«Зенит» — чемпион, у «Спартака» — успех в первом же сезоне! Топовый год в женском футболе

Суперлига-2024 – всё! И какой классной была концовка сезона – лишь в последнем туре мы узнали топ-3. «Зенит» стал чемпионом в третьем сезоне кряду. ЦСКА, как и в прошлом году, не смог отобрать золото у петербурженок в последнем туре – и остался вторым. «Спартак» взял бронзовые медали в своём дебютном сезоне, обойдя «Локомотив» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (у обеих команд по итогам сезона по 50 очков). Впервые за шесть лет «Локо» остался вне призов — но не без трофеев. А топ-5 выглядит очень в духе РПЛ.

В этом году все три трофея достались разным командам. В июне в матче за Суперкубок России победу одержали футболистки ЦСКА и вновь отметили это в джакузи на «Газпром Арене». Решающий гол в ворота «Зенита» забила Дарья Яковлева.

В октябре в финале Кубка России триумфатором стал «Локомотив»: бразильянка Лаисса оформила дубль в первом тайме встречи с ЦСКА. «Зенит», кстати, выбыл из розыгрыша Кубка России в четвертьфинале, сенсационно уступив «Чертаново».

Петербурженки же, ставшие чемпионками Суперлиги, прошли весь сезон чемпионата без единого поражения и в последнем туре смогли сохранить отрыв в три очка от ЦСКА благодаря единственному голу Присциллы Чинчильи. «Зенит» забил 65 мячей за сезон и лишь дважды сыграл вничью: 1:1 — с «Локо» в апреле и 0:0 — с ЦСКА в июне. Команду Максима Зиновьева же подвело гостевое поражение от «Краснодара» в 20-м туре – отсюда и разница с «Зенитом».

Это был интересный сезон. А вот что ещё мы запомним.

Классные формы

Завершившийся сезон Суперлиги – мечта коллекционеров. Несколько команд выпустили особенные (отличные от мужских) джерси для своих женских составов.

Летом «Спартак» представил бежево-красный комплект домашней формы с цветочным орнаментом. Футболистки впервые сыграли в них в дерби с «Локомотивом» в июне на арене в Сокольниках.

Красноярский «Енисей» выпустил лимитированную игровую форму в коллаборации с музеем-усадьбой Василия Ивановича Сурикова. Два варианта джерси содержат элементы музейного экспоната – косынки с золотным шитьём, принадлежавшие матери живописца.

Специально к запуску формы красноярцы провели тематический матчдэй, собрав временную музейную экспозицию на своём стадионе. И это крутой пример объединения спорта и культурного кода региона.

«Енисей» презентовал эту форму вживую в сентябре – также в матче с «Локо».

Возвращение Алсу Абдуллиной

Спустя три года из «Челси» в Россию вернулась защитница Алсу Абдуллина. Предыдущий сезон она провела в аренде в футбольном клубе «Париж», сыграла в Лиге чемпионов, но из-за травм не смогла закрепиться в составе. В июне завершился её контракт с лондонским клубом. В России Алсу предпочла вернуться в «Локомотив», из которого и уезжала в чемпионат Англии.

В «Челси» Алсу играла немного – 11 матчей с 2021 по 2023 год. Болельщики жаловались, что бывший главный тренер команды Эмма Хейз не давала российской футболистке шансов, но сама Алсу прежде всего исполнила свою мечту:

«Многие могут сказать, что у неё ничего не получилось. Она там не играла толком и вернулась. Но для меня самой всё удалось. Я исполнила свою мечту, вообще оказавшись там, получила огромный опыт, познакомилась с крутыми людьми и переняла от них какие-то вещи, которые помогают мне в футбольном плане. Да и вообще, какая-то открытость и умение не бояться чужих мнений — в Европе это прям транслируется».

Дебютным после возвращения для Абдуллиной стал выездной матч с «Краснодаром» в 15-м туре Суперлиги. Защитница забила гол во втором тайме, сделав счёт 2:0. Всего за семь матчей Алсу забила три мяча и отдала две голевые передачи. Проявить себя в полной мере футболистке пока мешают травмы, Алсу пропустила часть второго круга, восстанавливаясь после повреждения голеностопа.

Харизматичное «Чертаново»

Во-первых, они «сделали так много для родного района» (этот трек в исполнении футболисток «Чертаново» в победной раздевалке разлетелся по соцсетям), а во-вторых, несмотря на девятое место в итоговой турнирной таблице, в завершившемся сезоне игроки «Чертаново» давали много поводов для обсуждений.

