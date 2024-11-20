«В «Спартаке» было чувство нереальности». Начинал при Каррере, а теперь рвётся назад в РПЛ

В последние полгода у «Урала» не всё стабильно: две смены тренера, а также вылет клуба из РПЛ в Первую лигу. Мы поговорили с воспитанником екатеринбургского футбола Артёмом Маминым о проблемах команды, о его периоде в «Спартаке» и будущих целях в футбольной карьере.

Как отнёсся к отставке Аверьянова и назначению Шатова

— Получится у Олега Шатова в качестве тренера?

— Человек много лет играл на высоком уровне и в сборной России, работал с хорошими тренерами. Конечно, тренерство — это совершенно иное направление, но если ему это интересно, то почему нет? У него есть хорошая возможность проверить себя в такой ситуации.

Олег Александрович пока провёл не так много занятий, поэтому пока трудно сказать, каков он как тренер. Но видно, что эмоциональный и требовательный. Наверное, как и в бытности игроком, делает акцент на атакующие действия. Шатов — легенда уральского футбола. Немногим с Урала удалось поиграть на высоком уровне и в сборной России на чемпионатах мира и Европы.

Олег Шатов Фото: ФК «Урал»

— Уход Аверьянова удивил?

— Если честно, это было неожиданно. Но, видимо, руководство не устраивало положение в турнирной таблице. Решили, что команде нужна встряска и новый эмоциональный импульс.

Как переживал вылет в Первую лигу и была ли критика

— Прошлый сезон вы начали с победы над ЦСКА, после пяти туров шли на втором месте. Что потом пошло не так?

— Тут комплекс факторов, сложно назвать одну причину. Многое сложилось против нас и нашей работы.

— Как вылет «Урала» восприняли в команде и Екатеринбурге?

— Случилось очень неприятное событие для руководства клуба, футболистов и всех жителей города. Досадно занести себя в отрицательную историю.

— Встречался с негативом в свой адрес в социальных сетях?

— В первое время были не очень приятные комментарии. А потом подутихло, и все это приняли.

— Что испытывал тогда?

— Сначала – опустошение, непонимание. Не верилось, что это произошло с нами.

— Не было мысли об уходе из команды?

— Первые мысли: нужно помочь «Уралу» вернуться обратно в РПЛ. Я же поучаствовал в вылете команды, поэтому хочу отплатить клубу из родного города.

— Ты два года тренировался у Гончаренко. Какой он?

— У него была высокая интенсивность тренировок. Гончаренко — строгий и требовательный тренер. На установках он часто приводил в пример великих спортсменов и людей.

— Как воспринял его уход?

— Смена тренера всегда меняет эмоциональный фон. Как ни крути, так происходит везде. Сложно сказать, помогла ли эта отставка, но у нас что-то не получалось — это факт. В руководстве клуба должны говорить, нужна ли была эта отставка. Я футболист, и моя задача – выходить на поле и показывать результат.

Гончаренко и Аверьянов Фото: РИА Новости/ФК «Урал»

— При этом сменил Гончаренко не опытный «спасатель», а малоизвестный за пределами Екатеринбурга тренер Аверьянов.

— Ну почему малоизвестный? Он очень много лет в «Урале» и отдаёт всего себя клубу и городу. Аверьянов поработал со многими тренерами, у каждого что-то почерпнул и добавляет своё. Я считаю, правильно, что доверяют тренеру из своей системы — нужно давать пробовать. Это как с молодыми футболистами: ты не знаешь, что получится, когда даёшь ему шанс.

— А к присутствию на скамейке президента клуба уже привыкли?

— Конечно. Уже сколько лет работаем вместе. Но в первых матчах было непривычно, потому что редко где увидишь президента клуба на скамейке запасных. Футболисты все разные. Кого-то президент на лавке вдохновляет, а для кого-то это определённое давление.

Но он всегда душой и сердцем за команду. Григорий Викторович очень любит футбол и многое сделал для «Урала» и Екатеринбурга. Его 100% можно назвать иконой екатеринбургского футбола — без Иванова нельзя представить «Урал».

Чем Первая лига лучше РПЛ?

— Чем отличается Первая лига от РПЛ?

— В Первой лиге больше силовых команд, единоборств и подборов. А в РПЛ больше мастерства, особенно у первой восьмёрки. Плотность и борьба компенсируют уровень футбола, тем более есть искусственные поля, на которых привыкли играть домашние команды. Есть города с другими часовыми поясами. Перед Хабаровском и Красноярском тренеры специально разрабатывают план, во сколько ложиться спать и во сколько нужно прилетать. Но я уверен, что Первая лига только закалит «Урал».

Артём Мамин Фото: ФК «Урал»

— Как тебе футбол без VAR?

— Мне не особо нравится, когда из-за VAR большие паузы, долго просматривают эпизоды. В этом есть минус.

— А без Fan ID?

— Отлично! Я считаю, что он не нужен. Наши болельщики отлично заполняют стадион. Спасибо им большое за поддержку!

