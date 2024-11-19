Пугающая для России статистика. Со сборными с Ближнего Востока у неё обычно проблемы

Сегодня, 19 ноября, товарищеский матч сборной России с Брунеем окончательно уйдёт в прошлое. Вместе с мемами, стёбом и прочими атрибутами юмора. Ведь у команды Карпина — новая встреча с куда более солидной сборной Сирии. И это не ирония. Команда находится на 93-м месте в рейтинге ФИФА, а в 2024-м впервые в своей истории вышла в плей-офф Кубка Азии.

Да и состав у сирийцев явно сильнее, чем у Брунея. Несколько игроков стоят больше € 1 млн, а большинство футболистов выступает либо в европейских лигах, либо в Южной Америке. Уже показатель востребованности. Так что 11:0, вероятно, не будет.

Но и вообще у России исторически непросто складываются матчи со сборными с Ближнего Востока. Всего было 23 встречи, из которых национальная команда выиграла только девять — меньше 40%. Хотя по именам соперники не самые статусные.

Почти половина матчей — с Израилем. В том числе тот, который чуть не лишил нас Евро-2008

Первый раз Россия и Израиль сыграли в 1993-м году в Хайфе. Та игра осталась в истории благодаря дублю Дмитрия Попова и двум удалениям — Онопко и Кирьякова. Встреча точно вышла эмоциональной, хоть и ни на что не влияла.

Тренер сборной России Борис Игнатьев и главный тренер Павел Садырин (справа). Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

А вот следующее противостояние запомнилось куда больше. Сборные столкнулись в отборе ЧМ-1998. И во 2-м туре Израиль сыграл вничью с россиянами. Ответный матч закончился разгромной победой нашей команды, однако вспомним расклад: одного очка не хватило России до первого места в группе. В итоге попали в стыки, где проиграли Италии, и пролетели мимо турнира.

Дальше снова ряд товарищеских матчей и новое противостояние в отборе Евро-2008. Тоже сначала ничья, а вот во втором матче — поражение 1:2, хотя все были уверены в другом исходе. В итоге в последнем туре Россию в финальную часть затащили хорваты. Тот случай, когда просто повезло.

Динияр Билялетдинов и Владимир Габулов Фото: Uriel Sinai/Getty Images

Но последние на данный момент два матча закончились хорошо — в отборе ЧМ-2014 у России две победы. Однако общая статистика: четыре победы, три ничьих и три поражения. Совсем не вау.

Ещё семь матчей — с Ираном и Катаром. Статистика удручает

Первый матч со сборной Ирана прошёл в 2011-м. Тогда это казалось лёгкой экзотикой, ведь встреча прошла в феврале в Абу-Даби. И была частью подготовки сборной к Евро-2012. Команда Дика Адвоката проиграла, хотя на поле были все основные футболисты — Акинфеев, Игнашевич, Аршавин, Быстров, Кержаков и остальные.

Александр Кержаков в матче со сборной Ирана Фото: Константин Рыбин, РФС

В следующий раз играли уже в 2017-м. Сборная готовилась к домашнему чемпионату мира, не участвовала в официальных встречах, и, конечно, каждый новый матч воспринимался особенно остро. За ничью Черчесова разнесли в медиа, а сборную признали не готовой к домашнему ЧМ. Как же все эксперты ошибались. Последняя на данный момент встреча прошла в Тегеране в марте 2023-го. И снова ничья — победить Иран у нашей национальной команды никак не выходит.

С Катаром чуть легче, ведь у них хотя бы раз выиграли. В 1996-м у РФС появилась интересная идея открыть азиатское направление. Поэтому в конце мая сборную повезли в Эр-Райян. Представляете, при какой жаре команде пришлось играть? Класса хватило, чтобы закинуть пять мячей куда более слабому сопернику. Однако больше ничего подобного не случалось. После команды встретились только весной 2011-го. Адвокат выпустил полуосновной состав, который не смог победить — встреча завершилась со счётом 1:1. Потом — поражение в 2016-м уже при Станиславе Черчесове. И ничья при Валерии Карпине в 2023-м в том самом матче, когда якобы случилось недопонимание между главным тренером и Максимом Глушенковым.

А с кем играли ещё?

В октябре 1993-го сборную России повезли на товарняк в Саудовскую Аравию. Все наверняка были удивлены, но матч игнорировать не стали. Мостовой даже сделал дубль. Однако это не помогло — команда уступила 2:4. Убедительный реванш взяли спустя 25 лет на домашнем чемпионате мира. Тогда россияне укатали соперника 5:0 в матче открытия турнира.

Денис Черышев и Мохаммед Аль-Бурайк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С Ираком было интереснее: впервые сборные встретились в 1995 году на Кубке Неру в индийской Калькутте. Правда, от России там было только название. По сути, команду представлял «Зенит», выступавший на тот момент в первой лиге. Всё дело в том, что хоть РФС и получил приглашение поучаствовать в турнире, но команды высшей лиги тогда уже играли чемпионат — собрать сборную не было никакой возможности. А вот «Зенит» был свободен. Поэтому полетел и даже дошёл до финала. Где и проиграл Ираку — 0:1. Эти команды также встретились в группе — счёт 0:0. Последний же матч России с Ираком прошёл спустя 28 лет на «Газпром Арене». Наша сборная победила 2:0.

А вот сборная ОАЭ, в отличие от большинства других ближневосточных стран, в 1996-м приехала в Россию, на стадион «Динамо». Несмотря на разный уровень команд, россиянам пришлось нелегко — победа с минимальным счётом 1:0.

Так что с Сирией наверняка просто не будет. Несмотря на разницу в классе и мнение большинства экспертов.