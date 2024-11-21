Катастрофа в обороне «Спартака» перед дерби. У Станковича просто нет выбора

«Спартак» перед дерби с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ потерял сразу трёх центральных защитников. Руслан Литвинов отбывает двухматчевую дисквалификацию, Никита Чернов залечивает с начала сентября перелом плюсневой кости и пока не тренируется в общей группе, а лидер обороны красно-белых Срджан Бабич получил травму в матче Лиги наций за сборную Сербии. По информации Maxbet Sports, у Бабича растяжение связок колена. Повреждение требует покоя и терапии как минимум на семь дней.

«Бабич до перерыва проводил отличную игру. Потом произошла вынужденная замена. Был удар колено в колено. Наша медицинская команда не могла решить эту проблему, это было невозможно. Срджан сказал, что может продолжить игру, но ему больно», – прокомментировал травму спартаковца главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.

Правда, агент футболиста Мануэль Стоянович настаивает на том, что всё не так плохо. «Сможет ли Срджан сыграть с «Локомотивом»? Я сейчас в отпуске и не владею полной информацией. Могу точно сказать, что никакой серьёзной травмы в игре со Швейцарией он не получил. С ним всё хорошо», — сказал Стоянович «Евро-Футбол.Ру».

Даже если Бабич избежал травмы, целиком проблем «Спартака» это решает. Что же делать в сложившейся ситуации Деяну Станковичу?

Срджан Бабич с Алексисом Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С момента своего появления в «Спартаке» Бабич пропустил из-за травм или дисквалификаций восемь матчей. В некоторых из них он всё же попадал в заявку, но оставался на скамейке запасных. Исходя из статистики, нельзя утверждать, что без Срджана оборона красно-белых разваливалась.

В отсутствие Бабича «Спартак» одержал пять побед – над «Ростовом» (2:1), «Локомотивом» (3:2), «Краснодаром» (1:0), «Рубином» (3:1) и опять-таки «Ростовом» (3:0). Кроме того, трижды сыграл вничью – с «Локомотивом» (1:1), «Пари НН» (0:0) и «Оренбургом» (0:0). Таким образом, команда пропустила всего пять мячей и ни разу не проиграла.

Но тут проблема усугубляется тем, что вылетели сразу три центральных защитника. По сути, весь выбор Станковича сводится теперь к паре Миенти Абена – Алексис Дуарте. Суринамца пока не очень любят болельщики и эксперты, однако ему доверяет тренер «Спартака», работавший с летним новичком красно-белых в «Ференцвароше». А парагвайца, наоборот, публика как будто бы приняла со временем, но Станкович не видит его в основе. Абена в этом сезоне РПЛ сыграл всего 232 минуты в пяти матчах – трижды выходил в основе, однако два раза его меняли уже в перерыве. У Дуарте 143 минуты в четырех матчах – один в стартовом составе. При нём «Спартак» в нынешнем чемпионате пока не пропускал.

Чуть больше времени провели на поле Миенти и Алексис в Кубке России. У Абены 301 минута в четырех матчах, он трижды попадал в основу. У Дуарте 199 минут в трёх матчах, он два раза выходил в стартовом составе. В том числе в первой игре плей-офф пути РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Впрочем, Станкович ставил Дуарте и на фланг. Когда тренера спросили об этом после матча чемпионата с «Пари НН», серб оригинально ответил: «Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, то сделаю это. Это мой выбор».

Если же вам интересна статистика, то вот основные показатели пяти центральных защитников «Спартака» во всех 22 матчах текущего сезона в РПЛ и Кубке России (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat):

Показатель Бабич Литвинов Чернов Абена Дуарте Индекс (оценка) 220 207 218 219 207 ТТД (всего) 88 102 96 86 81 Успешные ТТД 91% 87% 91% 90% 87% Отборы мяча 2,4 2,4 1,5 2,6 2,8 Перехваты 5,3 7,3 6,0 5,8 7,8 Подборы 5,7 6,1 5,1 5,2 4,2 Потери 2,0 4,1 1,7 1,6 2,6 На своей половине 0,5 1,4 0,2 1,0 1,6 Точные передачи 59 67 68 54 49 Точность передач 94% 89% 94% 92% 90% На чужую треть поля 3,2 5,3 3,3 1,8 4,2 Единоборства 11,8 10,2 10,2 13,9 12,5 Выигранные единоборства 69% 59% 63% 79% 60% Фолы 1,0 2,0 1,5 1,3 0,2

По цифрам у Абены, казалось бы, всё не так плохо. Например, он в среднем за 90 минут игры вступает в наибольшее количество единоборств среди центральных защитников «Спартака» и даже больше всего выигрывает. Это не совсем вяжется с представлением о том, что суринамец проиграл «всю борьбу» Джону Кордобе. Помимо того, у Миенти наименьшее количество потерь мяча.

Миенти Абена в «Спартаке» Фото: РИА Новости

Дуарте по некоторых показателям худший или делит последнее место. Это общее количество технико-тактических действий и процент успешных ТТД, точные передачи, подборы и потери мяча на своей половине поля. С другой стороны, у него самые высокие цифры по отборам и перехватам, а ещё Алексис меньше остальных фолит.

Разумеется, на статистику могут влиять самые разные факторы, включая характер матча и уровень турниров. Понятно, что в РПЛ играть сложнее, чем на групповом этапе Кубка России. Да и для объективности картины Абена с Дуарте должны провести на поле больше времени.

Сейчас ходят разные слухи по поводу будущего в «Спартаке» суринамца и парагвайца. Вплоть до того, что в зимнее трансферное окно оба могут покинуть команду. Однако агент Миенти Менно Грундвельд опроверг возможное расторжение контракта и заявил, что Абена «самый большой борец» за «Спартак». В отсутствие Бабича, Литвинова и Чернова новичок из «Ференцвароша» вместе с Дуарте получит шанс доказать, что заслуживает места в стартовом составе «Спартака». Этому дуэту легионеров предстоит сдержать яркую российскую атаку «Локомотива» во главе с Алексеем Батраковым.

В первом круге, кстати, не получилось. «Локомотив» выиграл у «Спартака» со счётом 3:1. Тогда в центре обороны вышли Абена с Бабичем, но в перерыве после двух пропущенных голов Станкович убрал суринамца и передвинул из опорной зоны в линию защиты Литвинова.