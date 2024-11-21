Уход из «Реала» — проклятие? У звёзд великого состава 2010-х мало поводов для радости

Игра за «Реал» для многих считается высшим достижением в карьере, но есть ли футбольная жизнь после мадридского клуба? Рассказываем, что стало с бывшими звёздочками «Реала» и как сложилась их дальнейшая судьба.

Марсело

Марсело Фото: Wagner Meier/Getty Images

Выиграв ЛЧ и Ла Лигу в сезоне-2021/2022, бразилец уехал в «Олимпиакос». В Греции его встретили 25 тысяч фанатов эпичным пиротехническим шоу, а сам футболист прихватил с собой Хамеса Родригеса. В итоге Марсело продержался в Пирее всего полгода: разругался с главным тренером Мичелом (не путать с тёзкой из «Жироны»), проиграл конкуренцию будущему спартаковцу Олегу Рябчуку и расторг контракт с греками.

Зато на бразильца был высокий спрос на родине, и через несколько недель он вернулся в родной «Флуминенсе», где, казалось, нашёл своё место. В первом сезоне выиграл Кубок Либертадорес и вообще частенько радовал публику голами.

Недавно счастливая пора завершилась — снова из-за ссоры с тренером. Бразилец отказался слушать тактическую установку перед выходом на замену, после чего клуб расторг с ним контракт. Что будет дальше с карьерой защитника — непонятно.

Хамес Родригес

Хамес Родригес Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Колумбиец при всём таланте никак не мог раскрыться после ухода из «Реала». В «Эвертоне» показывал класс только при Анчелотти, а потом уехал в Катар. Казалось, на этом его карьера завершена, но уже через год Хамес сбежал — потом рассказывал об ужасах катарской кухни.

Как мы упомянули, с помощью Марсело колумбиец вернулся в Европу и провёл неплохой сезон в «Олимпиакосе»: играя с десяткой на спине, оформил 5+5 в 17 встречах. Но уже в марте 2023 года стороны расторгли контракт. По некоторой информации, Хамес тоже впал в немилость у Мичела, ругавшего хавбека за вальяжность на тренировках.

Летом 2023-го Хамес уехал в бразильский «Сан-Паулу», но и там его неохотно выпускали на матчи — хотя Рафинья Алькантара рассказывал о работоспособности и высоком уровне Родригеса. За полгода колумбиец отыграл в Бразилии всего 265 минут и редко попадал в заявку. Снова провал.

Однако Хамес заблистал на Кубке Америки — 2024 и был признан лучшим игроком турнира. Колумбиец сразу же заявил о желании вернуться в Европу и подписал контракт с «Райо Вальекано». Громким камбэком пока не пахнет: всего 135 минут в Ла Лиге за два месяца. Всему виной интенсивный и прессингующий стиль «Райо», в который плеймейкер совсем не вписывается. Marca пишет о скором уходе полузащитника, им интересуется «Лацио».

Лука Йович

Лука Йович Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Серб неожиданно воскрес в Италии: провёл неплохой сезон-2022/2023 за «Фиорентину» (13+3), откуда перешёл в «Милан». Там он сидел под Оливье Жиру, но даже так настрелял шесть мячей в Серии А — думалось, с уходом конкурента серб ворвётся в основу команды. «Милан» летом поддержал Луку в начинаниях, пригласив на его позицию Морату и Абрахама.

Даже при всех проблемах миланского клуба Фонсека дал нападающему всего 78 минут в этом сезоне. Вряд ли что-то поменяется в ближайшее время, так что зимой с Лукой могут и попрощаться. Ставить крест на Йовиче пока не стоит — ему всего 26 лет, есть время для футбольного экзистенциализма и поиска нужной команды. Может, снова в «Айнтрахт»?

Мариано Диас

Мариано Диас Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Мариано в сезоне-2017/2018 проявил себя добротным нападающим с перспективным будущим, но, вернувшись в «Реал», превратился в ходячий мем. Форвард появлялся на поле по праздникам, а забивал ещё реже — однако выиграл уйму титулов и даже забил «Барселоне».

