За чем следить 19 ноября: встречи 6-го тура Лиги наций УЕФА, регулярка КХЛ и «Милуоки» — «Хьюстон» в НБА.

Топ-матчи вторника: Россия — Сирия в футболе, Овечкин с Мичковым — в НХЛ и баскетбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Мичков?

Кажется, Джон Торторелла достаточно повоспитывал Мичкова – три матча подряд Матвей сыграл и набрал в них пять очков. Также радует, что Иван Федотов начал восставать из пепла, потому что ещё совсем недавно его перспективы казались слишком уж затуманенными. В состав «Колорадо» вернулся другой россиянин – Ничушкин отбыл дисквалификацию и сыграл в первой для него встрече сезона. Может быть, здесь мы увидим первое очко Валерия?

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 19 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «олени» наконец воспрянут духом?

Мало кто в лиге говорит про «Хьюстон Рокетс», а команда под руководством Име Удоки расположилась на третьем месте Западной конференции? Вряд ли об этом кто-то мог подумать до старта регулярного чемпионата НБА, но реалии таковы, что «ракеты» на данный момент имеют третью оборону в лиге. Да, к тому же не собираются останавливаться – все лидеры в строю и рвутся показать себя. Вот кому необходимо исправлять положение дел, так это «Милуоки Бакс». В команде отлично себя показывает только Яннис Адетокунбо, а остальные напарники по команде пока словно не понимают, что сезон идёт. Удастся ли хромающим «оленям» забрать победу у «Хьюстона»?

🏒 5:00: «Юта» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК Юта Солт-Лейк-Сити Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Овечкин снова забьёт?

Матч против «Вегаса» у Овечкина выдался фантастическим – первый хет-трик за два года, приближение к рекорду Ягра. У самого «Вашингтона» дела тоже идут отлично – команда идёт в группе лидеров и не собирается сбавлять обороты. «Юту» же пока болтает из стороны в сторону – новичок НХЛ не может обрести стабильность. Сможет ли она испортить концовку выезда «Вашингтону»?

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «воины» отомстят за обидное поражение?

После поражения «Оклахомы» от «Далласа» «Голден Стэйт Уорриорз» возглавил таблицу Западной конференции. Команда во главе со Стефеном Карри проиграла лишь два матча из 12 в регулярном чемпионате НБА. Одно из этих поражений случилось в игре с «Лос-Анджелес Клипперс». Именно с «парусниками» «воинам» снова предстоит встретиться в лиге, но на этот раз подопечным Стива Керра придётся играть на выезде. Удастся ли лидеру Запада сохранить за собой первую строчку и отомстить сопернику?

🏒 16:30: «Авангард» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: дебютируют ли за омскую команду Каблуков и Якупов?

«Авангард» — главная сенсация чемпионата со знаком минус. Команда не может найти свою игру, делает много странных подписаний, а ещё, видимо, дожидается спасителя из Северной Америки. «Динамо» в последнем матче не смогло забить «Куньлуню» на выезде и наверняка захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Получится?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: первая тройка «Витязя» попортит спокойную жизнь лидеру чемпионата?

Вообще, удивительно видеть первую тройку скромного «Витязя» в топ-5 бомбардиров КХЛ. Но вряд ли это может напугать команду Игоря Никитина, которая пока что катком проходит гладкую часть чемпионата. «Локомотив» ещё ни разу не уходил без очков в играх на своей площадке, есть ли предпосылка на изменение тенденций?

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⚽️ 19:30: Россия — Сирия, товарищеские матчи

Интрига: случится ли вторая победа сборной в ноябре?

В эту международную паузу у команды Карпина не самые статусные соперники. Но если Бруней оказался совсем беспомощным и помог нашей сборной установить личный рекорд по голам (11:0), то Сирия так легко вряд ли сдастся. В сентябре и октябре эта команда выдала серию из трёх побед в товарищеских встречах. Кто же окажется сильнее в этот раз?

⚽️ 22:45: Венгрия — Германия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 6-й тур

Интрига: немцы эффектно завершат групповой этап?

В третьей группе расклады, как кажется, максимально понятные. Германия доминирует по полной и лидирует с 13 очками, чуть ниже идут Нидерланды (8), а Венгрия почти наверняка отправится в стыки — вылет ей уже не грозит благодаря провалу Боснии и Герцеговины. Так что либо немцы эффектно закончат с выступлением в группе, либо венграм повезёт выдать сенсацию. Правда, неочевидный результат им нужен и в параллельном матче.

⚽️ 22:45: Чехия — Грузия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 1, 6-й тур

Интрига: Грузия добьётся повышения в Лиге наций?

Ещё недавно казалось, что у одной из главных сенсаций Евро всё идёт не так. Несмотря на удачный старт в Лиге наций, дальше последовали два поражения подряд. Однако ничья с Украиной оставила грузинам шансы на повышение в классе. Нужно обязательно обыгрывать прямого конкурента — Чехию. Разница между командами — одно очко. Ждём Хвичу в Лиге А или будет драма?