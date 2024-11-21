«Спартак» победит в дерби, а «Зенит» потеряет очки? Интриги 16-го тура РПЛ

Очередной международный перерыв позади. Далее — финишный отрезок осенней части РПЛ. Первый после паузы тур пройдёт совсем скоро (22 ноября). Что интересного нас ждёт?

Первый матч тура пройдёт в Казани, куда приедут футболисты «Акрона». Команда Заура Тедеева крайне неудачно играет против соперников из верхней части таблицы. В последнее время дела у «Акрона» складываются не лучшим образом — одна победа в пяти предыдущих турах РПЛ. Обращает на себя внимание то, что клуб из Тольятти достаточно много пропускает (30 голов). «Рубин» находится на седьмой строчке в таблице, но отставание от шестого места составляет восемь очков. Мирлинд Даку не забивает уже больше месяца — в последний раз отличился в начале октября. В этом сезоне «Рубин» уже трижды обыграл «Акрон» (дважды — в Кубке России).

«Зенит» приедет в Оренбург, находясь на второй строчке в таблице РПЛ. Если команда Сергея Семака обыграет соперника, то поднимется на первое место (возможно, временно). «Оренбург» сменил тренера, но по-прежнему находится в зоне вылета. Более того, команда Слишковича оказалась на последней строчке в таблице, а её серия без побед в турнире достигла уже 14 матчей. Лёгкая победа «Зенита»? Есть один нюанс. В прошлом сезоне «Зенит» проиграл в Оренбурге (1:3), а сезоном ранее соперники поделили очки — 2:2. Сине-бело-голубые не побеждали в гостевом матче с соперником с 2019 года.

«Ростов» в последнее время ужасно играет в Москве против ЦСКА — пять поражений подряд. Более того, донской клуб забил всего один мяч в этих встречах. Армейцы в прошлом туре одолели на выезде «Крылья Советов» (2:1), но остались на шестой строчке в таблице чемпионата России. Тренерский клуб, футболисты и болельщики вряд ли довольны таким положением дел. «Ростов» в прошлом туре прервал серию без побед — обыграл дома «Химки» (3:1). Правда, отрыв от зоны стыковых матчей — всего пять очков.

«Краснодар» в прошлом туре прервал победную серию, которая насчитывала 11 встреч. «Быки» поделили очки с «Рубином» (1:1), хотя забили второй мяч в концовке. Однако судейская бригада отменила гол после просмотра повтора, что вызвало недовольство тренера гостей Мурада Мусаева. Тем не менее «Краснодар» сохранил первое место в таблице. правда, отрыв от «Зенита» составляет всего лишь одно очко. «Химки» пока решают совсем другие задачи — они находятся в зоне стыковых матчей. Команда Франка Артиги одержала всего одну победу в пяти предыдущих встречах.

Центральный матч тура пройдёт на домашнем стадионе «Спартака». В первом круге красно-белые без вариантов уступили «Локомотиву» (1:3), но тогда встреча состоялась на арене железнодорожников. Красно-белые одержали три победы подряд и не пропустили в этих матчах ни одного мяча. «Локо» перед международным перерывом обыграл и «Рубин» (1:0), и «Факел» (2:1), но сделал это с большим трудом. В последнее время «Локомотив» плохо играет на стадионе «Спартака» — четыре поражения в пяти встречах. Прервут ли красно-зелёные неудачную серию?

Самарская команда ушла на международную паузу не в лучшем состоянии — три поражения подряд. «Крылья» забили всего 13 мячей в этом сезоне — хуже с голами дела обстоят только у «Факела» (10) и махачкалинского «Динамо» (девять). У «Ахмата» всё ещё хуже — команда находится на предпоследнем месте в РПЛ. Она проиграла четыре раза в пяти предыдущих турах чемпионата России. Впрочем, до спасительной зоны не так далеко — всего лишь три очка.

Любопытный факт — «Динамо» ни разу не побеждало «Факел» в гостях с 2001 года. Правда, с того момента команды сыграли друг с другом в Воронеже всего три раза (дважды — в РПЛ). 3:3, 1:1 — результаты двух предыдущих встреч на стадионе «Факела». Сейчас воронежский клуб находится в зоне стыковых матчей, а «Динамо» — в топ-4. В этом сезоне бело-голубые проиграли на выезде всего один раз, а три предыдущих гостевых встречи завершились для них победой.

Обе команды набрали по 15 очков в нынешнем сезоне. Пока они находятся вне зоны стыков, но отрыв небольшой — всего три очка. Махачкалинский клуб входит в топ-5 по количеству пропущенных мячей (14). Лучше результат только у «Краснодара» (семь), «Зенита» (семь), ЦСКА (10) и «Спартака» (12). Правда, динамовцы забили всего девять мячей (худший результат во всей лиге). В первом круге «Пари НН» обыграл «Динамо» (1:0) на выезде. А как будет на этот раз?