Фанаты смеются над статуей Кейна в Лондоне
Гарри Кейну наконец-то поставили статую в Лондоне. Скульптуру сделали за £ 7200 ещё в 2020 году, а после она четыре года пролежала на складе.
Долгая история
Статую Кейна изначально хотели поставить на вокзале в Чингфорде, где вырос футболист, но власти запретили из соображений безопасности. После скульптура несколько лет лежала на складе, так как создатели творения никак не могли согласовать место установки.
Гордость футболиста
18 ноября скульптуру официально разместили в одном из спортивных центров Чингфорда. «Я горд вернуться туда, где началась моя футбольная карьера, и открыть здесь статую», — написал Кейн.
Мем для фанатов
А вот болельщики отнеслись к скульптуре скептически из-за её внешнего вида. Многие припоминают неудачный бюст Криштиану Роналду или говорят, что Кейн больше похож на C-3PO из «Звёздных войн», чем на себя.
Кейну поставили статую в Лондоне. Болельщики смеются над ней
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