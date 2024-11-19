«Играют легионеры из Европы и Америки». Соперник России – глазами нашего чемпиона Сирии

Сегодня, 19 ноября, сборная России проведёт последний в 2024 году матч. Теперь откроем для себя команду Сирии. Уроженец Санкт-Петербурга Басель Абдулфаттах сделал это ещё восемь лет назад. Защитник имеет сирийские корни, становился чемпионом этой страны в составе «Аль-Джаиша» и привлекался к тренировкам национальной команды в Дамаске. Абдулфаттах рассказал «Чемпионату», что из себя представляет команда гостей и поделился ожиданиями от матча в Волгограде.

— Как изменился футбол в Сирии с тех времён, когда вы там играли?

— Я узнавал информацию у двоюродного брата, который там живёт. Родственники оттуда тоже интересуются футболом. С удивлением для себя открыл факт, что в сборной Сирии играют в основном легионеры из Южной Америки и Европы. У них весь состав выступает там, хотя и раньше тоже играли легионеры, но с Ближнего Востока: Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ. Вот там востребованы сирийские футболисты. Сейчас же состав как у настоящей сборной, который разбросан по высшим лигам.

— То есть для России лёгким матч не получится?

— Бруней и Сирия — абсолютно разный уровень команд. Сирия и на Кубке Азии выходила недавно из группы и неплохо выступала, всегда пробивалась во второй раунд [отборочного турнира] чемпионата мира от Азии. Им не хватало буквально чуть-чуть, чтобы выйти в финальную стадию. В этом году, правда, провалили отборочный цикл и не вышли во второй раунд. Удивился, хотя состав достаточно сильный. Уверен, что будет хороший матч с Россией. Сирия плюс-минус на уровне Ирана.

Игроки сборной Сирии Фото: NurPhoto via Getty Images

— На каких игроков стоит обратить внимание?

— Я читал, что приедут не все, но достаточно много хороших ребят. Например, Айхам Усу, центральный защитник, играл за чешскую «Славию» и «Кадис» в Испании. Сейчас он в «Шарлеруа» в высшей лиге Бельгии, Ахмед Фака — тоже центральный защитник, играет за АИК в Швеции. Симон Амин, полузащитник, в Дании сейчас. И в Дании же ещё играет Ноа Шамун — за «Раннерс». Мохаммад Аль-Салхади выступает в «Вернаму» из Швеции, Пабло Саббаг — нападающий из высшей лиги Перу. Эсекьель Хэм представляет аргентинский «Индепендьенте».

— Насколько в Сирии люди заинтересованы в футболе?

— Футбол, как и баскетбол, — главный вид спорта в стране. На них ходят люди, следят. Игра с Россией очень важна для них. Последний раз с европейскими сборными они играли лет 15 назад, со Швецией. Так что сирийцы серьёзно относятся к матчу — как к возможности показать себя лишний раз. Игра с европейскими сборными — редкость.

— Когда в последний раз были в Сирии?

— Когда играл там — в 2017 году.

— Как ситуация в стране влияет на футбол?

— Думаю, она влияет на всех. Как я понимаю, они активнее начали натурализовывать футболистов, которые родились в других странах, так как сирийские диаспоры достаточно обширные в разных странах мира. Со мной тогда было начало этого пути, только пробовали натурализацию. Сейчас, возможно, поставили её на поток. К сожалению, многим семьям во время войны пришлось уехать. Дети растут и играют в футбол, видимо, подросли и те, кто о себе заявляет, привлекаются в сборную Сирии.

— Вы тренировались со сборной Сирии?

— Да, я был несколько раз в тренировочных лагерях. Там были игроки местного чемпионата, потому что тренировки проводились в Дамаске. А предыгровые сборы, как правило, были за границей. Там уже приезжают легионеры — на тот момент из других стран было сложно попасть в Сирию. Но тогда я говорил, что уровень футболистов, с которыми был на сборах, неплохой. Там есть перспективные ребята — сильно оснащены физически и технически. Единственное — есть проблемы с тактикой. Но если над этим поработать, можно до хорошего уровня довести.

— У них как раз испанский тренер.

— Я вижу перспективу, если их обучить. По своей структуре они похожи на испанцев — техничные, сильные физически, но слабые по тактике. Европейский тренер должен это подтянуть.