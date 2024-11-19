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Россия — Сирия — 4:0, слова Валерия Карпина после матча, Дзюба, Осипенко, 19 ноября 2024 года

«Думаете, я ненормальный?» Карпин эффектно подвёл итоги года для сборной России
Кирилл Закатченко Григорий Телингатер
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Слова Карпина после матча с Сирией
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Победа над Сирией, серия с общим счётом 34:0, призывы вернуть Дзюбу — тренер ответил на всё.

Сборная России завершила 2024 год очередной победой с сухим счётом. На этот раз команда Валерия Карпина разгромила Сирию — 4:0. После матча главный тренер российской команды отметил атмосферу в Волгограде и не придал большого значения серии без пропущенных мячей. А ещё сообщил, что не слышал призывов болельщиков вернуть в команду нападающего Артёма Дзюбу.

Подробности матча с Сирией:
Новый разгром от сборной России! Второй гол — курьёзный шедевр
Новый разгром от сборной России! Второй гол — курьёзный шедевр

— Атмосфера показывает, что сборная нужна. Ходят и тут, и в Краснодаре именно на неё. Сборная должна собираться, должна жить. Поблагодарил всех ребят. Сбор прошёл идеально. Это касается не только результата, но и отношения ребят, теории, тренировок, требований. Сегодня идеально провели 75 минут, потом чуть устали, расслабились, допустили два удара. Были моменты в первом тайме, когда мы просто не попадали по мячу, когда завершали. Счёт мог быть другим. Перед матчем мы не говорили о результате. Говорили о том, как играть. Ребята выполняли эти требования на 100% в течение 75 минут.

— Сборная России одержала шесть побед с общим счётом 34:0.
— Ну и что? У меня есть удовлетворение от отношения ребят. Брать под одну гребёнку игры с Сербией и Брунеем — неправильно. Сегодня понравилось то, там — другое. Когда-то мы пропустим. Мы играем ради болельщиков. Ради этих 30 с лишним тысяч. Если ещё идут очки в рейтинг ФИФА — отлично.

— Обменяли бы эту серию на возвращение к официальным матчам?
— Вы как сами думаете? Любой нормальный человек вам что ответит? Или вы думаете, что я ненормальный? Согласились бы? Ну и я, естественно, согласился бы.

Максим Осипенко (слева)

Максим Осипенко (слева)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Понятно, что Осипенко бьёт пенальти в «Ростове», но были ли альтернативные варианты в прошедшем матче? Это ваше решение?
— Осипенко — первый штатный исполнитель. Следующий — Тюкавин. Если бы его не было на поле, то там уже решали бы.

— На стадионе был призыв вернуть Дзюбу в сборную России. Был соответствующий баннер.
— Я не видел и не слышал. Как я мог прислушиваться к болельщикам, если я не слышал. По поводу баннера — я на трибуну смотрю, что ли, во время игры?

— Обсуждали ли вы с футболистами, что матч приурочен к годовщине битвы за Сталинград?
— Я не говорил с футболистами о дате. Не обсуждали, к чему была приурочена игра, но это дополнительная мотивация для всех.

Что Карпин говорил после матча с Брунеем:
«Рекорд? И дальше что? Ни о чём». Огненный Карпин после матча России с Брунеем
«Рекорд? И дальше что? Ни о чём». Огненный Карпин после матча России с Брунеем
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