«Зенит» — чемпион, у «Спартака» — успех в первом же сезоне! Топовый год в женском футболе

Суперлига-2024 – всё! И какой классной была концовка сезона – лишь в последнем туре мы узнали топ-3. «Зенит» стал чемпионом в третьем сезоне кряду. ЦСКА, как и в прошлом году, не смог отобрать золото у петербурженок в последнем туре – и остался вторым. «Спартак» взял бронзовые медали в своём дебютном сезоне, обойдя «Локомотив» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (у обеих команд по итогам сезона по 50 очков). Впервые за шесть лет «Локо» остался вне призов — но не без трофеев. А топ-5 выглядит очень в духе РПЛ.
В этом году все три трофея достались разным командам. В июне в матче за Суперкубок России победу одержали футболистки ЦСКА и вновь отметили это в джакузи на «Газпром Арене». Решающий гол в ворота «Зенита» забила Дарья Яковлева.
В октябре в финале Кубка России триумфатором стал «Локомотив»: бразильянка Лаисса оформила дубль в первом тайме встречи с ЦСКА. «Зенит», кстати, выбыл из розыгрыша Кубка России в четвертьфинале, сенсационно уступив «Чертаново».
Петербурженки же, ставшие чемпионками Суперлиги, прошли весь сезон чемпионата без единого поражения и в последнем туре смогли сохранить отрыв в три очка от ЦСКА благодаря единственному голу Присциллы Чинчильи. «Зенит» забил 65 мячей за сезон и лишь дважды сыграл вничью: 1:1 — с «Локо» в апреле и 0:0 — с ЦСКА в июне. Команду Максима Зиновьева же подвело гостевое поражение от «Краснодара» в 20-м туре – отсюда и разница с «Зенитом».
Это был интересный сезон. А вот что ещё мы запомним.
Классные формы
Завершившийся сезон Суперлиги – мечта коллекционеров. Несколько команд выпустили особенные (отличные от мужских) джерси для своих женских составов.
Летом «Спартак» представил бежево-красный комплект домашней формы с цветочным орнаментом. Футболистки впервые сыграли в них в дерби с «Локомотивом» в июне на арене в Сокольниках.
Красноярский «Енисей» выпустил лимитированную игровую форму в коллаборации с музеем-усадьбой Василия Ивановича Сурикова. Два варианта джерси содержат элементы музейного экспоната – косынки с золотным шитьём, принадлежавшие матери живописца.
Специально к запуску формы красноярцы провели тематический матчдэй, собрав временную музейную экспозицию на своём стадионе. И это крутой пример объединения спорта и культурного кода региона.
«Енисей» презентовал эту форму вживую в сентябре – также в матче с «Локо».
Возвращение Алсу Абдуллиной
Спустя три года из «Челси» в Россию вернулась защитница Алсу Абдуллина. Предыдущий сезон она провела в аренде в футбольном клубе «Париж», сыграла в Лиге чемпионов, но из-за травм не смогла закрепиться в составе. В июне завершился её контракт с лондонским клубом. В России Алсу предпочла вернуться в «Локомотив», из которого и уезжала в чемпионат Англии.
В «Челси» Алсу играла немного – 11 матчей с 2021 по 2023 год. Болельщики жаловались, что бывший главный тренер команды Эмма Хейз не давала российской футболистке шансов, но сама Алсу прежде всего исполнила свою мечту:
«Многие могут сказать, что у неё ничего не получилось. Она там не играла толком и вернулась. Но для меня самой всё удалось. Я исполнила свою мечту, вообще оказавшись там, получила огромный опыт, познакомилась с крутыми людьми и переняла от них какие-то вещи, которые помогают мне в футбольном плане. Да и вообще, какая-то открытость и умение не бояться чужих мнений — в Европе это прям транслируется».
Дебютным после возвращения для Абдуллиной стал выездной матч с «Краснодаром» в 15-м туре Суперлиги. Защитница забила гол во втором тайме, сделав счёт 2:0. Всего за семь матчей Алсу забила три мяча и отдала две голевые передачи. Проявить себя в полной мере футболистке пока мешают травмы, Алсу пропустила часть второго круга, восстанавливаясь после повреждения голеностопа.
Харизматичное «Чертаново»
Во-первых, они «сделали так много для родного района» (этот трек в исполнении футболисток «Чертаново» в победной раздевалке разлетелся по соцсетям), а во-вторых, несмотря на девятое место в итоговой турнирной таблице, в завершившемся сезоне игроки «Чертаново» давали много поводов для обсуждений.
