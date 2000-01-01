Необычный портрет Криштиану Роналду. Видео
Художник Эдуарди Цолокаян создал крайне необычный портрет Криштиану Роналду. Как вам звезда сборной Португалии в таком образе?
Необычный портрет Криштиану Роналду. Видео
Читайте также
Эмоции Сан-Марино после исторической победы. Видео
Фанаты смеются над статуей Кейна в Лондоне
«Аякс» вернётся к эмблеме из XX века
«Леванте» вышел на матч в «грязной» форме
Удивительный гол Ибрагимовича. Видео
Бонифасе переводил деньги болельщикам в Нигерии
Какие клубы в топ-5 лигах больше доверяют молодёжи
Роналду обновил рекорд по числу побед со сборной
Лучшие по «гол+пас» в топ-5 лигах в XXI веке
Крутое командное фото на американских горках
Какие клубы ещё не проигрывали в этом сезоне?
Обновлённый прогноз на чемпиона АПЛ
Обновлённый прогноз на чемпиона Испании
Рестлер Гробовщик представил новую форму «Дженоа»
Фанаты отметили чемпионство необычным перформансом
Бруну Фернандеш спас пассажира самолёта