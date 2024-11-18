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Расписание спортивных матчей 19 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Россия — Сирия в футболе, Овечкин с Мичковым — в НХЛ и баскетбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 19 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 19 ноября: встречи 6-го тура Лиги наций УЕФА, регулярка КХЛ и «Милуоки» — «Хьюстон» в НБА.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Мичков?

Кажется, Джон Торторелла достаточно повоспитывал Мичкова – три матча подряд Матвей сыграл и набрал в них пять очков. Также радует, что Иван Федотов начал восставать из пепла, потому что ещё совсем недавно его перспективы казались слишком уж затуманенными. В состав «Колорадо» вернулся другой россиянин – Ничушкин отбыл дисквалификацию и сыграл в первой для него встрече сезона. Может быть, здесь мы увидим первое очко Валерия?

Реакция заокеанской публики на возвращение Ничушкина:
«Он — ракетное топливо, даже если есть риск». Что говорят в Америке о Ничушкине
«Он — ракетное топливо, даже если есть риск». Что говорят в Америке о Ничушкине

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «олени» наконец воспрянут духом?

Мало кто в лиге говорит про «Хьюстон Рокетс», а команда под руководством Име Удоки расположилась на третьем месте Западной конференции? Вряд ли об этом кто-то мог подумать до старта регулярного чемпионата НБА, но реалии таковы, что «ракеты» на данный момент имеют третью оборону в лиге. Да, к тому же не собираются останавливаться – все лидеры в строю и рвутся показать себя. Вот кому необходимо исправлять положение дел, так это «Милуоки Бакс». В команде отлично себя показывает только Яннис Адетокунбо, а остальные напарники по команде пока словно не понимают, что сезон идёт. Удастся ли хромающим «оленям» забрать победу у «Хьюстона»?

Вот у кого дела идут лучше всех!
Всем плевать на «Кливленд», потому что там нет Леброна? Но «Кавальерс» — уже в истории
Всем плевать на «Кливленд», потому что там нет Леброна? Но «Кавальерс» — уже в истории

🏒 5:00: «Юта» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин снова забьёт?

Матч против «Вегаса» у Овечкина выдался фантастическим – первый хет-трик за два года, приближение к рекорду Ягра. У самого «Вашингтона» дела тоже идут отлично – команда идёт в группе лидеров и не собирается сбавлять обороты. «Юту» же пока болтает из стороны в сторону – новичок НХЛ не может обрести стабильность. Сможет ли она испортить концовку выезда «Вашингтону»?

Свершения Овечкина в матче с «Вегасом»:
Безумный Овечкин! Первый хет-трик за два года и один шаг до великого рекорда
Видео
Безумный Овечкин! Первый хет-трик за два года и один шаг до великого рекорда

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «воины» отомстят за обидное поражение?

После поражения «Оклахомы» от «Далласа» «Голден Стэйт Уорриорз» возглавил таблицу Западной конференции. Команда во главе со Стефеном Карри проиграла лишь два матча из 12 в регулярном чемпионате НБА. Одно из этих поражений случилось в игре с «Лос-Анджелес Клипперс». Именно с «парусниками» «воинам» снова предстоит встретиться в лиге, но на этот раз подопечным Стива Керра придётся играть на выезде. Удастся ли лидеру Запада сохранить за собой первую строчку и отомстить сопернику?

В чём секрет успеха «Голден Стэйт»?
Последний шанс на чемпионство? «Голден Стэйт» и Карри разрывают на старте сезона НБА
Последний шанс на чемпионство? «Голден Стэйт» и Карри разрывают на старте сезона НБА

🏒 16:30: «Авангард» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дебютируют ли за омскую команду Каблуков и Якупов?

«Авангард» — главная сенсация чемпионата со знаком минус. Команда не может найти свою игру, делает много странных подписаний, а ещё, видимо, дожидается спасителя из Северной Америки. «Динамо» в последнем матче не смогло забить «Куньлуню» на выезде и наверняка захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Получится?

Подробнее о трансферной политике «Авангарда»:
«Авангард» устроил трансферный бум в КХЛ! Что всё это значит?
«Авангард» устроил трансферный бум в КХЛ! Что всё это значит?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая тройка «Витязя» попортит спокойную жизнь лидеру чемпионата?

Вообще, удивительно видеть первую тройку скромного «Витязя» в топ-5 бомбардиров КХЛ. Но вряд ли это может напугать команду Игоря Никитина, которая пока что катком проходит гладкую часть чемпионата. «Локомотив» ещё ни разу не уходил без очков в играх на своей площадке, есть ли предпосылка на изменение тенденций?

Экс-арбитр оценил скандальный гол «Локомотива» в матче с «Торпедо»:
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Леонид Вайсфельд прокомментировал резонансный победный гол «Локомотива» в ворота «Торпедо»

⚽️ 19:30: Россия — Сирия, товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: случится ли вторая победа сборной в ноябре?

В эту международную паузу у команды Карпина не самые статусные соперники. Но если Бруней оказался совсем беспомощным и помог нашей сборной установить личный рекорд по голам (11:0), то Сирия так легко вряд ли сдастся. В сентябре и октябре эта команда выдала серию из трёх побед в товарищеских встречах. Кто же окажется сильнее в этот раз?

Интервью с тренером Брунея:
«Думал, это я виноват в катастрофе «Шапекоэнсе». Честный тренер Брунея после 0:11 в России
Эксклюзив
«Думал, это я виноват в катастрофе «Шапекоэнсе». Честный тренер Брунея после 0:11 в России

⚽️ 22:45: Венгрия — Германия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 6-й тур

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Венгрия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: немцы эффектно завершат групповой этап?

В третьей группе расклады, как кажется, максимально понятные. Германия доминирует по полной и лидирует с 13 очками, чуть ниже идут Нидерланды (8), а Венгрия почти наверняка отправится в стыки — вылет ей уже не грозит благодаря провалу Боснии и Герцеговины. Так что либо немцы эффектно закончат с выступлением в группе, либо венграм повезёт выдать сенсацию. Правда, неочевидный результат им нужен и в параллельном матче.

Предыдущий матч Германии — феерия:
Германия нашла свой Бруней. Жуткий разгром в Лиге наций!
Германия нашла свой Бруней. Жуткий разгром в Лиге наций!

⚽️ 22:45: Чехия — Грузия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 1, 6-й тур

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Чехия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Грузия добьётся повышения в Лиге наций?

Ещё недавно казалось, что у одной из главных сенсаций Евро всё идёт не так. Несмотря на удачный старт в Лиге наций, дальше последовали два поражения подряд. Однако ничья с Украиной оставила грузинам шансы на повышение в классе. Нужно обязательно обыгрывать прямого конкурента — Чехию. Разница между командами — одно очко. Ждём Хвичу в Лиге А или будет драма?

Как сейчас живут грузинские звёзды:
Что нового у звёзд Грузии после мощного Евро. Хвича идёт за трофеем, Мамардашвили — на дне
Что нового у звёзд Грузии после мощного Евро. Хвича идёт за трофеем, Мамардашвили — на дне
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