Чертановские девушки выбили «Зенит» в четвертьфинале Кубка России. В серии пенальти самая молодая команда лиги оказалась сильнее действующего чемпиона, и сразу после матча случилось то самое празднование с песнями в раздевалке.
2:2 в основное время (забили Олеся Березанская и Яна Свистунова) и 4:2 в серии пенальти – «Чертаново» одержало первую победу над «Зенитом» и впервые за пять матчей смогло забить петербургской команде.
В полуфинале чертановки попали на будущего обладателя Кубка «Локомотив», и тут уже без сенсаций: дома уступили 0:2, в гостях пропустили ещё четыре.
«Чертаново» — «Локомотив»
Фото: Пресс-служба ФК «Чертаново»
16-летняя Арина Акатьева ярко ворвалась во взрослый футбол. В своём дебютном сезоне она оформила 4+1 по системе «гол+пас» и отметилась крутейшими штрафными ударами. Вот пример:
В «Чертаново» в этом году раскрылось ещё множество игроков: Олеся Березанская ( забила пять голов и сделала три голевые передачи), Алина Шкалова (семь ассистов), а харизме Ольги Белоусовой можно завидовать бесконечно.
Яна Свистунова в «Барселоне»?
И главная новость из «Чертаново» прилетела в концовке сезона. «Спорт-экспресс» сообщил, что нападающая Яна Свистунова перейдёт в «Барселону» (ту самую трёхкратную победительницу ЛЧ). В конце октября 18-летняя нижегородская нападающая отправилась на просмотр в каталонский клуб. Больше пока ничего не известно, но, по нашей информации, Яна уже не в «Чертаново». И, вероятно, скоро может оказаться на одной базе с обладательницами «Золотого мяча» Алексией Путельяс и Айтаной Бонмати.
В этом сезоне Яна стала лучшим бомбардиром своей команды с пятью голами и четырьмя голевыми передачами.
Соцсети «Чертаново» активно намекают на трансфер.
Невероятная Марина Фёдорова
Марина Фёдорова перешла в «Спартак» из «Динамо» в самом начале года и провела фантастический сезон. На её счету новый рекорд лиги по голевым передачам — 14 и второй показатель по системе «гол+пас» — 22 (8+14) очка.
А ещё весь сезон она радовала своей шикарной техникой.
Права на видео принадлежат РФС.
«Спартак» собрал все ассисты Марины Фёдоровой в одном видео.
Права на видео принадлежат РФС.
Лучший бомбардир и лучшая футболистка по системе «гол+пас»
Это, соответственно, Габриэла Гживиньска и Екатерина Пантюхина из «Зенита». После ухода португальской нападающей Аны Диаш «Зенит» начал наигрывать на острие атаки польскую полузащитницу Габи Гживиньску. План сработал – по итогам сезона полька выиграла гонку лучших бомбардиров, забив 19 мячей. До повторения рекорда Нелли Коровкиной не хватило одного гола.
Екатерина Пантюхина тоже внесла весомый вклад в чемпионство своей команды. Полузащитница стала лучшей в сезоне с 23 очками по системе «гол+пас»: 12 голов и 11 ассистов в 23 матчах.
Екатерина Пантюхина
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»
Крутые трансферы
Летом чемпионат России пополнили топовые сербские футболистки. Громче всех о себе заявила полузащитница «Спартака» Тияна Филипович.
За 12 матчей она:
- забила 10 голов;
- отдала восемь голевых передач;
- семь раз попадала в сборную тура Суперлиги;
- четыре раза побеждала в голосованиях на лучший гол тура;
- оформила первый покер в истории «Спартака» в чемпионатах России в XXI веке.
И этот покер – в гостевом матче с «Динамо» в предпоследнем туре.
Тияна Филипович
Фото: Пресс-служба ЖФК «Спартак»
Также чемпионат России этим летом пополнили игроки сборной Сербии Дина Благоевич (бывшая футболистка «Байера» пришла в «Спартак» из «Црвены Звезды»), Елена Чубрило (полузащитница с опытом игры в чемпионатах Испании и Турции взбодрила игру «Локомотива»), Мина Чавич и боснийка София Крайсумович (обе футболистки ЦСКА – чемпионки Сербии в составе «Црвены Звезды»).
Российский арбитр в финале Кубка Саудовской Аравии
Шумели не только игроки, но и арбитры. Одним из главных ньюсмейкеров сезона стала судья Карина Афанасьева, она вместе со своей бригадой получила назначение на финал Кубка Саудовской Аравии среди женских команд. Игра получилась огненной.
