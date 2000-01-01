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Сборная России выдала рекордную сухую серию
Сборная России выдала рекордную сухую серию
Сборная России обыграла Сирию со счётом 4:0. Это позволило установить рекорд по количеству сухих матчей в истории!
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Стена!
Стена!
Россияне выиграли всухую шесть последних встреч с общим счётом 34:0. Парни Карпина не пропускают с октября 2023 года. По данным Opta, ещё никогда сборная Российской империи/СССР/СНГ/России не проводила столько матчей без пропущенных мячей подряд.
Сборная России выдала рекордную сухую серию
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