— Можешь пообещать им, что уже в следующем сезоне «Урал» снова будет в РПЛ?

— Могу пообещать, что мы отдадим все силы и возможности ради этого.

Каково попасть в академию «Спартака» в 13 лет?

— Отмотаем плёнку лет на 20 назад. С чего начинался футбол у тебя?

— Как большинство мальчиков, я начинал со двора, где играл с ребятами. Потом родители отвели нас с братом в футбольную секцию в Берёзовском. Футбол запал мне в душу. Через несколько лет перешёл в школу «Урала».

— А как попал в «Спартак»?

— На Кубке РФС в Сочи меня заметили селекционеры и пригласили на просмотр. Вместе с отцом и братом поехали на неделю в «Спартак». Потом они уехали, а я остался ещё ненадолго. В конце концов сказали приезжать после Нового года уже с вещами. Мне было 13-14 лет.

— Не было страшно было уезжать в Москву одному в таком возрасте?

— Конечно, какой-то страх присутствовал, потому что уезжаешь от родителей в незнакомый город, где никогда не был. Но всё сложилось хорошо.

— Как жилось в Москве после Екатеринбурга?

— Я был молодым пацаном и жил в интернате с другими ребятами. Было много приезжих, но мы сразу нашли общий язык.

Артём Мамин Фото: spartak.com

— Какие были эмоции от попадания в академию «Спартака»?

— Было «вау». Я же очень хорошо знал «Спартак». Это самая знаменитая команда в 1990-е годы, которая всегда становилась чемпионом, борется за высокие места, играет в Лиге чемпионов и собирает лучших ребят со всей России. Я и представить не мог, что однажды окажусь в «Спартаке». Было чувство нереальности.

— Что запомнилось из тех времён?

— К нам приезжали ветераны «Спартака»: делились своим опытом и рассказывали разные истории. Часто приходил Фёдор Черенков, общались с ним. Это сильно вдохновляло и прибавляло мотивации для того, чтобы расти.

Президентом академии был Сергей Юрьевич Родионов, который и сам играл в чемпионские годы. Все тренеры — бывшие футболисты сборной России и «Спартака».

— Кто с вашего года вырос в топ-футболиста?

— С нашего года мало кто заиграл на высоком уровне. Буквально несколько человек, которых можно сосчитать по пальцам одной руки. В академии и молодёжке «Спартака» я был вместе с Максименко, жили в одной команде. Саня — нормальный парень, весёлый и добрый. Ещё был Литвинов. Они уже тогда выделялись среди ровесников.

— В 2017 году «Спартак» выиграл долгожданное чемпионство. Насколько сильно это повлияло на молодёжную команду?

— Нас с самого детства приучали к мысли, что есть только первое место. В каждом матче выходили побеждать. Поэтому даже после чемпионства «Спартака» в РПЛ в молодёжной команде не было премиальных или ещё чего-то. Эта победа была большим плюсом для престижа академии.

— Когда тебя стали подключать к тренировкам основы?

— Молодёжка, «Спартак-2» и основная команда занимались в Тарасовке. В любой момент тебя могли перекинуть с тренировки молодёжной команды к основе, если там не хватало футболистов. Такое происходило постоянно. На летних сборах также брали несколько человек. Но сначала нужно заиграть в «Спартаке-2», чтобы на тебя обратили внимание в первой команде. Существует вертикаль.

— Вторая команда необходима?

— Это правильная система. Ребята должны прогрессировать, расти и показывать, что достойны представлять первую команду. На тот момент «Спартак-2» играл в Первой лиге, и ребята из молодёжки проскочили Вторую лигу. Уже в ФНЛ обрастали мясом.

— Непривычно было впервые тренироваться у иностранца — Карреры?

— Да, но у него был переводчик. Каррера тоже играл защитника, поэтому очень мне помогал. Он говорил о нюансах игры в обороне: о расположении корпуса, как правильно двигаться и перемещаться. Я многому у него научился.

— Каким получился дебют в РПЛ в матче с «Ростовом»?

— Это не передать словами. Ты тренируешься, работаешь и ждёшь своего шанса. И даже когда получаешь его на небольшое количество времени — это очень круто. Сразу после дебюта в РПЛ поехал в аэропорт и улетел в Тюмень на игру «Спартака-2».

Массимо Каррера Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Спустя пять месяцев ты попал в заявку на матч Лиги Европы с «Вильярреалом». Удивился?

— Я уже долгое время тренировался с основой. Даже сидя на скамейке запасных, готовился и ждал шанса, потому что в футболе всякое бывает: у одного не получается, другой приболел. Если ты попадаешь в заявку, то ты боевая единица и на тебя рассчитывают.

Как Григорий Иванов повлиял на уход из «Спартака»?

— Почему ушёл из «Спартака» в «Урал»?

— В «Спартаке» произошли тренерские перестановки. Меня стали всё реже привлекать к основному составу, а контракт заканчивался. Мы общались с руководством о дальнейших перспективах, и я для себя принял решение, что сейчас нужно двигаться дальше, ведь мне хотелось расти и играть. И тут поступило предложение от «Урала».

