«Я ждал этого матча всю жизнь». Необычный взгляд на игру России и Сирии

«Никто в мире не ждал эту игру, как я», – сказал мне перед матчем журналист Башар Саед Ахмад. Его отец – сириец, который учился в СССР, а мать – из Ростова-на-Дону. Там Башар и родился, спустя год уехал с родителями в Сирию, но через 18 лет вернулся в Россию и давно работает тут. Сейчас ему 37 лет.

«Я этого матча действительно ждал всю жизнь. Даже участвовал в переговорах при организации игры. Изначально пытались договориться на сентябрь, но там не получилось. Сирийская сторона затянула с ответом на запрос, а потом уже у РФС появилась договорённость с Вьетнамом и Таиландом. Болеть буду всё-таки за Сирию. Именно в этой стране я сформировался. Первый матч сборной России, когда я не за неё. Знаю лично футболистов сборной Сирии и сотрудников футбольной федерации, делал интервью с главным тренером, общаюсь с министром спорта страны. Правда, в Сирии эта должность чуть иначе называется. Представьте, я всё это время знал игроков только по переписке. С Аммаром Рамаданом дружу уже 11 лет, а увиделись впервые только сейчас в волгоградском отеле».

Башар Саед Ахмад Фото: «Чемпионат»

Башар так ждал эту игру, что сел на трибуну ещё за час до игры. Хотя в это время вокруг стадиона было чем заняться. На сцене у главного входа концерт давала группа «Мираж». А рядом автограф-сессию проводил Денис Глушаков. Очередь была настолько внушительная, что по численности казалась сопоставимой с посещаемостью матчей «Химок». Может, небольшое преувеличение, но с полузащитником сфотографировалась не одна сотня человек.

Очередь к Денису Глушакову Фото: «Чемпионат»

Рядом с шатром Глушакова болельщики могли поиграть в футбол. Причём с Погребняком и Алдониным! Увы, далеко не всем желающим удалось, но всё же. За полчаса до матча началась настоящая охота на экс-футболистов сборной России. Болельщики окружили их так, что им было тяжело сдвинуться с места. Пришлось вмешаться стюардам, которые буквально упрашивали собравшихся отпустить звёзд на стадион. Такая же ситуация получилась с легендой «Ротора» Валерием Есиповым, которого окружили фанаты и долго не отпускали.

Матч был приурочен к 82-й годовщине советского контрнаступления под Сталинградом. И это чувствовалось по многим деталям. Подсветка в цветах, правда, российского флага, присутствовала и на фасаде стадиона, и на мосту через Волгу. Стас Пьеха перед матчем исполнил песню «Не вставай на колени». Вряд ли тут была отсылка к BLM (в чемпионате Англии до сих пор футболисты встают на колено перед несколькими турами в сезоне), но выглядело так, словно темы перекликались.

Шоу перед матчем Россия – Сирия Фото: «Чемпионат»

В отличие от матча в Краснодаре, на этот раз было сразу понятно, где сидят гостевые фанаты. Их собралось прилично: на глаз – не меньше тысячи. Причём сирийцев пришли поддержать и представители других арабских стран. Можно было заметить флаги в том числе Марокко.

На гостевой трибуне был особенный вайб. Например, одно из скандирований: «Шаверма, шаверма». Традиционная сирийская одежда добавляла колорита. Как и барабаны, которые сильно отличались от тех, что были на фанатском секторе сборной России.

Барабаны болельщиков на матче Россия – Сирия Фото: «Чемпионат»

На этом матче болельщикам удалось сделать то, что не получилось в Краснодаре – запустить волну по стадиону. Сирийцы её охотно поддержали. В целом возникало странное ощущение, что все болели за всех. Сирийцы чуть ли не праздновали голы соперника, а некоторые российские болельщики поддерживали скандирование «Сирия-Сирия». Грань противостояния стиралась.

Из минусов можно отметить разве что отсутствие забитого до отказа стадиона (35 628 зрителей при вместимости в 45 568) и очереди за едой. В перерыве они были особенно внушительными. Многие просто не успели купить себе поесть. Точек продажи питания было немало, но они всё равно плохо справлялись со спросом.

Продажа еды на матче Россия – Сирия Фото: «Чемпионат»

После матча оба тренера на пресс-конференции отметили атмосферу. Валерий Карпин снова подчеркнул, что болельщики идут именно на сборную России, и ради этих 35 тысяч команда и собирается. Хосе Лана общение с журналистами закончил так: «От имени всей сборной хотим поблагодарить. Все 10 дней — понравилось всё: еда, отель, организация, люди. Спасибо».

В этом году сборная России уже больше не сыграет. Пожалуй, главный итог: даже в период изоляции матчи нашей команды имеют смысл. Особенно в регионах.