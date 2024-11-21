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Спартак – Локомотив, РПЛ, чемпионат России: потери Станковича – Бабич, Литвинов, Чернов, кто заменит, статистика игроков

Катастрофа в обороне «Спартака» перед дерби. У Станковича просто нет выбора
Анатолий Романов
Превью «Спартак» – «Локомотив»
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Красно-белые потеряли трёх защитников. Но без Бабича команда обычно не проваливается.

«Спартак» перед дерби с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ потерял сразу трёх центральных защитников. Руслан Литвинов отбывает двухматчевую дисквалификацию, Никита Чернов залечивает с начала сентября перелом плюсневой кости и пока не тренируется в общей группе, а лидер обороны красно-белых Срджан Бабич получил травму в матче Лиги наций за сборную Сербии. По информации Maxbet Sports, у Бабича растяжение связок колена. Повреждение требует покоя и терапии как минимум на семь дней.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
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«Бабич до перерыва проводил отличную игру. Потом произошла вынужденная замена. Был удар колено в колено. Наша медицинская команда не могла решить эту проблему, это было невозможно. Срджан сказал, что может продолжить игру, но ему больно», – прокомментировал травму спартаковца главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.

Правда, агент футболиста Мануэль Стоянович настаивает на том, что всё не так плохо. «Сможет ли Срджан сыграть с «Локомотивом»? Я сейчас в отпуске и не владею полной информацией. Могу точно сказать, что никакой серьёзной травмы в игре со Швейцарией он не получил. С ним всё хорошо», — сказал Стоянович «Евро-Футбол.Ру».

Даже если Бабич избежал травмы, целиком проблем «Спартака» это решает. Что же делать в сложившейся ситуации Деяну Станковичу?

Срджан Бабич с Алексисом Дуарте

Срджан Бабич с Алексисом Дуарте

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С момента своего появления в «Спартаке» Бабич пропустил из-за травм или дисквалификаций восемь матчей. В некоторых из них он всё же попадал в заявку, но оставался на скамейке запасных. Исходя из статистики, нельзя утверждать, что без Срджана оборона красно-белых разваливалась.

В отсутствие Бабича «Спартак» одержал пять побед – над «Ростовом» (2:1), «Локомотивом» (3:2), «Краснодаром» (1:0), «Рубином» (3:1) и опять-таки «Ростовом» (3:0). Кроме того, трижды сыграл вничью – с «Локомотивом» (1:1), «Пари НН» (0:0) и «Оренбургом» (0:0). Таким образом, команда пропустила всего пять мячей и ни разу не проиграла.

Но тут проблема усугубляется тем, что вылетели сразу три центральных защитника. По сути, весь выбор Станковича сводится теперь к паре Миенти АбенаАлексис Дуарте. Суринамца пока не очень любят болельщики и эксперты, однако ему доверяет тренер «Спартака», работавший с летним новичком красно-белых в «Ференцвароше». А парагвайца, наоборот, публика как будто бы приняла со временем, но Станкович не видит его в основе. Абена в этом сезоне РПЛ сыграл всего 232 минуты в пяти матчах – трижды выходил в основе, однако два раза его меняли уже в перерыве. У Дуарте 143 минуты в четырех матчах – один в стартовом составе. При нём «Спартак» в нынешнем чемпионате пока не пропускал.

Чуть больше времени провели на поле Миенти и Алексис в Кубке России. У Абены 301 минута в четырех матчах, он трижды попадал в основу. У Дуарте 199 минут в трёх матчах, он два раза выходил в стартовом составе. В том числе в первой игре плей-офф пути РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Впрочем, Станкович ставил Дуарте и на фланг. Когда тренера спросили об этом после матча чемпионата с «Пари НН», серб оригинально ответил: «Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, то сделаю это. Это мой выбор».

Если же вам интересна статистика, то вот основные показатели пяти центральных защитников «Спартака» во всех 22 матчах текущего сезона в РПЛ и Кубке России (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat):

ПоказательБабичЛитвиновЧерновАбенаДуарте
Индекс (оценка)220207218219207
ТТД (всего)88102968681
Успешные ТТД91%87%91%90%87%
Отборы мяча2,42,41,52,62,8
Перехваты5,37,36,05,87,8
Подборы5,76,15,15,24,2
Потери2,04,11,71,62,6
На своей половине0,51,40,21,01,6
Точные передачи5967685449
Точность передач94%89%94%92%90%
На чужую треть поля3,25,33,31,84,2
Единоборства11,810,210,213,912,5
Выигранные единоборства69%59%63%79%60%
Фолы1,02,01,51,30,2

По цифрам у Абены, казалось бы, всё не так плохо. Например, он в среднем за 90 минут игры вступает в наибольшее количество единоборств среди центральных защитников «Спартака» и даже больше всего выигрывает. Это не совсем вяжется с представлением о том, что суринамец проиграл «всю борьбу» Джону Кордобе. Помимо того, у Миенти наименьшее количество потерь мяча.

Миенти Абена в «Спартаке»

Миенти Абена в «Спартаке»

Фото: РИА Новости

Дуарте по некоторых показателям худший или делит последнее место. Это общее количество технико-тактических действий и процент успешных ТТД, точные передачи, подборы и потери мяча на своей половине поля. С другой стороны, у него самые высокие цифры по отборам и перехватам, а ещё Алексис меньше остальных фолит.

Разумеется, на статистику могут влиять самые разные факторы, включая характер матча и уровень турниров. Понятно, что в РПЛ играть сложнее, чем на групповом этапе Кубка России. Да и для объективности картины Абена с Дуарте должны провести на поле больше времени.

Сейчас ходят разные слухи по поводу будущего в «Спартаке» суринамца и парагвайца. Вплоть до того, что в зимнее трансферное окно оба могут покинуть команду. Однако агент Миенти Менно Грундвельд опроверг возможное расторжение контракта и заявил, что Абена «самый большой борец» за «Спартак». В отсутствие Бабича, Литвинова и Чернова новичок из «Ференцвароша» вместе с Дуарте получит шанс доказать, что заслуживает места в стартовом составе «Спартака». Этому дуэту легионеров предстоит сдержать яркую российскую атаку «Локомотива» во главе с Алексеем Батраковым.

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В первом круге, кстати, не получилось. «Локомотив» выиграл у «Спартака» со счётом 3:1. Тогда в центре обороны вышли Абена с Бабичем, но в перерыве после двух пропущенных голов Станкович убрал суринамца и передвинул из опорной зоны в линию защиты Литвинова.

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