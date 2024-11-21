Игроки из России борются за звание лучших бомбардиров за границей. Всё решит последний тур

В прошлом сезоне российский игрок неожиданно стал лучшим бомбардиром зарубежного чемпионата. Герман Онугха выиграл гонку снайперов в Дании, наколотив 15 мячей за «Вайле». Этот нападающий был не слишком известен на родине, болельщики помнили его в основном по игре в РПЛ за «Тамбов». Но благодаря своей суперрезультативности Онугха попал в расширенный список сборной России и пошёл на повышение – его подписал датский топ-клуб «Копенгаген». Теперь ещё два футболиста, связанных с нашей страной, борются за звание лучшего бомбардира за границей. Приятный тренд, пусть даже в их случаях речь идёт о менее статусных лигах. Рассказываем про этих героев – Егора Корцова и Станислава Ильюченко.

Егор Корцов: играл с Литвиновым и Марадишвили, а в Беларуси успешнее Мелёшина

24-летний Корцов выступает за «Динамо» из Бреста. В нынешнем сезоне у Егора 15 голов в 22 матчах, причём все с игры. Забивать в чемпионате Беларуси не так просто, как кажется. Достаточно сказать, что за последние 15 лет победитель гонки снайперов местной лиги только однажды достиг рубежа в два десятка мячей. В этом году в Беларусь уезжал талант «Спартака» Павел Мелёшин и в 15 играх за минское «Динамо» отличился лишь дважды. А вот после перехода в «Сочи» у нападающего уже шесть голов в 10 играх.

Тем более Корцов не чистый форвард, а атакующий полузащитник. Как правило, он действует на позиции правого вингера или инсайда. Егор неплохо не только бьёт, но и ассистирует. Сделал уже шесть голевых передач. Если россиянин станет лучшим бомбардиром в Беларуси, то это будет действительно крутое событие. До завершения чемпионата – два тура. Видимо, исход противостояния Корцова с Джуниором Эффаге из «Гомеля» решится на самом финише. У габонца 17 голов, но он бил пенальти, поэтому получил небольшое преимущество.

«Динамо» из Бреста занимает четвёртое место. В топ-3 уже не попасть, так как отставание от «Торпедо-БелАЗ» составляет семь очков. Зато одна из команд, сидящих на колесе у динамовцев, как раз «Гомель». Он в пяти очках. Между тем на финише Корцов и компания сыграют ещё с лидером и, вероятно, будущим чемпионом минским «Динамо».

Корцов – уроженец Ленинградской области и воспитанник СШОР «Зенит». Профессиональную карьеру начинал в «Ленинградце» в сезоне-2018/2019 во Второй лиге. Всего сыграл за эту команду 74 матча и набрал 21+23 по системе «гол+пас». Егор вызывался в сборную России U20, за которую провёл пять матчей. Поучаствовал в двух встречах с Испанией (0:2 и 0:4) и в разгроме Аргентины (3:0), забил по голу в ворота Бахрейна (5:1) и Мавритании (3:0). Вместе с ним на поле выходили Руслан Литвинов, Кирилл Боженов, Константин Марадишвили, Лечи Садулаев, Эдгар Севикян, Тимур Сулейманов.

Егор Корцов Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Брест

«Зависти нет никакой [к более успешным экс-партнёрам], – признавался Корцов в интервью для Sport5.by. – На все воля божья, как говорится. У каждого своя футбольная судьба. Кто-то раньше попал на высокий уровень, а я пока ещё пытаюсь до него дойти. Нет сомнения, белорусская лига сильная, однако для каждого российского футболиста изначальное желание – заиграть в РПЛ, потом уехать в Европу и показать себя там. Ну, а так… Был в сборной вместе с Константином Марадишвили из «Локомотива», Лечи Садулаевым, Тимуром Сулеймановым, Русланом Литвиновым из «Спартака». Со всеми играл, где-то не хуже смотрелся, но у них своя судьба, у меня своя».

Некоторые бывшие партнёры Корцова взлетели быстрее, а сам он летом 2022 года отправился на правах аренды в Первую лигу Беларуси, чтобы помочь «Макслайну» из Витебска выйти в элиту. За эту команду забил 23 мяча в 31 матче. Задачу «Макслайн» решил, однако клуб не пустили в Высшую лигу – отказали в лицензии. Летом 2023-го «Ленинградец» отдал Егора в аренду уже «Динамо» из Бреста. Там российский талант и расцвёл.