— Были другие варианты?

— Были «Химки», которые на тот момент шли в Первой лиге на первом месте. Но мне позвонил Григорий Викторович, и я принял решение вернуться в Екатеринбург.

Григорий Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Чем запомнился «Спартак»?

— Этот клуб дал мне футбольное образование. Я многому там научился в футбольном и жизненном плане. Можно сказать, что «Спартак» — мой второй дом. Каких-то обид на клуб нет, потому что понимаю: это футбольная жизнь. У каждого своя судьба. Если бы была возможность вернуться в «Спартак», со спокойной душой сделал бы это.

— Ты успел поработать с Личкой во время аренды в «Оренбурге». Марцел уже там ставил атакующий футбол?

— Да. Как только он приехал, по нему было видно, что у него европейский склад ума и мышление. Его команда должна играть в атакующий футбол и не бояться быть с мячом. Нельзя сказать, что у него была философия «мы забьём сколько захотим, а вы — сколько сможете», но акцент делался на атаку. Для него футбол — зрелище для болельщиков. Ему не нравится, чтобы команда оборонялась весь матч почти без моментов. При Личке и я прибавил в атакующем компоненте. У каждого тренера перенял что-то своё.

— Переход Лички в «Динамо» — вознаграждение для него?

— Его «Оренбург» потом провёл хороший сезон в РПЛ. Поэтому можно сказать, что да, ведь Личка заявил о себе.

— Застал безденежье в «Томи»?

— Я пробыл в команде всего несколько месяцев, и потом меня отозвали из аренды обратно в «Урал». Проблемы с деньгами в «Томи» уже начинались. Со мной успели рассчитаться, а потом становилось всё хуже и хуже. Можно сказать, что «Урал» вовремя вернул меня назад.

— Не так давно вы прошли «Балтику» в Кубке России. Как тебе нынешний формат турнира?

— Это интересный формат. Мне нравится, потому что много матчей, в которых есть возможность себя проявить. Может быть, есть какая-то несправедливость, что при старом формате больше команд из других лиг проходило дальше, а сейчас – только четыре в 1/4 финала Пути регионов. Но не мне это оценивать.

Почему готов ехать играть в Бельгию или Хорватию?

— Присутствие рядом в «Урале» родного брата Алексея вдохновляет?

— Мы постоянно вместе. Вдвоём ездим на тренировки и обратно, живём рядом. Мы друг друга поддерживаем и часто общаемся. У нас есть особая связь, как у братьев-близнецов — знаем друг друга с детства. Но нет такого, что буду уходить в другой клуб только с ним. У него свой путь, у меня — свой. Сейчас наши пути сошлись, и мы помогаем «Уралу». Никто не знает, что будет завтра. Я всегда радуюсь, когда брат играет за «Урал», переживаю за него.

— У тебя есть хобби?

— Летом люблю съездить на рыбалку — у меня друзья рыбаки. Но у меня нет каких-то крутых обвесов — всё по-простенькому, потому что не так часто езжу. Я не такой большой профессионал, но мне нравится это занятие. Но в основном свободное время провожу с семьёй.

Люблю поиграть в большой теннис с братом. Ещё со времён «Спартака» люблю это дело. Сейчас тоже в свободный день стараемся поиграть. Григорий Викторович на зимних сборах устраивает турниры по теннису. Победителю полагаются сувениры и маленькие подарки. В падел ещё ни разу не играл, но хочу попробовать. Может, в отпуске получится.

Артём Мамин Фото: Из личного архива Артёма Мамина

— Глушенков недавно заявил, что выпивает литр пива после матчей. Это нужно футболистам?

— Не считаю, что нужно. Но у каждого своё видение. Если один-два бокала пива после игры тебе не мешают, то почему нет. Я никого не призываю этого делать, но каждый сам решает, как ему восстанавливаться.

— Реально из «Урала» попасть в сборную России?

— Любой футболист мечтает надеть майку сборной России. Я не исключение. Конечно, не очень хорошо, что наша сборная не участвует в международных турнирах. Но ситуация такова, что её нужно принять и к ней привыкнуть. Не считаю, что матчи с Брунеем и Сирией идут во вред сборной России. Она должна существовать, хотя команде очень сложно подбирать соперников.

— А есть желание поиграть в Европе?

— Да, хотелось бы, даже без разницы где. Просто посмотреть, как там люди живут, работают и тренируются, как устроена их футбольная система. Поехал бы спокойно в условную Бельгию или Хорватию.

— Россиянин Ильюченко зажигает в Корее. Ты бы сорвался в экзотический чемпионат?

— Почему нет? Никогда не говори никогда. Футбол может завести куда угодно.

— Какая твоя главная цель на данный момент?

— Принести максимальную пользу «Уралу» и помочь команде вернуться в РПЛ. И, конечно, расти, получать больше игрового времени и показывать себя.