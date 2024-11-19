Как же отскочила Португалия в концовке! Хотя давила хорватов даже без Роналду

Хорватия едва не упустила путёвку в плей-офф Лиги наций. Команда Златко Далича с трудом ушла от домашнего поражения в матче с португальцами.

Сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф, поэтому её испанский тренер Роберто Мартинес позволил себе редкое удовольствие – сыграть без Роналду. Лучший бомбардир не был даже включён в заявку на встречу в Сплите. А вот Хорватии, чтобы не зависеть от результата параллельного матча Шотландии с Польшей, требовалась ничья. Обе команды сделали ставку на тактическую схему с тремя центральными защитниками, но в атаке действовали по-разному. У хозяев единственным нападающим стал молодой Матанович, родившийся в Германии и выступающий за «Айнтрахт».

У португальцев формально было два форварда – Феликс и Леау. Но игрок «Милана» постоянно уходил налево, где ему комфортнее. А вот латераль Канселу смещался в центр и эпизодически поднимался едва ли не на позицию нападающего. Справа иногда такой же манёвр совершал Семеду. Команда Мартинеса начала агрессивнее, словно это ей нужнее. Португальцы контролировали мяч и территорию. Проходы Леау сильно напрягали закрывавшего правый фланг у «шашечных» Перишича, которому вдобавок мешали… собственные болельщики. Иван со скандалом уходил из местного «Хайдука», поэтому попал под обструкцию.

В первые полчаса сборная Португалии несколько раз была близка к голу, а хорваты при счёте 0:0 сделали лишь одно касание в чужой штрафной. Хозяев придавило ответственностью за результат, они очень хотели сохранить ничью. Тем не менее на 33-й минуте гости забили. Этот гол создал чудесной длинной передачей из глубины Витинья. Феликс нырнул за спину Шутало, убежал один на один и пробил между ног Ливаковичу. VAR проверял эпизод на предмет офсайда, но не нашёл вне игры.

Команда Далича при 36% владения до перерыва создала по большому счёту лишь один момент благодаря кроссу Перишича. В конце первого тайма хозяева выдали короткий мощный отрезок, который завершился тем, что Крамарич бил из убойной позиции после скидки. Вот только прицел подвёл хорвата – мяч лишь сотряс штангу.

Даличу никак не могла понравиться игра его команды, поэтому в перерыве он решился на двойную замену и смену схемы – вернулся к квартету защитников. «Шашечные» подняли линии, стали оказывать давление на оборону команды Мартинеса. Кстати, в стартовом составе сборной Португалии появился один дебютант, 22-летний защитник «Бенфики» Араужу. В начале второго тайма Матанович, откликаясь на кросс, столкнулся в штрафной с Араужу и вратарём Са. Хорваты выпрашивали пенальти, утверждая, что голкипер попал рукой по голове их форварду, тем не менее итальянский судья Масса принял иное решение.

Видимо, это столкновение как-то повлияло на Араужу. Вскоре его заменил защитник «Порту» Джалу, который также дебютировал в сборной. Тем временем в главное оружие хорватов в атаке превратился… защитник Гвардиол. Его рывки в атаку принесли хозяевам два гола в течение нескольких минут. Первый был отменён из-за офсайда – Сучич на долю секунды затянул с кроссом. Но затем свежий правый защитник Якич подал на дальнюю штангу, где потерянный всеми Гвардиол точно пробил почти с нулевого угла в ближний.

У португальцев совсем пропала игра в атаке. Мяч стал хуже держаться. Мартинес выпустил ещё одного новичка – нападающего Фабиу Силву из «Лас-Пальмаса». И тут же гости создали сумасшедший момент, правда, за счёт другого вышедшего на замену игрока Консейсау. Вингер «Ювентуса» показал свой яркий дриблинг в быстрой атаке и вырезал передачу во вратарскую, куда прилетел Нуну Мендеш. Защитник бил с лёта и забил бы, если бы не чудесный сейв Ливаковича. Вратарь потащил мяч ценой повреждения. Голкипер прихрамывал, впрочем, продолжил матч.

В открытом футболе команды заставляли болельщиков хвататься то за голову, то за сердце. Тут же не менее удивительный сейв сотворил Са. Будимир добивал мяч фактически с линии вратарской – требовалось просто попасть в почти пустые ворота. Голкипер уже оказался на земле. Однако опытный форвард, поменявший Матаровича, умудрился пробить так, что Са перевёл мяч рукой в перекладину. Очевидное – невероятное.

Тем временем шотландцы дожимали Польшу. Это был худший расклад для хорватов, которые в концовке не имели права на ошибку – пропущенный гол. Промах Будимира мог дорого им обойтись. Более того, в компенсированное время тот же Будимир загубил ещё один верный шанс, когда «шашечные» организовали атаку при помощи простого выноса куда подальше. Зарядил в штангу. Хорваты в итоге перебили португальцев (15:12, в створ – 9:5), что было трудно представить после 45 минут матча, и ничего не позволили сопернику в финале игры.