Корцов в этом сезоне стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Динамо». Очевидно, с такой результативностью у него высокие шансы оказаться в РПЛ. На днях Егор, отвечая на вопрос о своём будущем, сказал, что пока и сам не знает, где будет играть после января 2025-го.

Станислав Ильюченко: разрывает в Южной Корее и сделал дубль в ворота «Тоттенхэма»

Станислав Ильюченко – второй бомбардир в Южной Корее. 34-летний нападающий «Сеула» забил 14 мячей в 36 матчах. В гонке снайперов он преследует форварда сборной Черногории и «Инчхон Юнайтед» Стефана Мугошу, у которого 15 голов. До финиша южнокорейского чемпионата, который, как и в Беларуси, проводится по системе «весна-осень», остался всего один тур.

Во второй части сезона 12 клубов местной лиги разбиты на две группы. Шестёрка сильнейших определяет чемпиона и будущих участников азиатской Лиги чемпионов. В этой группе и находится «Сеул» Ильюченко, который занимает четвёртое место и уже не поднимется в топ-3. Впереди встреча с идущим вторым «Кимчхон Санму» (23 ноября). Остальные шесть команд борются за выживание. «Инчхон Юнайтед» Мугоши идёт на последнем месте и должен вылететь вне зависимости от результата на финише чемпионата.

Ильюченко – русский немец. Станислав родился в Калмыкии, в селе Яшалта. В середине 1990-х в пятилетнем возрасте переехал с семьёй в Германию. Там начал заниматься футболом, играл за молодёжную команду «Вестфалия» из Зоста. Профессиональную карьеру начал только в 20 лет в пятом немецком дивизионе в составе «Вестфалии» из Рюнена. Тем не менее сумел пробиться на достаточно высокий уровень.

В 2013 году Ильюченко перешёл в «Оснабрюк», за который поиграл в третьей лиге. В 2015-м нападающего подписал «Дуйсбург». В составе этой команды Станислав провёл три сезона во Второй Бундеслиге. Перед домашним ЧМ-2018 даже ходили разговоры, что Ильюченко может оказаться в РПЛ и получить вызов в сборную России. Тогда мощный центрфорвард ростом под 190 см набрал 7+6 в 31 матчах Второй Бундеслиги.

Станислав Ильюченко Фото: Пресс-служба ФК «Сеул»

«В 2017 и 2018 годах я общался со многими клубами РПЛ. Самым интересным было предложение «Локомотива», который как раз выиграл чемпионат России. Спортивный директор клуба прилетал в Дюссельдорф, мы встречались, но переход не состоялся», – вспоминал сам Ильюченко.

Предложения от Станислава Черчесова нападающий всё-таки не дождался и приезжал на ЧМ-2018 в качестве обычного болельщика сборной России. Выкладывал фотографии со своими детьми и женой – русской немкой Ириной – в футболках с российским триколором. А после завершения контракта с «Дуйсбургом» летом 2019-го Ильюченко неожиданно уехал в Южную Корею и на правах свободного агента подписал контракт с «Пхохан Стилерс». Ещё через полтора года был продан в «Чонбук Хёндэ Моторс» за € 975 тыс. С этой командой выиграл свой единственный трофей – стал чемпионом Южной Кореи.

Наконец, летом 2022-го Ильюченко ушёл в «Сеул», который заплатил за нападающего € 797 тыс. В Южной Корее Станислав забивает много – однажды он уже был вторым бомбардиром чемпионата. В сезоне-2020 русский немец положил 19 мячей за «Пхохан Стилерс», но тогда оказалось недостаточно того, чего наверняка хватило бы для победы сейчас.

О статусе Ильюченко в Южной Корее свидетельствует тот факт, что летом 2024 года он сыграл за сборную звёзд местной лиги в товарищеском матче с «Тоттенхэмом». Англичане выиграли со счётом 4:3, но Станислав оформил дубль в ворота топ-команды из Европы. На 52-й минуте классно сыграл на добивании, а ещё через пару минут забил в падении головой из вратарской. Эти голы стоит увидеть:

Ильюченко признавался, что старается действовать в стиле Роберта Левандовского – экс-звезды дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Действительно, есть что-то общее. В этот уикенд русскому немцу нужно превратиться в Левандовского и вырвать победу в гонке бомбардиров.