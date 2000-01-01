Самые дорогие составы европейских сборных
Групповой этап Лиги наций завершён. В честь этого Transfermarkt сделал подборку самых дорогих европейских сборных. Кто вошёл в топ-5?
5-е место — Испания
Стоимость игроков «Фурия Роха» — € 781 млн.
4-е место — Германия
Состав бундестим оценивается в € 782 млн.
3-е место — Португалия
Общая стоимость португальской команды — € 792 млн.
2-е место — Англия
Состав «трёх львов» оценивается в € 996 млн.
1-е место — Франция
Стоимость игроков «трёхцветных» — € 1,01 млрд.
Самые дорогие составы европейских сборных
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