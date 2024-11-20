Месси идёт к величию, Бразилия валится, Кордоба мажет по пустым. Главное в отборе ЧМ

У Бразилии, Аргентины и остальных позади уже 2/3 матчей отбора на чемпионат мира 2026 года. Каждой сборной осталось провести по шесть встреч. К сентябрю следующего года определятся шесть команд, которые попадут на турнир напрямую, а одна поборется в стыках. Сейчас же завершился 12-й тур, где было немало интересного.

Достижение Лаутаро Мартинеса и рекорд Месси

Аргентина неудачно сыграла в первом ноябрьском матче — команда полетела в Парагвай, где при странном судействе умудрилась проиграть 1:2. Такое случилось уже в третий раз в отборе, но результат никак не повлиял на место в таблице. Команда Скалони легко держит первую строчку. Следом аргентинцев ждала домашняя встреча с аутсайдером группы — Перу. И, казалось, разозлённая сборная накидает сопернику уж очень много мячей.

Но не тут-то было. Перуанцы встали в своей штрафной, грамотно отбивались, и всё могло вообще закончиться ничьей. Однако на 55-й минуте Месси взял всё в свои ноги, набросил мяч в штрафную на Лаутаро Мартинеса, который красивым ударом с лёта положил его в сетку. Интересно, что нападающий «Интера» сравнялся по количеству голов за сборную с Диего Марадоной (теперь у них по 32 мяча) и вошёл в топ-5 лучших снайперов в истории команды.

А вот у Лео ещё более крутое достижение — он сравнялся по количеству ассистов за сборные с Лэндоном Донованом, которому принадлежит мировой рекорд — 58 передач. То есть в следующем году Месси может стать единолично лучшим в истории.

Лионель Месси в матче с Перу Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Кстати, в медиа продолжается активное обсуждение возможного участия Лео в ЧМ-2026 в США. Недавно выступил главный тренер сборной США Почеттино, заявивший, что не сомневается в возможностях футболиста. Сам Месси никаких подтверждений этому не давал. Неудивительно. Ведь до турнира ещё полтора года.

Бразилия: концентрация на Винисиусе, а не на футболе

Бразилия продолжает неубедительно выглядеть в отборе. После ничьей с Уругваем команда зафиксировалась на пятом месте в группе. Понятно, что выходу на ЧМ-2026 ничто не угрожает, но отставание от лидирующей Аргентины — семь очков. Явно не то, что хотели бы видеть болельщики.

Ощущение, что бразильцы сконцентрированы на другом. А именно — на создании культа Винисиуса Жуниора. Перед матчем с Уругваем на трибунах появился огромный баннер в поддержку футболиста. Причём его фигура возвышалась над Пеле, Роналдо, Гарринчей и остальными. Хотя заслуг у тех, кто ниже, явно больше. Такая вот народная любовь.

Федерация тоже интересным образом поддержала игрока: ему вручили сертификат, где было сказано, что предки футболиста родились в Камеруне. Так что теперь он играет с маленьким флагом этой страны на футболке.

Винисиус Жуниор в матче с Уругваем Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Все эти церемонии едва не затмили сам матч. А там Бразилия действительно выглядела очень средне. Никакого игрового преимущества над Уругваем не было, ничья — закономерный исход. Да, у Вини были шансы забить, но он бахнул мимо.

Соперники во втором тайме обменялись мячами, а для бразильцев это уже вторая подряд ничья в отборе. Но хотя бы перестали проигрывать — единственный плюс. А вот Уругвай поднялся на вторую строчку — сейчас это главный преследователь Аргентины.

Проклятие Колумбии и прерванная серия Боливии

В матче третьей и четвёртой команд отбора тоже было горячо. И одновременно парадоксально. Эквадор очень быстро забил — уже на седьмой минуте Валенсия отпраздновал очередной мяч за сборную. А вот дальше начались странности: Колумбия ожидаемо забрала мяч под контроль, но ворота соперника словно заколдовали. Кордоба мазал по пустым, плюс его партнёры раз за разом упускали возможности забить. На 34-й минуте после фола на нападающем «Краснодара» был удалён Инкапье. Казалось, хоть это поможет. Но нет — ни игра в большинстве, ни куча замен не позволили забить хотя бы один мяч. Эквадор благодаря трём очкам поднялся на третье место.

А вот Боливия благодаря ничьей с Парагваем осталась в зоне стыковых матчей. Хоть две предыдущие встречи команда и проиграла с общим счётом 0:10, но на своём поле она не допустила продолжения истории. Теперь главное — удержаться там, ведь основной преследователь — сборная Венесуэлы — всего в одном очке позади.