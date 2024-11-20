Лучшее поколение в истории Узбекистана. 5 человек, которые тащат сборную-феномен на ЧМ

Кажется, у сборной Узбекистана родилось лучшее поколение в истории. На последнем Кубке Азии команда дошла до четвертьфинала, где лишь по пенальти уступила будущему победителю — Катару.

Затем была Олимпиада, на которую Узбекистан отобрался впервые. Да, выйти в плей-офф не получилось — узбекистанцы набрали в группе всего одно очко. Но, во-первых, были очень сильные соперники: сборная Египта, которая дошла до полуфинала Игр, и Испания, выигравшая турнир. А во-вторых, сам факт участия Узбекистана в Олимпиаде — это уже огромный успех.

Сейчас команда Сречко Катанеца рвётся на чемпионат мира — 2026. Узбекистан набрал 13 очков из 18 возможных и на данный момент идёт вторым в своей отборочной группе. А второе место как раз даёт прямую путёвку на ЧМ. Разумеется, дело ещё не сделано. Впереди четыре отборочных матча, так что расслабляться Узбекистану ни в коем случае нельзя. Сборная ОАЭ, например, отстаёт от команды Катанеца всего на три очка. Положение в группе может измениться — и не раз.

Тем не менее главных героев сборной Узбекистана можно — и нужно! — выделить уже сейчас. В отборе на ЧМ они пока добились лишь промежуточного результата. Но нет сомнений, что им по силам выполнить задачу и отобраться на турнир в 2026-м.

Сречко Катанец Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Каким бы классным ни было поколение футболистов, важнейший вопрос — в чьи руки оно попадёт. Командой Узбекистана с 2021 года руководит словенец Сречко Катанец. В прошлом он был заметным футболистом: выступал, в частности, за звёздную сборную Югославии, «Штутгарт» и «Сампдорию», в составе которой доходил до финала Кубка чемпионов. Почти сразу после окончания карьеры игрока Катанец стал тренером, и его главной специализацией, так уж сложилось, стали сборные.

В тренерской карьере Катанеца всего два клуба (словенская «Горица» и греческий «Олимпиакос») и целых пять сборных: Узбекистана, Ирака, ОАЭ, Северной Македонии и Словении. Причём последнюю Сречко тренировал дважды: с 1998-го по 2002-й и с 2013-го по 2017-й. Второй заход в родную сборную получился неудачным: словенцы не отобрались ни на Евро, ни на ЧМ. А вот в первый раз Катанец поработал в сборной отлично: при нём команда квалифицировалась на Евро-2000 и ЧМ-2002. Это были первые крупные турниры для сборной независимой Словении — после распада Югославии.

Руководство сборной, подготовка к крупным турнирам — это совершенно особая работа, она очень сильно отличается от клубной. Катанец в этих делах человек опытный. Плюс до Узбекистана у него уже был опыт работы в странах Востока. В частности, со сборной Ирака он выходил в плей-офф Кубка Азии в 2019-м: в 1/8 финала команда Катанеца уступила будущему победителю — Катару. В 2024-м Сречко тоже вылетел в плей-офф Кубка Азии от будущего победителя Катара — но уже со сборной Узбекистана и в четвертьфинале.

Катанец вошёл в историю сборной Словении как тренер, который подарил ей первые крупные турниры. Пришло время занять аналогичное место и в истории сборной Узбекистана!

Абдукодир Хусанов Фото: Футбольная ассоциация Узбекистана

Интересно, каких людей на планете больше: тех, кто родился 29 февраля, или тех, кто в 19 лет переехал из чемпионата Беларуси в чемпионат Франции и быстро там заиграл? Вопрос открытый. Но есть как минимум один человек, с которым приключилось и то, и другое. Это Абдукодир Хусанов.