Чертановские девушки выбили «Зенит» в четвертьфинале Кубка России. В серии пенальти самая молодая команда лиги оказалась сильнее действующего чемпиона, и сразу после матча случилось то самое празднование с песнями в раздевалке.

2:2 в основное время (забили Олеся Березанская и Яна Свистунова) и 4:2 в серии пенальти – «Чертаново» одержало первую победу над «Зенитом» и впервые за пять матчей смогло забить петербургской команде.

В полуфинале чертановки попали на будущего обладателя Кубка «Локомотив», и тут уже без сенсаций: дома уступили 0:2, в гостях пропустили ещё четыре.

«Чертаново» — «Локомотив» Фото: Пресс-служба ФК «Чертаново»

16-летняя Арина Акатьева ярко ворвалась во взрослый футбол. В своём дебютном сезоне она оформила 4+1 по системе «гол+пас» и отметилась крутейшими штрафными ударами. Вот пример:

В «Чертаново» в этом году раскрылось ещё множество игроков: Олеся Березанская ( забила пять голов и сделала три голевые передачи), Алина Шкалова (семь ассистов), а харизме Ольги Белоусовой можно завидовать бесконечно.

Яна Свистунова в «Барселоне»?

И главная новость из «Чертаново» прилетела в концовке сезона. «Спорт-экспресс» сообщил, что нападающая Яна Свистунова перейдёт в «Барселону» (ту самую трёхкратную победительницу ЛЧ). В конце октября 18-летняя нижегородская нападающая отправилась на просмотр в каталонский клуб. Больше пока ничего не известно, но, по нашей информации, Яна уже не в «Чертаново». И, вероятно, скоро может оказаться на одной базе с обладательницами «Золотого мяча» Алексией Путельяс и Айтаной Бонмати.

В этом сезоне Яна стала лучшим бомбардиром своей команды с пятью голами и четырьмя голевыми передачами.

Соцсети «Чертаново» активно намекают на трансфер.

Невероятная Марина Фёдорова

Марина Фёдорова перешла в «Спартак» из «Динамо» в самом начале года и провела фантастический сезон. На её счету новый рекорд лиги по голевым передачам — 14 и второй показатель по системе «гол+пас» — 22 (8+14) очка.

А ещё весь сезон она радовала своей шикарной техникой.

Права на видео принадлежат РФС.

«Спартак» собрал все ассисты Марины Фёдоровой в одном видео.

Права на видео принадлежат РФС.

Лучший бомбардир и лучшая футболистка по системе «гол+пас»

Это, соответственно, Габриэла Гживиньска и Екатерина Пантюхина из «Зенита». После ухода португальской нападающей Аны Диаш «Зенит» начал наигрывать на острие атаки польскую полузащитницу Габи Гживиньску. План сработал – по итогам сезона полька выиграла гонку лучших бомбардиров, забив 19 мячей. До повторения рекорда Нелли Коровкиной не хватило одного гола.

Екатерина Пантюхина тоже внесла весомый вклад в чемпионство своей команды. Полузащитница стала лучшей в сезоне с 23 очками по системе «гол+пас»: 12 голов и 11 ассистов в 23 матчах.

Екатерина Пантюхина Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Крутые трансферы

Летом чемпионат России пополнили топовые сербские футболистки. Громче всех о себе заявила полузащитница «Спартака» Тияна Филипович.

За 12 матчей она:

забила 10 голов;

отдала восемь голевых передач;

семь раз попадала в сборную тура Суперлиги;

четыре раза побеждала в голосованиях на лучший гол тура;

оформила первый покер в истории «Спартака» в чемпионатах России в XXI веке.

И этот покер – в гостевом матче с «Динамо» в предпоследнем туре.

Тияна Филипович Фото: Пресс-служба ЖФК «Спартак»

Также чемпионат России этим летом пополнили игроки сборной Сербии Дина Благоевич (бывшая футболистка «Байера» пришла в «Спартак» из «Црвены Звезды»), Елена Чубрило (полузащитница с опытом игры в чемпионатах Испании и Турции взбодрила игру «Локомотива»), Мина Чавич и боснийка София Крайсумович (обе футболистки ЦСКА – чемпионки Сербии в составе «Црвены Звезды»).

Российский арбитр в финале Кубка Саудовской Аравии

Шумели не только игроки, но и арбитры. Одним из главных ньюсмейкеров сезона стала судья Карина Афанасьева, она вместе со своей бригадой получила назначение на финал Кубка Саудовской Аравии среди женских команд. Игра получилась огненной.

