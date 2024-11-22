«Самое странное блюдо — борщ!» Уругваец Босельи быстро освоился в России и РПЛ

25-й день рождения застал уругвайского нападающего Хуана Босельи в Москве. «Пари НН» уступил «Динамо» (1:3), но именинник своё дело сделал — отыграл все 90 минут, забил гол и получил наивысший балл в составе гостей от различных статистических ресурсов. А уже после принял поздравления от отца с братом, по такому поводу приехавших в Россию.

— Как отметил день рождения?

— Отец и брат приехали в Москву, чтобы отметить эту дату вместе. После матча с «Динамо» мы сходили поужинали, и на этом всё. Мы не так часто, но видимся с ними.

— Твой отец — агент Карраскаля. С Хорхе у тебя хорошие отношения?

— Да, мы в отличных отношениях. Мы чем-то похожи. Он хороший человек и футболист.

— По твоим наблюдениям, «Динамо» стало сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

— Думаю, у них всегда хорошая команда с сильными игроками. Против них сложно играть.

— Как оценишь первый круг чемпионата для своей команды?

— Наше место в чемпионате говорит, что у «Пари НН» могло бы быть больше очков, чем есть на сегодняшний день. Были матчи, в которых мы упускали победу на последних минутах. Например, с «Краснодаром», «Крыльями». Мы стараемся делать работу над ошибками и улучшать результаты. Несмотря ни на что, мы растём как команда. Постараемся набрать в следующих играх как можно больше очков.

— Почему в конце пропускаете? Проблема — в защите?

— Не думаю, что это вина определённой группы игроков — это ответственность всех нас. Теряет очки не конкретный игрок или линия, а все мы. Надо просто исправлять ошибки, атаковать на последних минутах больше, не выключать внимание.

— Как поменялась команда при Гончаренко?

— Мы очень хорошо понимаем идею тренера. Понемногу усваиваем, что он хочет видеть от нас, на теориях, в тренировочном процессе. Думаю, совсем скоро начнём понимать его стратегию на все 100%.

— Какой футбол ставит «Пари НН» Гончаренко?

— Он хочет увидеть более атакующую команду, которая прессингует выше и теряет меньше очков.

— Что не получалось при Иличе?

— Хотел бы сказать, что он хороший тренер. У команды было много позитивных моментов с Сашей. Но футбол таков, что результаты важны, команда должна выигрывать, набирать очки.

— Как он попрощался?

— Спокойно — поблагодарил всех за проделанную работу.

— На что может претендовать «Нижний» в этом сезоне?

— Как всегда, хотим выкладываться по максимуму в каждом матче, набирать очки, чтобы занимать хорошее место в таблице. Мы хотим улучшить свои результаты.В том сезоне нам пришлось тяжело — мы попали в стыки. В этом чемпионате сделаем всё, чтобы чувствовать себя спокойнее и подняться выше, чтобы не переживать. Наше положение зависит в большей степени от нас, нежели от других команд.

— Как оценишь этот сезон для себя?

— Мне нужно было хорошо начать сезон, забивать голы, отдавать голевые передачи. Я рад, как всё складывается. Думаю, дела у меня идут неплохо.

— Считаешь себя лидером команды?

— Нет, у нас каждый лидер. Мы все вместе, помогаем друг другу. Вместе мы сильнее.

Хуан Босельи Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— Почему решил приехать играть в Россию?

— Я играл в Португалии, когда на меня вышел «Пари НН». Предложили очень хороший проект, и я решил попробовать.

— Были ли у тебя другие предложения от российских клубов?

— Честно, не знаю. Думаю, лучшее предложение было от «Пари НН». Рад, что так всё сложилось.

— Были сомнения перед переездом?

— Нет, я знал что-то о России. Плюс Хорхе Карраскаль тогда уже играл тут. Я спрашивал его о стране, о жизни здесь. К тому же мой отец был в России много раз. Я не слишком много слышал о стране, но знал, что всё будет хорошо.

— Какие были мысли перед переездом в Россию?

— Как только получил предложение от «Пари НН», не было вопросов. Я поговорил с клубом, мне рассказали о своём проекте, и я приехал сюда. Никаких плохих мыслей о стране у меня не было, только позитивные.

— Каким ты нашёл уровень РПЛ?

— Это очень сильная лига с большими командами. Многие располагают отличными игроками. Тут очень высокая конкуренция и качественный футбол.

— В «Пари» ты получаешь больше игрового времени, чем в предыдущих клубах?

— Нет, почему? В Португалии я играл достаточно много, даже больше, чем в этом сезоне.

— Была информация, что ты мог перейти в другой клуб России или Мексики. Это правда?

— Нет, у меня нет такой информации, и со мной никто не говорил. Я думаю только о «Пари НН» и наших предстоящих матчах, отпуске зимой.

— Допускаешь, что после хорошего сезона можешь перейти летом в другой клуб?

— В России очень сильная лига. Мне кажется, если игрок проводит тут хороший сезон, он может оказаться в другом чемпионате.

— Как оценишь шансы попасть в сборную Уругвая из России?

— В РПЛ есть парни, которые уже играют за сборную Уругвая — Маричаль, ребята из «Краснодара». Надо продолжать работать и показывать, на что я способен, чтобы у меня тоже был шанс попасть в сборную. Представлять свою страну — мечта любого игрока.

— У тебя есть гражданство Италии. Была возможность попасть, например, в юношескую или молодёжную сборную этой страны?

— Нет-нет, я уругваец и хочу играть за свою страну.

Хуан Босельи Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— А в итальянском чемпионате хотел бы поиграть?

— Серия А — очень сильная лига, мировой уровень. Это был бы классный опыт.

— С другими игроками из Уругвая в России общаешься?

— Со всеми общаемся: они замечательные ребята и отличные игроки.

— Радует обилие земляков в РПЛ?

— Ну конечно! Это замечательно для моей страны и для российской лиги.

— Уругвай может сыграть с Россией в следующем году.

— Думаю, будет отличный матч. Обе команды обладают хорошими футболистами.

— Ты играл на молодёжном ЧМ в Корее. Какие впечатления остались от турнира?

— Это был замечательный турнир — ведь мы дошли до финала. У нас была очень сильная команда, классные игроки.

— Кто был самым крутым игроком, против которого ты выходил на поле?

— В Португалии я играл против хороших футболистов — Луиса Диаса, который сейчас в «Ливерпуле», Пепе. Их было очень много, португальская лига очень сильна. Всё-таки это футбольная страна.

— Какая у тебя мечта в футболе?

— Как я всегда говорю, мне хочется по максимуму отдаваться каждый день на каждой тренировке или игре. Расти как футболисту, помогать команде.

***

— У тебя вся семья связана с футболом?

— Да, у меня два брата играют в футбол: один — в Уругвае, другой — в аргентинском «Ривер Плейт». Моя семья живёт футболом.

— В детстве всегда хотел стать футболистом?

— Конечно!

Хуан Босельи Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— Как тебе Нижний?

— Мне очень нравится! Моей девушке — тоже. Тут спокойно, люди хорошие. Классный фан-клуб. Мы счастливы тут.

— Какие любимые места в городе?

— На первом месте всегда мой дом, потом стадион, ну и Кремль. Тут много хороших мест.

— Как поменялась твоя жизнь в России?

— Никак, всё как и везде.

— Что самое странное пробовал в России?

— Обычно мы едим дома, но после матчей ходим в рестораны. Мне нравится ваша кухня. Самое странное в ней — борщ. Не скажу, что мне не понравилось, но было необычно.