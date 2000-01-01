«Аякс» вернётся к эмблеме из XX века
«Аякс» готовится к глобальному обновлению. К 125-летию клуб решил вернуть эмблему, которая была у команды почти на протяжении всего XX века!
Возвращение к корням
«История показала, что мы выступаем на лучшем уровне, когда остаёмся верными ДНК «Аякса». Вот почему мы в клубе делаем всё, чтобы сохранить эту ДНК – от нашей футбольной философии до ключевых ценностей», — написал «Аякс».
Минимализм
К старой эмблеме, которая использовалась с 1928 по 1990 год, клуб вернётся в 2025 году. Нынешний минималистичный логотип украшал форму «Аякса» с 1991 года.
«Аякс» вернётся к эмблеме из XX века. Почему клуб принял такое решение?
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