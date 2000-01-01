Эмоции сборной Сан-Марино после исторического выхода в Лигу С. Видео

Эмоции Сан-Марино после исторической победы. Видео

Сборная Сан-Марино творит настоящие чудеса. Парни одержали вторую победу в Лиге наций и вышли в Лигу С. Эмоции команды и болельщиков после матча с Лихтенштейном (3:1) восхитительны!