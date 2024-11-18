«Зенит» продолжает открывать мир. О чём клуб договорился в Турции, Катаре и Иране

«Зенит» в паузу на матчи сборных не только провёл матч Winline Суперсерии с «Фенербахче». Хотя это было круто – команда вспомнила, что такое европейские матчи, игроки точно насладились атмосферой и получили крутой опыт. Однако всё это – вершина работы, которую клуб превратил в систему после бана России.

Несмотря на изоляцию, руководство ищет новые рынки, которые позволяют развиваться самим и не так явно чувствовать на себе отстранение. За последние две недели представители клуба посетили не только Стамбул, но ещё и Катар с Ираном. И везде получили практическую пользу.

Продление сотрудничества с «Фенербахче»

Ещё весной 2023 года, когда «Зенит» впервые приехал на товарищеский матч в Стамбул, стороны подписали договор о сотрудничестве по разным направлениям. Это касалось как детско-юношеского футбола – например, приезд команд разного возраста на соревнования, стажировки тренеров – так и взрослого. И полтора года договор работал. Команды академий действительно провели несколько совместных турниров, турецкие специалисты приезжали в Петербург, плюс в Турции заработал филиал академии «Зенита». А летом основная команда «Фенера» участвовала в товарищеском турнире в России. Во время нынешнего визита руководители обоих клубов договорились продлить сотрудничество и расширить его.

Не только в футболе. Стороны планируют организацию товарищеского матча баскетбольных команд, который, вероятно, пройдёт в следующем году. Плюс – руководители «Фенербахче» планируют приехать на столетие «Зенита». И не исключено, что следующим летом состоится новый товарищеский матч.

Али Коч президент «Фенербахче» «Фенербахче» чётко и во всеуслышание заявляет, что, по нашему мнению, политика и футбол не должны смешиваться. Напротив, как и во многих случаях в истории, футбол следует использовать в мирных целях, для объединения сторон. Этому есть много примеров. Мы также верим во фразу «Мир дома, мир во всем мире». Для развития отношений важна «химия» с обеих сторон. Добрые чувства, хорошее взаимопонимание, схожие ценности, и мы видим это здесь. Надеемся, в ближайшие годы вы услышите больше о совместной деятельности «Зенита» и «Фенербахче». Надеюсь, мы станем примером в вопросе налаживания связей. В следующем году «Зениту» исполняется 100 лет. В 2007 году своё 100-летие отпраздновал наш клуб. Надеюсь, вы станете чемпионами, как и мы в свой 100-летний юбилей. Мы приедем отпраздновать это событие в мае».

А что с Ираном?

Перед посещением Турции делегация «Зенита» посетила Исфахан. Петербуржцы стали сотрудничать с местным «Сепаханом» в 2021-м, а сейчас продлили соглашение ещё на два года. Там тоже большой пакет для совместной работы: стажировки тренеров, организация коммерческих лагерей и сборов для детских команд в академии «Зенита», обмен опытом в области футбола, медицины и всего остального. В прошлом году клуб уже предоставлял свою инфраструктуру под коммерческие сборы. Этот опыт был признан успешным.

Плюс, по информации «Чемпионата», в следующем году женская команда «Зенита» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» в Иране. Также стороны договорились об организации матчей волейбольных и гандбольных клубов. Плюс очень важно технологическое сотрудничество – иранская сторона готова к обмену it-технологиями для их совместного развития с учётом российского опыта.

Международная конференция в Катаре и возможный зимний турнир

Также представители «Зенита» посетили международный саммит в Катаре с преимущественно европейским составом участников. Свои делегации направили «Реал», «Барселона», «Ювентус», сборные Аргентины и Бразилии. Тематика разнообразная – от нюансов проведения региональных турниров до методов реабилитации спортсменов. Всё это проходило на базе спортивного центра Aspire Zone, с которым у клуба давнее партнёрство.

«Зенит» участвовал в разнообразных круглых столах, делился опытом по разным вопросам и получал информацию в ответ. Важно, что в прошлом году петербуржцы играли в зимнем турнире «Кубок Равноправия», устроенном в Aspire Zone с участием китайского «Шанхай Шэньхуа», «Сантоса» и «Аль-Духаиля». И, по информации «Чемпионата», представители катарского центра выразили желание провести подобный турнир в следующем году.

«Зенит» на Кубке Равноправия Фото: fc-zenit.ru

Сейчас формируется список потенциальных участников. И если катарцам удастся привлечь интересных соперников, «Зенит» может согласиться сыграть в турнире, несмотря на то что уже анонсировано присутствие клуба на Зимнем кубке РПЛ.

Подобная активность петербуржцев на открытых для нашей страны рынках обязана вызывать интерес для работы и у других российских клубов. Пока это происходит не так активно. Но, возможно, ситуация всё-таки изменится.