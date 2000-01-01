Месси повторил мировой рекорд по голевым передачам за сборную
Лионель Месси сделал голевую передачу на Лаутаро Мартинеса и помог Аргентине обыграть Перу (1:0) в отборе ЧМ-2026. Благодаря этому Лео повторил мировой рекорд по ассистам за сборную!
Крутое достижение
На счету Месси теперь 58 голевых передач за сборную Аргентины. Это повторение мирового рекорда, который уже 10 лет удерживает американец Лэндон Донован.
Месси повторил мировой рекорд по голевым передачам за сборную
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