На Коста-Рике прервали матч из-за опоссума. Видео

Милый опоссум прервал матч на Коста-Рике. Видео

Эпизод из чемпионата Коста-Рики неожиданно завирусился в социальных сетях. И дело вовсе не в крутом финте от одного из игроков, а в очаровательном опоссуме, из-за которого пришлось прервать матч!