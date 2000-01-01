Сборная России выдала рекордную сухую серию

Стена!

Россияне выиграли всухую шесть последних встреч с общим счётом 34:0. Парни Карпина не пропускают с октября 2023 года. По данным Opta, ещё никогда сборная Российской империи/СССР/СНГ/России не проводила столько матчей без пропущенных мячей подряд.