Сегодня Хусанов — один из самых перспективных защитников Лиги 1. «Ланс» подписал его из клуба «Энергетик-БГУ» перед началом прошлого сезона и, кажется, сорвал куш. Первый сезон у Абдукодира ушёл на адаптацию, он играл не очень много (11 матчей в чемпионате плюс по две игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы). А сейчас защитник из Узбекистана — твёрдый игрок основы. Он даёт качество, прогрессирует и дорожает.

В сборной, как и в клубе, Хусанов играет в тройке центральных защитников. Чаще всего в связке с ним выходят Рустам Ашурматов из «Рубина» и Хусниддин Аликулов из турецкого «Ризеспора». В шести отборочных матчах ЧМ Узбекистан пропустил всего пять мячей. Четыре встречи команда отыграла «на ноль». Это, безусловно, заслуга всей сборной. Но роль центра обороны в этом достижении очень велика.

Что касается Хусанова, то он невероятно одарён физически. В 20 лет отлично ведёт борьбу и ставит корпус. Сдвинуть его с места очень сложно — даже атлетам из Лиги 1. Плюс, несмотря на юный возраст, Абдукодир уже достаточно опытен. Он отыграл полтора сезона в «Энергетике», сейчас рубится в основе «Ланса». Парень работает со Сречко Катанецом, Франком Эзом (в «Лансе») — это отличная школа.

Со сборной Хусанов выиграл молодёжный Кубок Азии, выступил на Олимпиаде. На взрослом Кубке Азии в начале 2024-го он от свистка до свистка отыграл три матча, а четвертьфинал с Катаром пропустил из-за перебора жёлтых карточек. В отборе на ЧМ Хусанов также стабильно выходит в старте. К 20 годам у него уже 18 матчей за первую сборную.

В Азии растёт новый топовый центрдеф. Он уже многое может — и обещает стать ещё круче. Так что не Ким Мин Джэ единым!

Аббосбек Файзуллаев Фото: Футбольная ассоциация Узбекистана

В отличие от Хусанова, Аббосбек Файзуллаев пока не играет в топ-лиге. Но по всему видно, что он способен потянуть уровень больших чемпионатов. Аббосбек стабильно хорош в ЦСКА. Он постепенно становится лидером нападения в сборной. И недаром именно его признали лучшим молодым игроком года в Азии. Это огромное достижение!

После неожиданно яркого первого сезона в ЦСКА были опасения, что Файзуллаев станет жертвой пресловутого «синдрома второго сезона». Но пока они не подтверждаются. Из-за участия в Олимпиаде Аббосбек летом чуть позже присоединился к клубу, ему потребовалось время, чтобы набрать форму. Но как только Файзуллаев пришёл в себя, он заиграл как прежде — ярко и результативно.

Файзуллаев и Хусанов — главные узбекистанские таланты новой волны. Но если Хусанов — центральный защитник, то есть человек, который разрушает игру соперника, то Файзуллаев как раз наоборот — игровик. Он всё время ищет мяч, лезет в дриблинг, бьёт по воротам, забивает. Он создаёт игру, даёт зрелище. Файзуллаев — главный по эстетике в сборной Узбекистана.

По голам в отборе ЧМ Аббос тоже один из главных. Он забил три мяча, и все три — в ноябре. Два гола завалил Катару. И оба — головой! При росте 170 см! Ещё один мяч Файзуллаев отправил в ворота сборной КНДР. Ему наверняка было очень важно забить, потому что до игры с Катаром он не мог отличиться за сборную с января. Тогда на Кубке Азии Аббос забил победный мяч в ворота Таиланда в 1/8 финала.

Пожалуй, сейчас главное беспокойство насчёт Файзуллаева — чтобы его не заездили. Из-за участия в Кубке Азии у него не было полноценного отпуска зимой. Из-за участия в Олимпиаде у него не было полноценного отпуска летом. Помимо выступлений за сборную, он постоянно играет за ЦСКА. А футболист он всё ещё молодой. Очень важно его не перегрузить.

