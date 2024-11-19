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КНДР — Узбекистан — 0:1, обзор матча квалификации ЧМ-2026, видео гола Аббосбека Файзуллаева, таблица, 19 ноября 2024

Голище Файзуллаева с 25 метров! Узбекистан всё ближе к историческому выходу на ЧМ
Дмитрий Зимин
Отчёт КНДР — Узбекистан — 0:1
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Правда, КНДР чуть не дожала более статусного соперника.

Узбекистан — без преувеличения, одна из самых ярких команд азиатского отбора ЧМ-2026. Дело не только в результате — хотя вряд ли кто-то перед стартом ожидал, что в группе с Ираном и Катаром они будут вторыми после половины матчей. Но и в самой игре команда раз за разом удивляет. То может сыграть прагматичные нули с Ираном, чтобы не отпускать никого вперёд. А иногда может выдать настоящий шоу-матч, как с Катаром, но уступить в счёте. При этом в играх с заведомо более слабыми командами всё в порядке. Так что вряд ли кто-то ожидал сложностей с КНДР.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
КНДР
Окончен
0 : 1
Узбекистан
0:1 Файзуллаев – 44'    
Удаления: нет / Эшмуродов – 83'

Северная Корея традиционно проводит встречи на нейтральном поле. Так что атмосфера в Лаосе с трудом напоминала футбольную. Тишину нарушал периодический звон барабана. Но в остальном куда чаще было слышно тренеров. Результаты команды тоже не выдающиеся — три поражения в пяти матчах. При этом в последнем — с лидером группы Ираном — удалось создать сопернику проблемы. Корейцы хоть и уступали 0:3, но во втором тайме отыграли два мяча и чуть не совершили камбэк. Однако сил не хватило. Так что матч с Узбекистаном, который упустил возможность догнать Иран в таблице, точно провоцировал интригу.

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Понятно, что сценарий встречи читался ещё до стартового свистка. Несмотря на тяжёлое поле и боевого соперника, Узбекистан был обязан брать три очка. Ведь потенциальная потеря очков представляла хорошую возможность приблизиться ко второму месту Катару и ОАЭ. Плюс оторваться Ирану.

Матч начался в небыстром темпе. И вряд ли это кого-то удивило. Обеим командам требовалось время привыкнуть к полю. И разница в классе гостям здесь особо не помогала. Но первый опасный момент создали как раз футболисты Сречко Катанеца. Быстрая перепасовка у штрафной привела к тому, что на свободном пространстве оказался Файзуллаев. Полузащитник сразу пробил, но мимо ворот.

Матч КНДР — Узбекистан

Матч КНДР — Узбекистан

Фото: Футбольная ассоциация Узбекистана

Не сказать, что гости завладели территорией, но мяч у них ходил быстрее и осмысленнее. Владение же было примерно одинаковым, однако удары по воротам шли только в одну сторону. На 33-й минуте неплохой шанс упустил Абдихоликов, чей опасный выстрел в последний момент заблокировали.

Давление на ворота корейцев усиливалось. И на 44-й минуте это всё-таки привело к голу. Абдихоликов из центра штрафной скинул мяч на набегающего Файзуллаева. И тот сначала запустил мяч в один угол ворот, но после рикошета он отскочил в другой. Всё равно вышло красиво. А для Аббоса этот гол стал третьим в ноябрьскую паузу.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

Казалось, после перерыва Узбекистан не испытает проблем с тем, чтобы довести матч до победы. Тем более на 53-й минуте они были обязаны увеличивать преимущество, но мяч чудом пролетел мимо створа. Однако потом игра перешла в центр поля. А ближе к 70-й минуте футболисты Северной Кореи почувствовали, что могут навязать борьбу и свою игру.

Они начали действовать куда агрессивнее впереди, бороться за каждый навес и отскок. И на 80-й минуте это дало результат. Умар Эшмуродов очень неудачно сыграл в своей штрафной в борьбе с соперником после скидки. Мяч коснулся его руки, на что обратили внимания корейские игроки. Судья посмотрел повтор и отправил защитника в раздевалку, показав ему красную. Плюс — пенальти. К мячу подошёл Иль Гван Чон, но пробил уж очень бесхитростно. Юсупов классно среагировал и потащил пенальти.

Аббос и в прошлый раз был хорош:
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А на 90-й минуте вратарь подтвердил статус героя матча. На поле уже пошёл сильный дождь, а Юсупов потащил ещё один удар в упор. Сборная Узбекистана всё-таки удержала шаткое преимущество и прибавила себе три очка. Теперь их 13. КНДР осталась на последнем месте. Отбор продолжится весной, и ещё многое может измениться.

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