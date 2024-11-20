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Лучшие голы и сейвы 19-го тура Первой лиги: Акбашев со своей половины, дубль Секулича, Мамин отразил пенальти, видео

«Пушка страшная», мяч с середины и кипер-спаситель. Голы и сейвы тура Первой лиги. Видео
Константин Кринский
Лучшие голы и сейвы 19-го тура Первой лиги
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«Урал» и «Енисей» выдали нечто невероятное!

В Мелбет Первой лиге прошёл 19-й тур. Команды всё ближе к зимнему перерыву! Обо всех событиях прошедшего тура мы рассказали в нашем материале ниже.

Обзор 19-го тура
Две драки и чудо-гол со своей половины поля. Что произошло в туре Первой лиги
Две драки и чудо-гол со своей половины поля. Что произошло в туре Первой лиги

А теперь предлагаем вам выбрать лучшие гол и сейв в состоявшихся играх. К примеру, в номинанты на самый красивый мяч попали феноменальный удар Руслана Акбашева и сразу три гола из встречи «Урал» – «Енисей», а также некоторые другие.

А крутыми сейвами отметились пять голкиперов. Один из них — Алексей Мамин из «Урала», он отбил пенальти.

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