Впрочем, пока Аббосбек справляется. Пожелаем ему не сбавлять темп и продвинуться от лучшего молодого игрока Азии к лучшему игроку Азии вообще — среди всех.

Эльдор Шомуродов Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

Узбекские звёзды новой волны очень хороши. Но они только набирают силу. А Эльдор Шомуродов — сложившийся мастер. И при всех многочисленных талантах Файзуллаева и Хусанова пока именно Шомуродов — главная звезда сборной Узбекистана.

Несмотря на трудности, Шомуродов продолжает биться за место под солнцем в Италии. Солнца там вроде много, но места под ним хватает далеко не всем. Эльдор уходил в аренду из «Ромы» и в «Специю», и в «Кальяри». Этим летом он остался в Риме, куда как раз подвезли Артёма Довбика. Очевидно, в основной состав. И тем не менее Шомуродов выгрызает игровое время и использует его по максимуму. Он оформил 1+1 в Серии А, проведя на поле всего 79 минут.

Что бы ни происходило в Италии, в сборной статус Шомуродова не подлежит сомнению. Он капитан и лидер национальной команды. Именно он забил исторический первый гол Узбекистана на Олимпиаде. К большому сожалению, Эльдор пропустил последний Кубок Азии из-за травмы. Возможно, если бы он мог играть, Узбекистан прошёл бы дальше четвертьфинала.

Шомуродов, безусловно, талантливый игрок. Но гением его уж никак не назвать. И тем не менее он пробился в Серию А и цепляется за любую возможность там играть, не соглашается на меньшее. Эльдор — боец и пахарь. Помимо футбольных качеств, он даёт сборной необходимый дух борьбы. Когда рядом такой игрок, невозможно не выкладываться. Шомуродов — пример для молодых узбекистанских футболистов. Играть и даже тренироваться рядом с ним — это очень хорошая школа. И футбольная, и наверняка житейская.

Шомуродов уже навсегда в истории сборной Узбекистана. Он лидер по количеству забитых мячей. Но если он поможет команде отобраться на ЧМ и в 2026-м выведет её на поле с капитанской повязкой, его имя в истории сборной будет написано ещё крупнее.

Остон Урунов Фото: Robert Cianflone/Getty Images

После знаменитого фото с пакетами из дорогих бутиков, ухода из «Спартака» и странного сиюминутного появления в «Урале» Остон Урунов лихо пересобрал карьеру. Многие уже успели его списать — а меж тем Остону всего 23 года. И сейчас он вновь даёт понять, почему несколько лет назад его считали таким большим талантом. Сейчас он вновь показывает, на что способен на поле.

Остон Урунов — чемпион Ирана! После «Урала» он пришёл в себя в узбекистанском «Навбахоре», а затем отправился в «Персеполис». Это одна из двух главных команд Ирана, и там Остон быстро стал основным: в 23 матчах забил восемь мячей. К слову, за вторую главную иранскую команду, «Эстегляль», играет партнёр Урунова по сборной Жалолиддин Машарипов. Тот самый, у которого в «Аль-Насре» седьмой номер забрал Криштиану Роналду.

Но вернёмся к Урунову. В сборной он играет либо на флангах атаки, либо в середине поля. Остон крайне универсален. И не только в выборе одежды, как выясняется. Его главный хайлайт в сборной — гол в ворота Кыргызстана в отборочном матче ЧМ в октябре: пас пяткой Шомуродова, Урунов накручивает двоих и бьёт над ушами вратарю. Итог — 3:2, Узбекистан побеждает в гостях в региональном дерби.

Очень здорово, что Урунов наконец находит себя. Сколько было случаев, когда молодые талантливые игроки сворачивали не туда и лишались возможности себя реализовать! В какой-то момент казалось, что подобное может произойти и с Остоном. Но, похоже, он нашёл правильный путь. Главное — вновь не свернуть в сторону бутиков.