Милый опоссум прервал матч на Коста-Рике. Видео
Эпизод из чемпионата Коста-Рики неожиданно завирусился в социальных сетях. И дело вовсе не в крутом финте от одного из игроков, а в очаровательном опоссуме, из-за которого пришлось прервать матч!
На Коста-Рике прервали матч из-за опоссума. Видео
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