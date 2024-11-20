«Пушка страшная», мяч с середины и кипер-спаситель. Голы и сейвы тура Первой лиги. Видео

В Мелбет Первой лиге прошёл 19-й тур. Команды всё ближе к зимнему перерыву! Обо всех событиях прошедшего тура мы рассказали в нашем материале ниже.

А теперь предлагаем вам выбрать лучшие гол и сейв в состоявшихся играх. К примеру, в номинанты на самый красивый мяч попали феноменальный удар Руслана Акбашева и сразу три гола из встречи «Урал» – «Енисей», а также некоторые другие.

А крутыми сейвами отметились пять голкиперов. Один из них — Алексей Мамин из «Урала», он отбил пенальти.