Летом 2023-го контракт доминиканского тащера закончился, и Флорентино Перес выдохнул. Форвард подписался с «Севильей» — знатной любительницей «сбитых лётчиков» — но даже они не смогли совладать с ним. Мариано выдал 13 матчей и одну голевую передачу. После такой феерии руководство не решилось продлить 31-летнего игрока, так что с этого лета он сидит без клуба.

Карим Бензема

Карим Бензема Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Карим уехал на заслуженную пенсию в Саудовскую Аравию, но по футбольной части пока тяжко: сразу же разругался с Нуну Эшпириту Санту и саботировал тренировки при Гальярдо, а сам «Аль-Иттихад» занял пятое место. Шейхи закрыли глаза на буйный нрав Бензема, обвинили во всех грехах тренеров и позвали Лорана Блана.

С приглашением французского специалиста не прогадали: нападающий больше не скандалит, забил восемь мячей в восьми матчах лиги, а сама команда борется за первую строчку.

Иско

Иско Фото: Fran Santiago/Getty Images

Как вы уже поняли, отличительная черта экс-игроков «Реала» — любовь к ругани с тренерами и менеджерами. Иско не прижился в «Севилье» после ссоры со спортивным директором Мончи, так как тот хотел сплавить хавбека из клуба — дошло даже до потасовки.

Победителем всё-таки вышел Мончи — вскоре игрок разорвал контракт. Через пару месяцев, летом 2023-го, Иско перешёл в «Бетис» и стал одним из лучших игроков Ла Лиги. Как показатель, испанец был признан футболистом сезона Ла Лиги — 2023/2024 по версии читателей Marca.

Контракт плеймейкера с «Бетисом» заключён до 2027 года, так что Иско ещё может пошуметь и даже вернуться в сборную Испании. Но в нынешнем сезоне он пока не выходил на поле — в мае повредил ногу, а в сентябре игроку пришлось делать повторную операцию из-за осложнения. Надеемся на восстановление к следующему году и возвращение волшебника.

Марко Асенсио

Марко Асенсио Фото: Franco Arland/Getty Images

Асенсио — единственный из списка, кто не ушёл на серьёзное понижение после «Реала». Проблема в том, что сейчас он играет в чемпионате Франции, за которым нейтральные болельщики особо не следят. Чтобы быть на слуху, нужно тащить в Лиге чемпионов, а Марко не блистает даже в Лиге 1: пропустил половину матчей прошлого сезона из-за травм, а в этом находится в тени Брэдли Баркола.

Асенсио точно не потерял в зарплате, но есть ощущение, что он упустил шанс стать реальной футбольной звездой. С другой стороны, ему 28 лет, так что есть время наверстать упущенное.

Кратко о других легендах

Тони Кроос Фото: Helios de la Rubia/Getty Images

Две легенды «Реала» в этом году завершили карьеры — речь про Тони Крооса и Рафаэля Варана. Первый — ввиду своей консервативности и желания уйти на пике. Второй — из-за проблем со здоровьем, хотя ещё летом перешёл в «Комо» к Фабрегасу.

Каземиро в 2022-м устал от титулов, поэтому ушёл страдать в «Манчестер Юнайтед», где регулярно становится объектом критики. Надеемся, с приходом Аморима он вернётся на топ-уровень. Ещё есть Начо, покинувший команду этим летом. Вы наверняка помните, что он уехал на пенсию в Саудовскую Аравию, где ему сразу вручили капитанскую повязку.

Серхио Рамос Фото: Rocio Ruz/Getty Images

Ну и не могли забыть про Серхио Рамоса. После «Реала» он присоединился к парижским «галактикос» в «ПСЖ», где отыграл два сезона, а затем вернулся на один год в родную «Севилью». Сейчас Серхио сидит без контракта, хотя на фоне многочисленных травм «Реала» пошли слухи о его возвращении. Но инсайдеры утверждают, что Перес не намерен возвращать экс-капитана. Вероятно, следующая остановка для Серхио — Ближний Восток или США.