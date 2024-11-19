Новый разгром от сборной России! Второй гол — курьёзный шедевр

Сборная России выиграла все пять матчей в 2024 году с крупным счётом и всухую. Разница мячей – 26:0! Сегодня разгромили в Волгограде Сирию.

Валерий Карпин поменял все 11 позиций по сравнению с матчем с Брунеем. Можно сказать, четыре дня назад играл второй состав, а против участника плей-офф Кубка Азии – 2024 вышел первый. Место в воротах занял Максименко, линию обороны составили справа налево Самошников, Солдатенков, Осипенко и Горшков, в центре поля действовал треугольник Глебов – Фомин – Батраков, а в атаке Миранчук и Пиняев поддерживали с флангов центрфорварда Тюкавина.

Забить быстрый гол, в отличие от матча с Брунеем, команде Карпина не удалось. Хотя уже на второй минуте после того, как Тюкавин прессингом заставил ошибиться защитника сирийцев, Пиняев опасно бил в дальний угол, но не попал. Сразу стало понятно, что сборной России противостоит намного более сильный соперник, чем брунейские полулюбители. Как минимум с точки зрения игры в обороне. Сирийцы успешно ловили хозяев в офсайд и хорошо перекрывали центр – наши искали пространство на флангах и в полуфлангах, где слева Батраков взаимодействовал с Пиняевым, а справа зажигал Самошников.

Как ни удивительно, именно правый защитник из «Локомотива» превратился в главное оружие сборной России в атаке. От Миранчука и Тюкавина исходило мало остроты. Наши легко возвращали себе мяч после потерь, несмотря на стремление сирийцев контролировать его или забрасывать на пару действующих впереди игроков. А Самошников упустил свой первый из нескольких голевых моментов, когда Батраков в фирменном стиле исполнил угловой. Илья просто не попал как следует по мячу на дальней штанге.

В середине первого тайма тот же Самошников зарядил в штангу из-за штрафной после собственного перехвата. А на исходе получаса матча сборная России наконец забила долгожданный гол. Нулевая ничья явно нервировала Карпина. Всё началось с привычного длинного аута от Самошникова. Мы-то знаем, как он умеет выбрасывать, а сирийцы вряд ли изучали. Мяч отскочил к стоявшему на подборе Фомину, но у динамовца получилось плохое первое касание, которое вдруг превратилось в голевой пас – мяч отскочил к Осипенко, и ростовчанин сыграл в штрафной так, словно всю жизнь был форвардом. Сборная России повела и до перерыва на кураже могла забить ещё. Сирия с трудом отбилась.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что в перерыве ни Карпин, ни его испанский коллега Хосе Лана не сделали замен. В этом смысле матч становился похож на турнирный, где результат важнее проверки игроков. Сборная России продолжала доминировать, а у Пиняева газон горел под ногами. Но каждый раз, выходя на ударную позицию, Сергей стрелял по воробьям. Вингеру «Локо» надо бы ещё поработать над ударом.

Сирийцы впервые пробили по воротам Максименко лишь на 52-й минуте – Аль-Мавас лишь размял голкипера «Спартака». А в следующей атаке сборной России Самошников забил заслуженный на все 100% гол.

Правда, один из самых курьёзных для нашей национальной команды в нынешнем году. У Ильи явно получилась неточная передача с фланга, но мяч перелетел неудачно выбравшего позицию голкипера и влетел в сетку. Кажется, даже самого Самошникова развеселил этот «кикс».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После второго гола сборная России выдала мощный отрезок. Сирийцы всё хуже успевали за скоростями нашей команды. После часа матча Карпин выпустил Морозова с Садулаевым, и вингер «Ахмата» тут же отметился голевой передачей. Хозяева провели ещё одну отличную атаку по флангу, которую Горшков развил передачей на Лечи. Капитан Миранчук прочитал эпизод – сместился в центр к 11-метровой. И забил головой!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Молодой Батраков в целом, как обычно, радовал. Тем не менее именно после его ошибки сирийцы создали первый голевой момент в контратаке. Сборной России потребовался сейв Максименко после удара центрфорварда перуанской «Альянсы» Саббага. Более того, ещё через минуту Батраков неудачно вынес мяч головой из штрафной, и Саббаг получил новый шанс. На сей раз хозяев спасла от гола штанга. Кажется, при счёте 3:0 наши чуть-чуть потеряли концентрацию, поэтому случился провал с ошибками Батракова.

Но вскоре взбодрившихся сирийцев успокоил четвёртый гол россиян. Карпин выпустил Морозова во втором матче подряд, по-видимому, чтобы тот получил игровую практику, которой ему сейчас недостаёт в «Локомотиве». А Евгений в стиле Осипенко пошёл вперёд и хитрым движением ноги заработал 11-метровый. Дебютант сборной Сирии Матер, родившийся, выросший и играющий в Аргентине, отметил первое появление в национальной команде «привозом» пенальти. Осипенко же с «точки» оформил дубль.

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В концовке сирийцы лишились травмированного защитника Круму (его унесли на носилках), а наша команда упустила ещё пару возможностей забить пятый. Сборная России почти в шесть раз перебила команду Ланы: удары – 27:5, в створ – 11:3. Но даже от такого матча пользы намного больше, чем от «спарринга» с Брунеем.