«До 55-й минуты счёт был 3:0 в пользу «Аль-Ахли». Мы уже подумали, что по сценарию матча ничего не поменяется. А потом – очевидный фол и пенальти в пользу «Аль-Шабаба». Нападающая бежала к линии ворот, защитница сбила её сзади, даже не пыталась играть в мяч. И после забитого мяча «Аль-Шабаб» начал нагнетать, давить и сделал счёт 2:3. В последние 10 минут началась борьба. На 90+2-й минуте футболистка проигрывающей команды сорвала перспективную атаку, получила вторую жёлтую карточку – удаление. [...] Мы добавили к основному времени шесть минут. Тренер «Аль-Шабаба» потом подошёл с упрёком, что мы мало добавили и надо было давать ещё минут 10. Но мы спокойно поговорили, и он нас понял. По пенальти и удалению ни у кого не возникло вопросов. Всё культурно, просто эмоционально».
Татуировки судей
Со 2 апреля в российском футболе действует новое правило для арбитров: запрет на просматриваемые элементы татуировок на поле. Почти на всех спортивных сайтах новость об этом запрете подкреплялась фотографией арбитра Суперлиги, ЮФЛ, мужской Второй лиги и мужского Кубка России Юлии Веселовой. Известной, помимо прочего, своим стилем и татуировками.
Спойлер: Юлия отработала все летние матчи в кофтах с длинными рукавами.
В своём телеграм-канале Веселова отметила, что этот запрет и последующая реакция показали, как в обществе поменялось отношение к татуировкам:
«Кстати, вся эта история с прикрыванием татуировок подсветила очень приятный факт — слой общества обновился. В 90% комментариев и взглядов я видела непонимание причин, «а что такого» и какой-то более негативно- эмоциональный фидбек. А значит, сменилось поколение, и наши ровесники, да и люди постарше, не воспринимают татуировки как символ маргинальности, криминального мира и остальных стереотипов. За все года я лишь один раз услышала негативный комментарий «в лицо» на турнире U13 от подвыпившего отца, чей ребенок играл. В остальном это никак не сказывается на качестве работы, на имидже арбитра, по-моему, наоборот, придаёт зрительский интерес».
Юлия Веселова
Фото: Михаил Шапаев, РФС
Новый рекорд посещаемости в чемпионате
Самый посещаемый матч в истории Суперлиги (с момента создания нового чемпионата в 2020 году) прошёл в Самаре. Встреча «Крыльев Советов» и «Зенита» в 21-м туре привлекла 3150 человек. На втором месте по посещаемости в этом году – дерби ЦСКА и «Спартака», которое прошло в апреле на «ВЭБ Арене», – более 2 тысяч зрителей (преимущественно болельщиков красно-белых).
Отсутствие вышки на стадионе в Ростове-на-Дону
Все трансляции с домашнего стадиона «Ростова» в этом году приходилось смотреть вот с такого ракурса. На арене «Локомотив» в Ростове-на-Дону всё ещё нет вышки, и штрафы от руководства лиги пока не меняют ситуацию.
Смотреть за играми «Ростова» было тяжело
Фото: Кадр из трансляции
Футболистки стали медийнее
Всё больше игроков активно ведут личные соцсети, снимают влоги, вертикальные видео, пишут посты и наращивают аудиторию. И это круто. Держите небольшую подборку классного контента от футболисток (и даже арбитров) нашего чемпионата.
Судья Юлия Веселова снимает классные влоги с матчей и публикует их в своём канале. Вероника Куропаткина и Лина Якупова из «Зенита» не только активно ведут свои личные каналы, но и придумывают совместные челленджи.
Ещё капитан сборной России и «Локомотива» Анна Беломытцева восстанавливается от разрыва крестообразной связки и делится видео с тренировок в своём канале, Марина Фёдорова ведёт совместный лайфстайл-канал со своим братом, пляжным футболистом Спартаком Фёдоровым.
Но и это не всё: футболистка «Рубина» Глафира Жукова проводит конкурсы, снимает челленджи с одноклубницами и мечтает о «Золотом мяче». Нападающая «Спартака» Татьяна Морина ведёт книжный блог с рецензиями на прочитанные книги, а защитница «Локомотива» Алсу Абдуллина пишет стихи и делает красивые снимки на плёнку.
Следующий сезон
В ближайший месяц клубы Суперлиги проводят финальные сборы и разъезжаются по отпускам. Сборницы начнут отдыхать чуть позже, сначала они сыграют с командой Азербайджана в Сочи – 28 ноября и 2 декабря. В январе начнётся подготовка к новому сезону, а в марте – Суперлига-2025. Предположительно команд-участниц останется столько же – 13.