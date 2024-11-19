Сборная России сохранит кураж? Команда Карпина принимает Сирию в Волгограде! LIVE

После разгрома Брунея другой результат болельщики вряд ли поймут.

Сегодня, 19 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Сирии. Встреча пройдёт в Волгограде на одноимённой арене.

Россия никогда прежде не встречалась с сирийцами – а новый соперник всегда интригует по-особенному. В последних пяти встречах команда Валерия Карпина забила 30 голов! Это абсолютный рекорд. Сирийцы проигрывают и в товарках, и в официальных встречах: в последних пяти матчах в 2024 года у команды два поражения (от Таиланда и Японии).

Напомним, Сирия принимала участие в отборе на ЧМ-2026 от Азии, но уже его не прошла. Команда осталась за бортом третьего раунда, остановившись во втором. И потому последние полгода играет только товарищеские матчи.

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