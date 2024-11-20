Крутая развязка в Лиге наций! У Германии отняли победу наглым ударом

Сборная Германии выиграла группу в Лиге наций. Однако в последнем туре немцы не сумели победить в Венгрии. Матч закончился неожиданным финалом.

Юлиан Нагельсман после разгрома Боснии и Герцеговины оставил в основе всего двоих – опорника Андриха и, как ни удивительно, правого защитника Киммиха. Хотя капитан немцев получил повреждение в игре трёхдневной давности и был заменён, он опять появился на поле. Интересно, что в дебюте встречи с венграми Киммих едва не заработал новую травму. Довольно долго приходил в себя, получив по ноге от соперника, тем не менее продолжил матч. Железный человек.

Турнирной интриги встреча в себе не содержала. Германия досрочно стала первой, Венгрия финиширует третьей. Это, конечно, отразилось на мотивации футболистов, прежде всего немецких. Темп игры – не ураган, голевых моментов – минимум. Немцы впервые пробили лишь на 12-й минуте, да и ударом эту попытку Гнабри можно было назвать только с большой натяжкой. Венгры не угрожали воротам Нюбеля до середины первого тайма. Кстати, Нагельсман продолжает тасовать вратарей: Нюбель и Бауманн играют фактически по очереди.

Команда Марко Росси на мяче пыталась что-то придумывать. Вытягивала немцев на прессинг перепасовкой, путала соперника сменой позиций правого латераля Него и инсайда Шаллаи. На 23-й минуте именно Шаллаи и нанёс первый удар, а в следующей атаке хозяева создали настоящий момент. Быструю атаку завершал Шефер – Нюбель показал красивый сейв. Ещё до перерыва венграм выпал шанс забить, когда Надь обработал мяч спиной (!) после длинного заброса и, убегая один на один, решил пробить верхом. Голкипер «Штутгарта» и тут ловко справился с мячом.

Сборная Германии в первом тайме ничем не порадовала своих болельщиков. Было бы преувеличением сказать, что запасные немцев рвались доказать Нагельсману, что заслуживают места в стартовом составе. Фаворит не нанёс ни одного удара в створ. Не воспользовался и семью потерями мяча, которые венгры допустили на своей половине поля.

В перерыве Нагельсман поменял Киммиха на Госенса. И именно защитник «Фиорентины» в начале второго тайма нанёс первый удар немцев в створ. Сборная Германии при владении образовывала тройку сзади за счёт движения Андриха в глубину. Один из центрбеков Шлоттербек сделал заброс вперёд, а Гнабри принял мяч и поделился им с Госенсом. Вратарь венгров Дибус тоже показал, что не зря сегодня вышел на работу.

Видимо, Нагельсману и самому стало скучно смотреть на футбол без ворот, поэтому после часа игры он произвёл тройную замену, выпустив всех лидеров своего нападения – Хаверца, Мусиалу и Вирца. Хотя, скорее всего, это было плановое решение. Так или иначе атака немцев тут же проснулась. Сборная Германии создала голевой момент, однако Хаверц попал в штангу.

Вот только венгры уже поверили в себя. Почувствовали, что такую Германию можно и сломать. Через несколько минут надёжный, казалось бы, Андрих обрезал под прессингом, и команда Росси организовала контрвыпад на скорости. Центрфорвард Варга (тот самый, что получил памятную травму головы на Евро-2024) должен был забивать, но что сотворил Нюбель! Вытянул руку и в гандбольном стиле отразил мяч.

Даже при далёком от привычного качестве игры команда Нагельсмана сумела забить. Помог стандарт. После подачи углового Шлоттербек оторвался от опекуна и пробил в падении, а Дибус заметался на линии ворот – показывал, что его блокировали. Голкипер всё же кое-как парировал удар, но Нмеча дослал мяч в сетку. Судьи фола не нашли.

Этот пропущенный гол, казалось, высосал всю энергию из сборной Венгрии. В концовке у команды Росси вообще ничего не получалось. Тем не менее на последней минуте компенсированного времени отчаянная атака хозяев завершилась попаданием мяча в руку Коху. Судья поставил пенальти только после подсказки VAR и изучения повтора. Капитан хозяев Собослаи нагло исполнил 11-метровый «паненкой» по центру – и забил! Потрясающая развязка скучной игры.