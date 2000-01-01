«Аякс» вернётся к эмблеме из XX века. Почему клуб принял такое решение?

Возвращение к корням

«История показала, что мы выступаем на лучшем уровне, когда остаёмся верными ДНК «Аякса». Вот почему мы в клубе делаем всё, чтобы сохранить эту ДНК – от нашей футбольной философии до ключевых ценностей», — написал «Аякс».