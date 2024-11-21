Катастрофа в обороне «Спартака» перед дерби. У Станковича просто нет выбора

«Спартак» перед дерби с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ потерял сразу трёх центральных защитников. Руслан Литвинов отбывает двухматчевую дисквалификацию, Никита Чернов залечивает с начала сентября перелом плюсневой кости и пока не тренируется в общей группе, а лидер обороны красно-белых Срджан Бабич получил травму в матче Лиги наций за сборную Сербии. По информации Maxbet Sports, у Бабича растяжение связок колена. Повреждение требует покоя и терапии как минимум на семь дней.
«Бабич до перерыва проводил отличную игру. Потом произошла вынужденная замена. Был удар колено в колено. Наша медицинская команда не могла решить эту проблему, это было невозможно. Срджан сказал, что может продолжить игру, но ему больно», – прокомментировал травму спартаковца главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.
Правда, агент футболиста Мануэль Стоянович настаивает на том, что всё не так плохо. «Сможет ли Срджан сыграть с «Локомотивом»? Я сейчас в отпуске и не владею полной информацией. Могу точно сказать, что никакой серьёзной травмы в игре со Швейцарией он не получил. С ним всё хорошо», — сказал Стоянович «Евро-Футбол.Ру».
Даже если Бабич избежал травмы, целиком проблем «Спартака» это решает. Что же делать в сложившейся ситуации Деяну Станковичу?
Срджан Бабич с Алексисом Дуарте
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
С момента своего появления в «Спартаке» Бабич пропустил из-за травм или дисквалификаций восемь матчей. В некоторых из них он всё же попадал в заявку, но оставался на скамейке запасных. Исходя из статистики, нельзя утверждать, что без Срджана оборона красно-белых разваливалась.
В отсутствие Бабича «Спартак» одержал пять побед – над «Ростовом» (2:1), «Локомотивом» (3:2), «Краснодаром» (1:0), «Рубином» (3:1) и опять-таки «Ростовом» (3:0). Кроме того, трижды сыграл вничью – с «Локомотивом» (1:1), «Пари НН» (0:0) и «Оренбургом» (0:0). Таким образом, команда пропустила всего пять мячей и ни разу не проиграла.
Но тут проблема усугубляется тем, что вылетели сразу три центральных защитника. По сути, весь выбор Станковича сводится теперь к паре Миенти Абена – Алексис Дуарте. Суринамца пока не очень любят болельщики и эксперты, однако ему доверяет тренер «Спартака», работавший с летним новичком красно-белых в «Ференцвароше». А парагвайца, наоборот, публика как будто бы приняла со временем, но Станкович не видит его в основе. Абена в этом сезоне РПЛ сыграл всего 232 минуты в пяти матчах – трижды выходил в основе, однако два раза его меняли уже в перерыве. У Дуарте 143 минуты в четырех матчах – один в стартовом составе. При нём «Спартак» в нынешнем чемпионате пока не пропускал.
Чуть больше времени провели на поле Миенти и Алексис в Кубке России. У Абены 301 минута в четырех матчах, он трижды попадал в основу. У Дуарте 199 минут в трёх матчах, он два раза выходил в стартовом составе. В том числе в первой игре плей-офф пути РПЛ с «Ростовом» (0:1).
Впрочем, Станкович ставил Дуарте и на фланг. Когда тренера спросили об этом после матча чемпионата с «Пари НН», серб оригинально ответил: «Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, то сделаю это. Это мой выбор».
Если же вам интересна статистика, то вот основные показатели пяти центральных защитников «Спартака» во всех 22 матчах текущего сезона в РПЛ и Кубке России (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat):
|Показатель
|Бабич
|Литвинов
|Чернов
|Абена
|Дуарте
|Индекс (оценка)
|220
|207
|218
|219
|207
|ТТД (всего)
|88
|102
|96
|86
|81
|Успешные ТТД
|91%
|87%
|91%
|90%
|87%
|Отборы мяча
|2,4
|2,4
|1,5
|2,6
|2,8
|Перехваты
|5,3
|7,3
|6,0
|5,8
|7,8
|Подборы
|5,7
|6,1
|5,1
|5,2
|4,2
|Потери
|2,0
|4,1
|1,7
|1,6
|2,6
|На своей половине
|0,5
|1,4
|0,2
|1,0
|1,6
|Точные передачи
|59
|67
|68
|54
|49
|Точность передач
|94%
|89%
|94%
|92%
|90%
|На чужую треть поля
|3,2
|5,3
|3,3
|1,8
|4,2
|Единоборства
|11,8
|10,2
|10,2
|13,9
|12,5
|Выигранные единоборства
|69%
|59%
|63%
|79%
|60%
|Фолы
|1,0
|2,0
|1,5
|1,3
|0,2
По цифрам у Абены, казалось бы, всё не так плохо. Например, он в среднем за 90 минут игры вступает в наибольшее количество единоборств среди центральных защитников «Спартака» и даже больше всего выигрывает. Это не совсем вяжется с представлением о том, что суринамец проиграл «всю борьбу» Джону Кордобе. Помимо того, у Миенти наименьшее количество потерь мяча.
Миенти Абена в «Спартаке»
Фото: РИА Новости
Дуарте по некоторых показателям худший или делит последнее место. Это общее количество технико-тактических действий и процент успешных ТТД, точные передачи, подборы и потери мяча на своей половине поля. С другой стороны, у него самые высокие цифры по отборам и перехватам, а ещё Алексис меньше остальных фолит.
Разумеется, на статистику могут влиять самые разные факторы, включая характер матча и уровень турниров. Понятно, что в РПЛ играть сложнее, чем на групповом этапе Кубка России. Да и для объективности картины Абена с Дуарте должны провести на поле больше времени.
Сейчас ходят разные слухи по поводу будущего в «Спартаке» суринамца и парагвайца. Вплоть до того, что в зимнее трансферное окно оба могут покинуть команду. Однако агент Миенти Менно Грундвельд опроверг возможное расторжение контракта и заявил, что Абена «самый большой борец» за «Спартак». В отсутствие Бабича, Литвинова и Чернова новичок из «Ференцвароша» вместе с Дуарте получит шанс доказать, что заслуживает места в стартовом составе «Спартака». Этому дуэту легионеров предстоит сдержать яркую российскую атаку «Локомотива» во главе с Алексеем Батраковым.
В первом круге, кстати, не получилось. «Локомотив» выиграл у «Спартака» со счётом 3:1. Тогда в центре обороны вышли Абена с Бабичем, но в перерыве после двух пропущенных голов Станкович убрал суринамца и передвинул из опорной зоны в линию защиты Литвинова.