В результате наводнения погибло более 200 человек, а пропавшими без вести числятся не менее 2000.
«Леванте» вышел на матч в «грязной» форме. Так клуб почтил память жертв наводнения
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