Карина Афанасьева футбольный арбитр «До 55-й минуты счёт был 3:0 в пользу «Аль-Ахли». Мы уже подумали, что по сценарию матча ничего не поменяется. А потом – очевидный фол и пенальти в пользу «Аль-Шабаба». Нападающая бежала к линии ворот, защитница сбила её сзади, даже не пыталась играть в мяч. И после забитого мяча «Аль-Шабаб» начал нагнетать, давить и сделал счёт 2:3. В последние 10 минут началась борьба. На 90+2-й минуте футболистка проигрывающей команды сорвала перспективную атаку, получила вторую жёлтую карточку – удаление. [...] Мы добавили к основному времени шесть минут. Тренер «Аль-Шабаба» потом подошёл с упрёком, что мы мало добавили и надо было давать ещё минут 10. Но мы спокойно поговорили, и он нас понял. По пенальти и удалению ни у кого не возникло вопросов. Всё культурно, просто эмоционально».

Татуировки судей

Со 2 апреля в российском футболе действует новое правило для арбитров: запрет на просматриваемые элементы татуировок на поле. Почти на всех спортивных сайтах новость об этом запрете подкреплялась фотографией арбитра Суперлиги, ЮФЛ, мужской Второй лиги и мужского Кубка России Юлии Веселовой. Известной, помимо прочего, своим стилем и татуировками.

Спойлер: Юлия отработала все летние матчи в кофтах с длинными рукавами.

В своём телеграм-канале Веселова отметила, что этот запрет и последующая реакция показали, как в обществе поменялось отношение к татуировкам:

«Кстати, вся эта история с прикрыванием татуировок подсветила очень приятный факт — слой общества обновился. В 90% комментариев и взглядов я видела непонимание причин, «а что такого» и какой-то более негативно- эмоциональный фидбек. А значит, сменилось поколение, и наши ровесники, да и люди постарше, не воспринимают татуировки как символ маргинальности, криминального мира и остальных стереотипов. За все года я лишь один раз услышала негативный комментарий «в лицо» на турнире U13 от подвыпившего отца, чей ребенок играл. В остальном это никак не сказывается на качестве работы, на имидже арбитра, по-моему, наоборот, придаёт зрительский интерес».

Юлия Веселова Фото: Михаил Шапаев, РФС

Новый рекорд посещаемости в чемпионате

Самый посещаемый матч в истории Суперлиги (с момента создания нового чемпионата в 2020 году) прошёл в Самаре. Встреча «Крыльев Советов» и «Зенита» в 21-м туре привлекла 3150 человек. На втором месте по посещаемости в этом году – дерби ЦСКА и «Спартака», которое прошло в апреле на «ВЭБ Арене», – более 2 тысяч зрителей (преимущественно болельщиков красно-белых).

Отсутствие вышки на стадионе в Ростове-на-Дону

Все трансляции с домашнего стадиона «Ростова» в этом году приходилось смотреть вот с такого ракурса. На арене «Локомотив» в Ростове-на-Дону всё ещё нет вышки, и штрафы от руководства лиги пока не меняют ситуацию.

Смотреть за играми «Ростова» было тяжело Фото: Кадр из трансляции

Футболистки стали медийнее

Всё больше игроков активно ведут личные соцсети, снимают влоги, вертикальные видео, пишут посты и наращивают аудиторию. И это круто. Держите небольшую подборку классного контента от футболисток (и даже арбитров) нашего чемпионата.

Судья Юлия Веселова снимает классные влоги с матчей и публикует их в своём канале. Вероника Куропаткина и Лина Якупова из «Зенита» не только активно ведут свои личные каналы, но и придумывают совместные челленджи.

Ещё капитан сборной России и «Локомотива» Анна Беломытцева восстанавливается от разрыва крестообразной связки и делится видео с тренировок в своём канале, Марина Фёдорова ведёт совместный лайфстайл-канал со своим братом, пляжным футболистом Спартаком Фёдоровым.

Но и это не всё: футболистка «Рубина» Глафира Жукова проводит конкурсы, снимает челленджи с одноклубницами и мечтает о «Золотом мяче». Нападающая «Спартака» Татьяна Морина ведёт книжный блог с рецензиями на прочитанные книги, а защитница «Локомотива» Алсу Абдуллина пишет стихи и делает красивые снимки на плёнку.

Следующий сезон

В ближайший месяц клубы Суперлиги проводят финальные сборы и разъезжаются по отпускам. Сборницы начнут отдыхать чуть позже, сначала они сыграют с командой Азербайджана в Сочи – 28 ноября и 2 декабря. В январе начнётся подготовка к новому сезону, а в марте – Суперлига-2025. Предположительно команд-участниц останется столько же – 13.