Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Сирия, товарищеский матч по футболу — интервью с чемпионом Сирии Баселем Абдулфаттахом

«Играют легионеры из Европы и Америки». Соперник России – глазами нашего чемпиона Сирии
Мария Куцубеева
Басель Абдулфаттах
Аудио-версия:
Комментарии
Воспитанник «Зенита» Басель Абдулфаттах выигрывал местный чемпионат и даже вызывался в сирийскую национальную команду.

Сегодня, 19 ноября, сборная России проведёт последний в 2024 году матч. Теперь откроем для себя команду Сирии. Уроженец Санкт-Петербурга Басель Абдулфаттах сделал это ещё восемь лет назад. Защитник имеет сирийские корни, становился чемпионом этой страны в составе «Аль-Джаиша» и привлекался к тренировкам национальной команды в Дамаске. Абдулфаттах рассказал «Чемпионату», что из себя представляет команда гостей и поделился ожиданиями от матча в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как изменился футбол в Сирии с тех времён, когда вы там играли?
— Я узнавал информацию у двоюродного брата, который там живёт. Родственники оттуда тоже интересуются футболом. С удивлением для себя открыл факт, что в сборной Сирии играют в основном легионеры из Южной Америки и Европы. У них весь состав выступает там, хотя и раньше тоже играли легионеры, но с Ближнего Востока: Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ. Вот там востребованы сирийские футболисты. Сейчас же состав как у настоящей сборной, который разбросан по высшим лигам.

— То есть для России лёгким матч не получится?
— Бруней и Сирия — абсолютно разный уровень команд. Сирия и на Кубке Азии выходила недавно из группы и неплохо выступала, всегда пробивалась во второй раунд [отборочного турнира] чемпионата мира от Азии. Им не хватало буквально чуть-чуть, чтобы выйти в финальную стадию. В этом году, правда, провалили отборочный цикл и не вышли во второй раунд. Удивился, хотя состав достаточно сильный. Уверен, что будет хороший матч с Россией. Сирия плюс-минус на уровне Ирана.

Игроки сборной Сирии

Игроки сборной Сирии

Фото: NurPhoto via Getty Images

— На каких игроков стоит обратить внимание?
— Я читал, что приедут не все, но достаточно много хороших ребят. Например, Айхам Усу, центральный защитник, играл за чешскую «Славию» и «Кадис» в Испании. Сейчас он в «Шарлеруа» в высшей лиге Бельгии, Ахмед Фака — тоже центральный защитник, играет за АИК в Швеции. Симон Амин, полузащитник, в Дании сейчас. И в Дании же ещё играет Ноа Шамун — за «Раннерс». Мохаммад Аль-Салхади выступает в «Вернаму» из Швеции, Пабло Саббаг — нападающий из высшей лиги Перу. Эсекьель Хэм представляет аргентинский «Индепендьенте».

— Насколько в Сирии люди заинтересованы в футболе?
— Футбол, как и баскетбол, — главный вид спорта в стране. На них ходят люди, следят. Игра с Россией очень важна для них. Последний раз с европейскими сборными они играли лет 15 назад, со Швецией. Так что сирийцы серьёзно относятся к матчу — как к возможности показать себя лишний раз. Игра с европейскими сборными — редкость.

— Когда в последний раз были в Сирии?
— Когда играл там — в 2017 году.

— Как ситуация в стране влияет на футбол?
— Думаю, она влияет на всех. Как я понимаю, они активнее начали натурализовывать футболистов, которые родились в других странах, так как сирийские диаспоры достаточно обширные в разных странах мира. Со мной тогда было начало этого пути, только пробовали натурализацию. Сейчас, возможно, поставили её на поток. К сожалению, многим семьям во время войны пришлось уехать. Дети растут и играют в футбол, видимо, подросли и те, кто о себе заявляет, привлекаются в сборную Сирии.

Материалы по теме
«Пули вспахивали газон рядом со мной». Как воспитанник «Зенита» стал чемпионом Сирии
Эксклюзив
«Пули вспахивали газон рядом со мной». Как воспитанник «Зенита» стал чемпионом Сирии

— Вы тренировались со сборной Сирии?
— Да, я был несколько раз в тренировочных лагерях. Там были игроки местного чемпионата, потому что тренировки проводились в Дамаске. А предыгровые сборы, как правило, были за границей. Там уже приезжают легионеры — на тот момент из других стран было сложно попасть в Сирию. Но тогда я говорил, что уровень футболистов, с которыми был на сборах, неплохой. Там есть перспективные ребята — сильно оснащены физически и технически. Единственное — есть проблемы с тактикой. Но если над этим поработать, можно до хорошего уровня довести.

— У них как раз испанский тренер.
— Я вижу перспективу, если их обучить. По своей структуре они похожи на испанцев — техничные, сильные физически, но слабые по тактике. Европейский тренер должен это подтянуть.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android